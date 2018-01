Kæresten har knaldet en anden: Syv grunde til IKKE at tilgive det

--Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan kommer I over utroskab --

En gang imellem kan et sidespring tilgives, og parret kan komme styrket ud på den anden side. Andre gange er utroskab utilgiveligt, især i kombination med din partners efterfølgende opførsel, og så er det tegn på, at I begge skal videre med jeres liv - hver for sig.

Den amerikanske psykoterapeut Robert Weiss kommer her med syv bud på, hvornår et forhold næppe kan overleve utroskab. Weiss, der har optrådt på Oprah Winfrey, CNN, New York Times og Huffington Post, er forfatter til flere bøger om det kontroversielle emne sexafhængighed - men derfor kan han alligevel godt have ret i sine betragtninger om utroskab.

At opdage at kæresten har været sammen med en anden, er givetvis en af de mest smertefulde erfaringer, man kan få. Tillidsbruddet kan føles som et sort hul, der åbner sig under dig.

Skal du atter have fast jord under fødderne, skal du kunne stole på ham igen. Det kræver stort arbejde af jer begge - men måske vil han igen knuse dit hjerte. Og hvis han gør det, er det sandsynligvis på en af disse måder:

Gør det igen

En betragtelig del af mænd, der er utro, er serielle sidespringere. De gør det igen og igen, næsten som narkomaner, der ikke kan stoppe. Selv efter de er blevet taget med bukserne nede. Om de ikke kan eller ikke vil holde op med at knalde med andre, er næsten irrelevant i det lange løb - de vil såre dig uanset.

Det gælder ikke alle mænd, for nogle føler selvfølgelig ægte fortrydelse og ændrer adfærd.

Løgn

Når en mand er afsløret i utroskab, er det en naturlig reaktion at fortsætte med at dække sig ind med løgne og hemmeligheder. Han indrømmer halve sandheder. Selv om han nok holder sig på måtten, vedbliver han at lyve på andre fronter.

For den svigtede partner kan det være lige så smertefuldt som utroskaben. Det er lige så ødelæggende for forholdet. Det er ikke det, han siger, det er løgnen i sig selv.

Tager ikke ansvar

Det var ikke min skyld. Det var faktisk dig, der drev mig ud i det. Eller det var hende, der forførte mig. Sådanne undskyldninger ligger lige til højrebenet for mange utro mænd.

Denne taktik med at fralægge sig ansvaret og forsøge at bortforklare og efterrationalisere kan være smertefuld for partneren, som jo helst vil have, at manden erkender sin skyld og sit ansvar. Han vil bare hellere give dig og andre skylden for sine dumme valg.

Kræver tilgivelse

Ja, hvis I skal skal fortsætte som par, kræver det, at du på sigt tilgiver ham. Men nogle utro mænd tror, at det er alt rigeligt, hvis de blot undskylder, og så er den historie bag jer. Når det så hurtigt viser sig, at du stadig er vred, ked af det, såret og mistænksom, bliver han sur og frustreret.

Den type mand forstår ikke, at han med sine løgne og utroskab har nedbrudt din tillid til ham og til forholdet. Han fatter heller ikke, at du først kan tilgive og stole på ham igen, når han har gjort sig fortjent til det.

Køber sig aflad

Han kommer med smykker, blomster og weekendture til Paris. Han tror, han kan købe sig aflad. Han tror, det giver ham adgang til dit hjerte igen. Det virker ikke. Gaver, uanset hvor store de er, kan ikke fjerne den smerte, hans utroskab har plantet i dig.

Kontrol

Du har været ked af det, været vred, råbt og skreget, grædt. Det kan få nogle mænd til at true med skilsmisse og sågar vold - for at få dig til at være sød og rar igen, for at kontrollere dig. Men de forstår ikke, at det bare gør afstanden mellem jer endnu større.

Lægge dæmper

'Rolig nu, skat, så slemt er det ikke. Du ved, jeg elsker dig, jeg synes, du overreagerer.' Hans forsøg på at dæmpe dig virker måske lige i situationen, men de løser ikke det tillidsbrud, som hans utroskab har skabt. Faktisk er det ganske sårende, fordi han indirekte siger, at din vrede og sorg ikke er vigtig og relevant.

Frygt

Utroskab er en af de ting, der kan ændre dit liv på et øjeblik, og måske er det derfor, det også er en af de ting, vi frygter mest i det nære liv:

En hurtig leg med google peger på, hvordan nettet kan give et indblik i vores dybeste frygt:

Googler du 'er min mand', foreslår google, på baggrund af, hvad andre har søgt (og til dels hvad du selv har søgt tidligere), følgende:

Googler du 'er min kone', viser det sig, nogenlunde det samme billede:

Uagtet at kvinder tilsyneladende går med en latent frygt, velbegrundet eller ej, for, at deres mænd er til andre mænd, og at mænd derimod er bange for, at konen er psykopat, så ses utroskab som en meget reel trussel.