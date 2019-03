Klit mig: Spil skal give flere kvinder orgasme

-- Over artiklen kan du se reklamen for Clit Me --

Kvinder får færre orgasme ved heteroseksuelle samlejer end mænd. Det viser undersøgelser, og den orgasmeforskel vil canadiske sexaktivister gøre noget ved.

Derfor har de syv kvinder og ene mand lavet projektet ClitMe (ClitMoi, i den fransk version), som har til formål at lære folket alt om klitoris.

De mener nemlig, at grunden til, at kun cirka 6 ud af 10 af heterokvinder får orgasme hver gang ved sex, at 8 ud af 10 lesbiske rammer plet, og næsten alle mænd altid får orgasme, er, at så mange er ‘klitnoranter’ - vi ved for lidt om kvindens primære lystorgan.

Når man spiller ClitMe på sin smartphone, kan man via en klit-avatar afprøve forskellige stimulationsteknikker for at finde ud af, hvad der gør den glad.

Mere end hovedet

Klitoris er meget mere end det lille klitorishoved over skedeåbningen. Hele klitoris-organet, der udvikles af det samme væv som mandens penis, er langt større, for klitten har både ben og svulmelegemer, som denne franske 3D version fra 2015 viser:

Foto: Odile Fillod

Klitorishovedet svarer til glans på penis, og svulmelegemerne fyldes med blod og erigeres, når kvinden er ophidset. Den største forskel på penis og klitoris er, at det meste af klitoris ikke er synlig.

Kvinden bag 3D-modellen er den franske forsker i social-medicin, Odille Fillod. Hun har tidligere udtalt, at det er vigtigt, at kvinder har et mentalt billede af, hvad der egentlig sker i deres krop, når de bliver stimuleret.

- Når kvinden forstår den nøglerolle, som klitoris spiller, kan hun holde op med at føle skam eller føle sig unormal, hvis penis-i-skede-sex ikke gør noget for hende - hvilket, set i forhold til anatomien, er tilfældet for de fleste kvinder. Det er at vigtigt at forstå, at det, der svarer til penis hos kvinden, ikke er vagina, men klitoris. Jeg vil gerne vise, at mænd og kvinder ikke er fundamentalt forskellige.

Underkendt

Klitoris har i perioder været vældig underkendt. Freud mente for eksempel, at kvinder, der kun kan få klitorisorgasme, ikke er modne og faktisk er frigide.

Men efterhånden er vi ved at komme efter det. To læger gennemgik for nylig klitforskningen for at finde ud af, hvor vigtig klitoris er for kvinders seksualitet.

De kom frem til, at klitoris har et yderst komplekst nervebanesystem og avanceret '3D-design' - og således spiller den en betydelig og for de fleste afgørende rolle for kvindens seksuelle nydelse.

De kommer dog også frem til, at det ikke kan konkluderes entydigt, at klitoris har 'eksklusiv-ret' til orgasmen, for nogle kan stadig få orgasme, selv om dele af klitoris er fjernet.

