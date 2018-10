Kram dig til et bedre forhold

Er din partner ked af det, stresset eller endda vred på dig, kan det bedste middel mod de negative følelser være et kram:

De gavnlige effekter af kram og cuddling er ikke bare noget hippievraggods - det er skam videnskabeligt bevist, at kram målbart påvirker humøret og stressniveauet efter en konflikt.

I studiet i PLOS One deltog 404 voksne. Hver aften i 14 dage blev de telefoninterviewet om deres humør, om de havde haft konflikter i løbet af dagen, og om de havde fået et kram.

Desuden fik de lavet et helbredstjek og udfyldte spørgeskema om helbred og deres sociale netværk.

Analyser af svarene viste, at på tværs af alder og køn var kram var forbundet godt humør og færre negative følelser.

Generelt var dårligt humør forbundet med konflikter i parforholdet, men på dage med konflikter, hvor der også blev krammet, var der færre negative følelser, end når der var konflikter uden kram.

Ifølge forskeren skyldes sammenhængen ikke alene det at få støtte i en stresset situation. For nogle gange støtter man med at give råd eller forsøge at løse problemet, hvilket istedet kan føles som kritik.

Mere indirekte former støtte, som fysisk berøring eller at gøre en tjeneste, er måske bedre, mener hovedforfatter Michael Murphy:

- Fordi et kram kan få folk til at føle, om der bliver draget omsorg uden at der dømmes. Berøring han også skabe fysiske ændringer, mindre aktivitet i stressrelaterede områder i hjernen og udløse trygheds- og samhørighedshormonet oxytocin.

Desværre viser studiet ikke noget om, hvorvidt det har betydning, hvem der giver et kram, og om man selv bad om det, men alligevel tør Murphy konkludere:

- Kram, i hvert fald blandt nære, kan være en enkelt og ligetil og effektiv måde at vise sin støtte til nogen, man holder af, og som har en konflikt i sit liv.

Det handler ikke om at sprede kram

Det amerikanske stude kommer samtidig med, at en gruppe studerende fra Film og Medievidenskab på Københavns Universitet har lavet en video om cuddling med den danske cuddlingdronning og seksualitetsdebattør Lucy Vittrup: Den video kan du se under artiklen.

- Jeg synes, at det er vigtigt at formidle viden, om hvor vigtig og nyttig fysisk berøring er. Især til alle dem, som bare tror, at det handler om at sprede kram til højre og venstre - det gør det ikke. Der er tusinde flere nuancer og lag - især om typen og kvaliteten af den fysiske berøring og ikke mindst relationen, siger Vittrup, der fortæller, at holdet bag videoen valgte at lade en partyglad medstuderende være prøvekanin.

- Den påvirkning, som den meget korte demonstration havde på ham, gjorde indtryk på dem - blandt andet gik det op for ham, at der var steder på kroppen, som virkelig beroligede ham at blive rørt - håndleddet fx. Det var en ret fin oplevelse.

- Jeg har altid syntes, at det var lidt sjovt med forskning, som dokumenterer udbredt erfaringsviden. Vi ved jo godt allesammen, at fysisk berøring fra den rette person i den rette kontekst har en connectende, beroligende og kærlighedsskabende effekt. Så kommer der dokumentation - og pludselig får det accept som et brugbart værktøj.

- Men det er jo så det, man kan, når nu det er videnskabeligt bevist: Man kan komme i gang med at bruge fx fysisk berøring mere bevidst. Vælge det som et værktøj til at styrke sit parforhold og sine nære relationer i det hele taget.

- Ofte er vi jo ikke bevidste om, hvordan og hvornår vi berører. Sådan en forskning giver os lige mulighed for at stoppe op og tænke over, hvad det er, vi har gang i - også hvad angår hverdagsberøring, siger Lucy Vittrup.:

