Karla har en fræk mission: Store piger skal dyrke mere sex - ligesom hun gør

Karla Crowe fra Australien ved, at sexet udstråling kommer fra selvværd og selvaccept, men andre mere ydre ting hjælper så sandelig også på det:

- Blondeundertøj og knaldrød læbestift giver mig virkelig selvtillid. Jeg synes, sexet, matchende lingeri i den grad påvirker min psyke, også når ingen ved, hvad jeg har på under mit tøj - det sætter et stort smil på mit ansigt og giver mig en spændstig gang.

Sådan har den frodige, sexpositive instagram-model ikke altid haft det. I skolen blev hun mobbet for at være tyk, og hun havde aldrig kærester.

- Jeg gemte mig i løst drengetøj, som fik mig til at have elendigt og føle mig udskammet. Drenge lavede tykke-vittigheder, og pigerne lukkede mig ude, siger Crowe, der nu har gjort det til sit mål at få andre store piger til at favne deres frodighed og seksualitet og udtrykke den.

Man kan sagtens være frodig og smuk

Da den 120 kilo store kvinde var i 20’erne, drømte hun om at blive sangerinde, men hun turde aldrig gå på scenen af frygt for, hvad folk ville tænke. Indtil hun efter en koncert talte med forsangeren, der sagde: ‘Du lærer at holde op med at bekymre dig om, hvad folk tænker om dig, når det går op for dig, at de faktisk sjældent tænker.’

- Det ramte mig, og jeg indså, at folk generelt har så travlt med at bekymre sig om deres eget image og egen usikkerhed, at de ikke tænker på mig og mine.

Med den nye indsigt og selvsikkerhed fik hun gang i datinglivet, hvor hun blev positivt overrasket over, hvor mange mænd der viste hende interesse. Og i 2011 mødte hun sin mand, der opfordrede hende til at blive model.

Derfor viser hun sig gladeligt frem i undertøj på instagram - i håb om at andre runde kvinder lader sig inspirere til at ikke skamme sig og til at nyde sex.

- Krops-udskamningen, fedt-udskamningen og tøjte-udskamningen må høre op! Kvinder har lige så meget ret til et tilfredsstillende sexliv som mænd. Man skal ikke skamme sig over at nyde sex, og det burde ikke være et tabu, siger Crowe og forklarer, hvad det vil sige at være sexpositiv:

- Det betyder helt enkelt at anerkende, at kvinder også har sexlyster, og at de burde føle sig trygge ved at udtrykke dem lige så frit som mænd. Alle ved, at sex sælger, så jeg kan ikke forstå, hvorfor det stadig er tabu, lyder det fra modellen, der har et sexmotto, som kendetegner hendes eksperimenterende sexliv:

- Hvis det føles dejligt, så gør det!

Man må sige, at Karla Crowe lever, som hun prædiker. På pornhub har hun sin egen lille kanal, hvor hun viser, hvad hun mener med at leve sin frodige seksualitet ud.

