Ka-ching: Husk disse tre ting ved første date

Du ligner hverken en toptunet instagramsild eller en strømlinet fitnessfyr. Alligevel kan du få succes på datingmarkedet. For ifølge videnskaben er din væremåde langt vigtigere.

Vi har fundet tre ting, du kan gøre, som øger dine vinderchancer i datingspillet.

Sådan får du den helt rigtige kæreste

Smil

Du vil gerne gøre et godt indtryk, så du er lidt nervøs, når du møder op. Det kan desværre betyde, at du glemmer det allervigtigste ved et møde med et nyt menneske. Som er så banalt, at man næsten skammer sig: Et ægte smil er det bedste og første skridt til succes på daten.

Vi danner det første indtryk af nogen på millisekunder, viser forskning, og her er det ægte smil, som når op til øjnene, afgørende.

Dit langvarige ærlige smil viser varme og autenticitet, som vækker positive følelser hos din måske kommende kæreste.

Herfra kommer overgangen til et næsten lige så afgørende element: Opmærksomhed, som du kan vise med noget andet fuldstændigt banalt, nemlig øjenkontakt. Dit nærvær får din date til at føle sig godt tilpas.

Få personen til at føle sig godt tilpas

Hvad er det mest attraktive træk ved en kæreste?

Det er ikke, hvad du tror.

Måske tænker du umiddelbart noget med et par flotte øjne, velformede bryster eller en skarpt skåret overkrop.

Men hvis vi så beder dig om at tænke på de fem personer, du bedst kan lide at omgås, er det næppe de fysisk mest attraktive mænd og kvinder, du kender. For en helt afgørende ting i forhold til at tiltrækning er, hvordan og hvad folk får os til at føle.

Vi tiltrækkes af personer, som får os til at være glade, fulde af håb og optimistiske, mens andre gør os stressede og udkørte, forklarer forfatter, teolog, jurist og universitetsunderviser Wendy Patrick med udgangspunkt i videnskabelige studier.

Det handler med andre ord om, hvad du får andre til at føle i dit nærvær. Og en måde at fremkalde de positive følelser hos en date er via, hvad man kalder følelsesmæssig lydhørhed.

Du skal simpelthen være imødekommende og lydhør, når din date fortæller dig noget, især hvis det er nogle lidt sårbare ting, der kommer frem. Og dette gælder begge køn.

Maden

Ok så, du har nu forstået, at den bedste måde at få din date til at være tiltrukket af dig er at få vedkommende til at føle sig rigtigt godt tilpas i dit selskab - og det gør du ved at være lydhør.

Men det er ikke helt nok endnu. For hvis I er taget på en seriøs date, er der givetvis involveret spisning. Og det er ikke uvigtigt, hvad du og din partner vælger fra menukortet.

Et nyt studie viser nemlig, at særlige diæter og kræsenhed er usexet.

For eksempel anses en person, der beder om glutenfri mad, for at være besværlig, krævende og brokkende og dømmende. Dog kan vedkommende også ses som disciplineret, sund og energisk, så det kommer selvfølgelig an på, hvilket segment man dater i.

På samme måde er synet på personer, der vælger fedtfattig mad, dobbelt.

De ses både som sunde, fysisk attraktive, moralske og intelligente og samvittighedsfulde, men også som selvoptagede, mindre sjove og mere kedelige og anspændte.

Hvad skal du så vælge? Ifølge et andet studie skal du fravælge kraftigt duftende mad med rå løg og hvidløg, som giver dårlig ånde. Også mad der klatter, som spareribs og kyllingvinger, frarådes. Og fast food er i det hele taget et no go.

Omvendt topper smart og dyr mad og pasta listen over datingeegnet mad. Her kan man så anføre, at nogle pastaretter er temmelig klatfarlige og/eller har meget hvidløg, så dem skal du ikke vælge.

Således kan du med med ro i sindet og rustet med videnskabeligt funderede råd gå på date og smile, lytte og spise.

