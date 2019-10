Katrine til danske mænd: - Vær ikke bange for at miste din rejsning

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Fald ikke i pikfælden --

Som ekspert i kvinders seksualitet og orgasmer har sexologen Katrine Berling fulgt flere hundrere danske kvinder gennem særlige workshops, såkaldt Yoniverse-forløb, der sætter fokus på kvindens seksualitet og lyst.

Det, plus Berlings mange soloklienter, har giver hende en stor indsigt i, hvad kvinder har brug. Og i, hvad kvinder ønsker, at mænd vidste om dem og deres seksualitet.

- De mange input har jeg nu lavet en hel række videoer om. Jeg fortæller, hvad kvinderne drømmer om og har behov for, ligesom jeg forklarer, hvad mændene kan gøre for at møde disse behov, siger sexologen fra katrineberling.dk.

Se også: Sexologen har svaret: Dette burde alle mænd vide om kvinder

Erektion

- Denne her er en af mine favoritter, fordi min erfaring er, at mænd, der ikke er bange for, at deres rejsning falder, ofte er bedre elskere. Det er de, fordi de ikke er bange for det langsomme og pauserne, som mange kvinder kan have brug for, siger Berling.

- Noget af den ivrighed, der ofte ligger hos mænd, kan være et ønske om at holde rejsningen og energien oppe. Tænk, hvis vi ikke når det. Men det er lige netop det, som kan være med til at skabe stress, fordi vi føler, vi skal levere. Så sex handler ikke kun om det hurtige og intense, sex handler også om det langsomme og dybe.

Terapeuterne afslører: Mænds største klager over kvinder

Orgasmejagten

Ifølge Berling kan jagten på orgasmen skabe så meget stress, at det faktisk kan ødelægge sex.

- Mange tror, at det er orgasmen, der definerer, om sex er godt eller ej, men i virkeligheden kan vi have vidunderlig sex uden en orgasme - og kedelig sex med en orgasme. Så kvinder kan faktisk godt nyde sex og have masser af lyst, selv om de ikke får en orgasme.

- Nogle gange kan presset til at komme være med til, at hun ikke kommer, fordi hun føler, hun skal levere og ikke kan slappe af. Så hvis man er sammen med en kvinde, der ikke kommer let, er det bedst at glemme alt om orgasmen, skabe tryghed og give plads til masser af nydelse, siger Berling til Ekstra Bladet.

Dette burde alle mænd vide om kvinder

Den ihærdige elsker

Berling mener, at mange mænd gerne vil gøre det godt for kvinder, hvilket betyder, at de nogle gange bliver meget ihærdige, især når det kommer til klitoris.

- Men kvindens klitoris er et meget følsomt sted og kan hurtig blive overstimuleret og gøre ondt. Når det sker, er det som at blive slået hjem i Ludo, vi skal starte forfra med at bygge vores lyst op igen.

- Nogle kvinder kan endda tro, at der er noget i vejen med dem, eller at de ikke kan få orgasmer, fordi det gør ondt. I virkeligheden er det pauser og langsommelighed, de har brug for, siger Katrine Berling.

Derfor får hver tiende kvinde ikke orgasme - og det kan de gøre ved det