Den måske bedste romantiske komedie nogensinde ‘Da Harry mødte Sally’ fylder 30. Den stillede spørgsmålet: Kan mænd og kvinder være venner - uden at sex forstyrrer venskabet?

Siden har alverdens dame- og herreblade forsøgt at finde svaret. Men juryen voterer stadig, så vi spurgte tre danske eksperter på området om deres syn på sagen.

‘Da Harry mødte Sally’ er fra 1989 og instrueret af Rob Reiner og skrevet af Nora Ephron, der fik en Oscar-nominering for manuskriptet.

Herunder kan du se Harry (Billy Crystal) lancere sin ide om, at mænd og kvinder ikke kan være venner - på grund af sex - til Sally (Meg Ryan).

Senere mødes de igen, hvor Harry kommer med denne opdaterede udlægning:

Tumler stadig

Bastian Larsen, sexolog og parterapeut, mener, at det er et spørgsmål, som de fleste stadig tumler med.

- Særligt når de skal forklare deres partner, at man altså bare er venner, når der pludselig opstår jalousi omkring et venskab med en person af det modsatte køn.

- Jeg må også indrømme, at jeg faktisk har haft sex med de fleste af mine kvindelige venner, men det er nok, fordi vi var kærester på et tidspunkt i fortiden.

- Jeg tror, pointen er at anerkende, at der altid er en energi mellem mennesker - og særligt mellem mænd og kvinder er der tale om en seksuel energi, men det betyder ikke, at man nødvendigvis skal have sex med hinanden.

- En af vores stærkeste drifter er seksualdriften, som er vores eksistensberettigelse på Jorden. Hvis man kan anerkende det som en del af fundamentet i vores natur, så tror jeg, at det bliver nemmere at være i en situation med en ven eller veninde, uden at det bliver problematisk.

Ifølge Larsen er det lidt samme problemstilling, som når folk tror, at der er noget galt med dem eller deres parforhold, fordi de oplever en tiltrækning af andre end deres partner.

- Vi vil altid opleve at blive tiltrukket af andre mennesker, og det betyder ikke, at der er noget galt med os, men tværtimod bare at vi er mennesker. Måske skal man prøve at nyde følelsen og stemningen og tage imod den positive energi, der ligger i vores seksualitet, i stedet for at se den som noget negativt.

- Så selvfølgeligt kan man være ‘bare venner’ med nogen af det modsatte køn, og selvfølgelig er der af og til en seksuel tiltrækning, men det er kun et problem, hvis vi selv gør det til et problem, siger Bastian Larsen.

Tiltrækning

Seksualitetsdebattør, forfatter, foredragsholder og cuddlingdronning Lucy Vittrup ser gerne, at vi taler mindre i ‘absolutter’ med hensyn til seksualitet:

- I min forståelse er seksuel tiltrækning en energi, som kan ændre sig, blusse op, blive slukket. Tænk bare på en, du engang ville give en arm for at have sex med, men som du i dag intet ser i.

- Når det er sagt, så er seksuel tiltrækning for mange en helt naturlig følge af stor fortrolighed, men jeg kender også mennesker, der mister lysten til en partner, som de er blevet for meget venner med.

At der er eller opstår seksuel tiltrækning, er ikke lig med, at man rent faktisk har lyst til at knalde vennen eller veninden i virkeligheden, mener Vittrup.

- Og omvendt kan sex mellem venner være så smuk og rigtig en forlængelse af en dejlig aften. Det er min oplevelse, at folk under 40 er meget mindre optaget af ‘kasser’ - det vil sige, man kan godt være superintim 'bare som venner', uden at det er problematisk.

Spørgsmålet er så, hvordan vi håndterer jalousi over for venner i det monogame forhold.

- Hvis Harry havde haft en kone, så ville hun måske have været jaloux på den fortrolighed, han har med Sally - med eller uden seksuel tiltrækning eller fantasier.

- Men problemet er jo aldrig hvem, hvorfor og hvordan folk føler sig tiltrukket af andre - det, som det handler om, er primært, at vi er ærlige med det, som foregår i venskabet og i parforholdet, og om at have modet til at sætte ordene på, siger Vittrup.

Mænd og kvinder

Rikke Thuesen, parterapeut og sexolog, peger på nogle kønsforskelle:

- Der er lavet flere undersøgelser, hvor man har spurgt vennepar af forskellig køn, om de oplever seksuel tiltrækning og/eller følelsesmæssig tiltrækning.

- Disse viser, at manden oftere end kvinden føler en seksuel tiltrækning. Måske fordi manden ofte tænder på det visuelle, er i kontakt med sin sexualitet og ser på en kvinde med en vurdering af, om hun tiltrækker ham eller ej.

- Dette er en generalisering, siger Thuesen, der forklarer, at kvinderne i undersøgelsen i mindre grad angav, at de var seksuelt tiltrukket af deres mandlige ven, men at de havde en følelsesmæssig menneskelig tiltrækning.

- Vi er i en eller anden grad tiltrukket af vores venner uanset køn. Vi kan være tiltrukket af deres evner, intellekt, væsen og personlige egenskaber, men det betyder slet ikke, at vi har lyst til at have sex med dem.

- Om det er et problem, handler om, hvorvidt det forstyrrer relationen eller den enes kæreste, for i langt de fleste tilfælde handler man ikke på tiltrækningen eller fører den ud i livet, og så er det vel bare en gensidig usagt viden om, at man ‘ku godt,’ hvis det havde været i en anden situation.

- Reelt er det jo ligegyldigt, om venskaber af forskellig køn er ladet med en vis seksuel tiltrækning, for det handler om, hvordan man håndterer den, og om man handler på den, og især om, hvordan man reagerer, hvis ens kæreste har det svært med relationen.

- Jeg synes bestemt ikke, at en kæreste skal bryde et mand/kvinde-venskab, men sammen har man et ansvar om at skabe tryghed og tillid, mener Rikke Thuesen.

