Jeres sexliv bliver aldrig det samme igen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexologens tips til at genfinde lysten --

Så er det også sket for jer. Langsomt, men sikkert er sexlivet sygnet hen til en bleg afglans af jeres tidligere så smukt gnistrende lidenskabsbål.

Bevares, det er ikke dødt. I har stadig dejlig og kærlig sex nu og da, men den der berusende, brusende passion, som I åd hinanden med, er forsvundet i takt med, at hverdagen, hyggen og genkendeligheden har vundet indpas.

Skal I så bare finde jer i det eller finde andre partnere? Nej, der er måder, hvorpå man kan få liv i lidenskaben igen.

Se også: Derfor siger Christiane tillykke til mænd og kvinder uden sexlyst

Advarsel: I får ikke jeres gamle sexliv tilbage. Det var boostet af hormoner, nyhedens interesse og lysten til at lære hinanden at kende. Det er faktisk første skridt. At acceptere det.

Når du så har ladet det synke ind, kan du arbejde på at finde nye (og gamle) måder at puste til den erotiske gnist i forholdet.

Her er tre forslag baseret på videnskabelige undersøgelser.

Fælles

Studier viser, at nye spændende, fælles aktiviteter får par til at elske hinanden mere - de oplevelser hjælper med at genskabe den første tids opstemthed. Således bliver I i tilkøb også mindet om, hvorfor I i sin tid faldt for hinanden.

I begyndelsen af et forhold har man intense samtaler, hvor man blotter sig og er sårbar, hvilket kan føles lidt farligt og er med til at gøre, at man selvudvikler voldsomt. Man opdager nye sider af sig selv og lærer nye ting.

Og når man så har lært hinanden at kende, kan man risikere at kede sig, hvis man ikke fortsætter med at selvudvikle i fællesskab.

Derfor er nye fælles oplevelser og aktiviteter, der også giver nye gode minder om og med hinanden, næste skridt i genrejsningen af sexlivet, hvilket fremgår af et studie med 53 par.

Halvdelen skulle hver uge i ti uger bruge halvanden time på fælles spændende aktivitet (gå til koncert, gå ture i naturen, danse og så videre) De par meldte om øget tilfredshed med forholdet, hvilket den gruppe, som bare lavede hyggelige ting som at besøge venner og familie og spise ude, ikke rapporterede.

Se også: Her er mandens største klager i parforholdet

Giv plads til hinanden

Sideløbende med de nye fællesoplevelser er det afgørende, at man hver især har gang sit eget liv.

Det kan være at dyrke sine hobbyer og venner, så man dels ikke sidder lårene af hinanden, dels har noget at fortælle, når man kommer hjem, og dels så man fremstår som et spændende og selvstændigt individ overfor sin kæreste.

Det handler om at finde en balance mellem fællesskab og selvstændighed. Som den kendte terapeut Esther Perel siger:

‘Med for meget distance er der ingen samhørighed, men når man smelter sammen, når to bliver til een, kan der ikke opstå samhørighed. Der er ikke noget at transcendere, at overskride, intet besøg på den anden side, ingen indre verden at træde ind i. Adskillelse er en forudsætning for samhørighed. Det er sex og intimitetens essentielle paradoks.’

I begyndelsen af et forhold er følelsen af afstand dominerende, og vi arbejder på at overvinde det ved at vokse tættere sammen. Vi gør alt for at komme tættere på hinanden. Vi nyder at blande vores liv sammen, men det betyder ikke, at alt skal mixes, for så kan man risikere at miste sig selv samt den der essentielle afstand, og vi kan endda føle os fanget.

Derfor kan aktiviteter, venner og interesserer skabe en sund distance, der skaber begær.

Perel mener, at det er let at tro, at sexproblemer skyldes mangel på nærhed, men når intimiteten bliver til fusion, er det for meget nærhed, der kvæler begæret.

Sørgeligt, men sandt: Dette ødelægger kvinders sexlyst

Husk, hvorfor I tændte

En effektiv strategi til at genoplive lysten er at huske på, hvorfor man i sin tid blev tiltrukket af hinanden.

Alt for mange glemmer at virkelig se hinanden. Men man kan vælge aktivt at fokusere på hinandens positive, sexede sider, også selvom kroppene måske ikke er helt, hvad de har været.

Fokuser på de ting, der tænder, og husk at fortælle det til partneren med komplimenter og søde ord. På den måde øges begges følelse af at være sexet, attraktiv.

Samtidig skal man være åben overfor at se på de nye kvaliteter i partneren, som vedkommende udvikler. Måske er han ikke længere så vild og vovet, men så er hans nye modenhed sexet. Måske er hun ikke længere så crazy og danse-nøgen-på-bordet-agtig, men så er hendes nye blide omsorg til gengæld tiltrækkende.

Otte ting du kan gøre for at holde liv i sexlysten