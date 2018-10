Kinky lingeri, krystaldildoer og det guddommelige: Sex er helligt

Nogle finder Gud gennem bøn og kirke, andre i naturreligiøse oplevelser eller via bevidsthedsudvidende medikamenter som ayahuasca, andre finder deres gud gennem røven, og så er der de efterhånden mange, som kobler seksualitet og spiritualitet sammen.

Og her taler vi ikke kun om organiserede grupper og sekter, og tantrikkere af alle slags, for hvem seksualiteten er en vej til højere bevidsthed og selvindsigt.

Seneste skud på denne tendens er en lille butik i Indre by i København, som sælger helende krystaller, spirituelle bøger, luksussexlegeøj og ditto lingeri. La Diosa er ejet af bag kvinden Lust, den første sexshop til kvinder herhjemme, nemlig Sabina Elvstam Johns.

Ekstra Bladet tog en lille snak med iværksætteren om denne kobling mellem sex og ånd:

- Det er både spiritualitet og erotik, kan jeg forstå. Hvorfor denne kombi?

- Fordi de hører sammen, altid har gjort. Erotikken er en port til det spirituelle, og seksualiteten er en hellig kraft.

- Hvad er det man som kunde kan opleve i Diosa?

- Som kunde i La Diosa inviteres man at gå dybere ind i sig selv for at optimere sit fulde potentiale. Foruden almindelig butik med spændende produkter vil vi også jævnligt lave cirkelarbejde med fordybende tema-aftener.

- Relevante temaer kan fx være, hvordan man bruger tarotkort, glemt viden om helende urter, krystallernes energetiske egenskaber, læren om tantra m.m. Man kan også få individuelle sessioner med Reikihealing.

Det guddommelige

- Hvem henvender den sig til?

- La Diosa betyder Gudinden på spansk. Så det er en butik, der fejrer den guddommelige feminine princip, så den henvender sig primært til kvinder, men alle er velkomne. La Diosa er en hyldest til kvinden som et guddommeligt væsen og kvindekroppen som en kilde til tilbedelse

- Det er et kærligt opgør med det forældede, patriarkalske kvindesyn og forestillingen om den kvindelige seksualitet som en slags trussel der imod.

- Hos La Diosa dyrker vi den styrke, der umiskendeligt er forbundet med den seksuelle energi. Vi søger, med andre ord, at skabe et rummeligt og spirituelt miljø, med fokus på krop og sjæl som en uadskillelig enhed. Et rum, hvor erotikken er hellig, og hvor det feminine afspejles i en smagfuld og æstetisk atmosfære.



Julia fra La Diosa med helende krystaldildo, der bringer harmoni til kvinden, og en af de spirituelle selvhjælpsbøger The Goddess Revolution. Foto: Ladiosacopenhagen.dk

Sabina fortæller, at de har krystaller og halvædelsten, magiske redskaber som pendulum og krystalkugler, tarotkort, sensuelle olier, og sansestimulerende røgelser og urter for pleje af kroppen. Erotiske redskaber som udvalgte vibratorer, krystal- og glasstave, yoni ægjade og rosenquartz samt bækkenbundsmuskelstyrkende vægte. Man finder litteratur, der vejleder i spirituelle forløb, bøger om magi og selvudvikling, shamanisme og den moderne gudindebevægelse.

- Og så har vi noget meget eksklusivt lingerie, der får enhver kvinde at føle sig som en Gudinde. Det får Agent Provocateur at ligne H&M.

Verden trænger til det

- Hvorfor tror du, at der er et marked for den slags?

- Der er en bevægelse, hvor kvinder vågner op og står sammen om at fremme den vilde kraft, vi har haft tæmmet i alt for lang tid. Det er en renæssance for den kvindelige, guddommelige energi, som Verden i den grad trænger til nu.

- Denne butik er et intuitivt kald, jeg følger, men også en slags version 2 af Lust, der nu er meget indarbejdet som koncept og mere mainstream. Jeg søger grænserne for vores kollektive bevidsthed og vil gerne arbejde dybere med tingene.

- Magi, erotik og spiritualitet har altid interesseret mig i kombination, nu tipper vægten over mod det energetiske. Det er i kærligheden vi udvikles, det er grunden til at vi lever. La Diosa er en hyldest til alle kvinder, til det højeste i os.

- Så La Diosa er en kombi af Illum, Lust og den okkulte boghandler?

- LOL! Måske ikke Illum. Men ja, en essens af Lusts værdier, for den bevidste og meget sensitive moderne kvinde. Der foregår lige nu en stærk global bevægelse af feminisme sammenkoblet med sexpositivisme og spiritualitet, siger Sabina.



La Diosas logo og logoet fra sekten The Meyerist i HBO-serien The Path, der handler om en new age kult med spirituelle aner i buddhisme, kristendom, scientology, shamanisme, veganisme og en relativt fordomsfri tilgang til seksualitet. Det altseende guddommelige øje har som ikonografi rødder i kristendom. Foto: HBO

Hun ser en stor interesse for gudindereligion og det feminine aspekt, som hun mener har været meget dårligt behandlet i den traditionelle patriarkalske religion i mange tusind år:

- Men fra starten var Gud en kvinde, en feminin kraft, med evnen at skabe liv. Hun var Creatrix. Hendes seksualitet var fri og guddommelig. Civilisationer var matri-lineære, dvs det var kvinden og moderens blod, der førte familien videre, havde økonomisk magt og arve-ret.

- Hun havde et frit sexliv. Sex var dyrket i tempel i mange kulturer, det var en ære at være tempeltjenerinde med seksuelle initieringer. Se fx de tantriske tempelmotiver i Indien.

Ifølge Sabina blev denne frie tilgang til sex og erotik simpelthen for truende, da det politisk set efterlod manden uden midler og magt:

- En ny form for religion blev etableret, med maskuline guder. Via judaismen og kristendommen fik sex stempel som noget syndigt. Kvindens frihed blev begrænset, hendes magt taget fra hende, hævder Elvstam Johns, som mener, vi længes efter vores fulde kraft og potentiale.

- Ikke blot for at gøre sex helligt igen, men for at koble det sammen med den spirituelle aspekt og dyrke den feminine ur-kraft. Fra mit personlige perspektiv handler det om en bevidsthed i forhold til den energetiske aspekt af erotik. Sex for sex skyld er i mine øjne tomt og ligegyldigt.

- Hvis jeg ikke har mig selv med energetisk, og mit hjerte er fuldstændigt åbent i processen, er det snarere spild af mine kræfter, tab af fokus, rutinemæssig gymnastik. Sex er og bør være - har altid været - helligt, siger Sabina Elvstam Johns.

Selvrealisering

Religionsforsker Eva Egekvist Krogsdal har på videnskab.dk sat fokus på spiritualitet og selvrealisering i, hvad hun kalder spiritualitetens uskrevne selvrealiseringsmyte:

‘Ifølge denne myte er livet en lang og forudbestemt rejse mod at realisere det sande og guddommelige i det enkelte menneske. Man skal blive den, man i virkeligheden er.

Det guddommelige er noget iboende, mennesker har glemt, og som langsomt bliver åbenbaret for dem, når de gennemlever personlige kriser.

Parallelt hermed søger nutidens spirituelle det oprindelige og tabte inde under kulturens fernis. De søger efter sig selv i en anden udgave end den, de er blevet opdraget til at være.

Det er kendetegnende for mange danskere, der interesserer sig for spiritualitet, at de ser opblomstringen af spiritualiteten som et tegn på, at mennesker ikke længere vil lade sig undertrykke af systemer (og religion er her nærmest arketypen på et system) - men derimod vil finde deres helt egen sande og unikke vej til det guddommelige.

'Terapier' omfatter her hele den generelle terapeutisering af menneskelivet, hvorved mennesker i dag i stigende grad konsulterer terapeuter (og selvudviklingsbøger) for at bearbejde sig selv. Herunder hører en række terapeutiske modefænomener, der i disse år ofte bliver koblet med spiritualitet:

Yoga, Meditation, Mindfulness, nyere korttidsterapier som NLP, Positiv Psykologi og en række former for coaching.’