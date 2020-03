Kvinde - sådan bør du tage initiativ til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan viser kvinden sin sexlyst --

Det er et af mandens største klagepunkter i sexlivet: Kvinden tager for sjældent initiativ til erotiske udfoldelser - og hvis hun gør, er det alt for subtilt til, at han fatter det.

Undersøgelser viser, at selv i disse ligestillede post #metoo-tider er det manden, som hyppigst spiller op til dans. Det kan man så klage over og mene, at det skyldes kvindeundertrykkende kulturelle normer, eller man kan resignere og henføre det til naturens testosteron-betingede orden.

Man kan også gøre noget ved sagen selv.

For også mænd vil begæres, og det er jo netop, hvad et sexinitiativ er udtryk for. Initiativet siger: ‘Du er sexet, du tænder mig, jeg vil have dig!’

Den britiske sexterapeut Tracey Cox lister 23 måder, hvorpå kvinden kan tage initiativ uden at føle sig akavet, og som manden vil opfatte. Her på redaktionen mener vi, at fIre måder er alt rigeligt.

Kvinder bange for at vise sexinitiativ

1. Aftaler

Lav en aftale med din kæreste om, at du i den næste måned skal tage initiativ til sex. Og at han ikke må.

Det betyder, at du pludselig selv skal mærke efter om, og hvad du har lyst til, og det kan faktisk være befriende. I stedet for at føle dig under konstant sexbelejring af en mand, der presser på, er du nu fri til at komme i kontakt med din egen liderlighed.

2. Just do it

Det perfekte øjeblik indtræder sjældent, så når du har lyst, så gør noget ved det. Ja, der er både mails, der skal sendes, opvask, som skal tages, og afkom, der skal fodres - men når den store lyst kilder - eller den lille lyst, hvor du blot har lyst til at have lyst - dukker op, så følg den til dørs.

Det er i sig selv pirrende at tage teten, og en lille lyst vil hurtigt buldre, når I først kommer i gang.

Det sker, når din kæreste siger nej til sex

3. Vær t.y.d.e.l.i.g

Det kan godt være, at du selv føler, at dit indsmigrende smil og kast med håret er et krystalklart tegn på, at nu vil du knalde.

Højst sandsynligt ser han det slet ikke.

Du må skrue op for volumen, hvis du skal trænge igennem. Vær tydelig, direkte, bestemt. Tænk filmforførelse - og vrid så knappen op på ti. I stedet for tantekysset, brug tungen. Erstat Sloggi med labert lingeri. Send sms, hvor du beskriver, hvad du vil gøre ved ham, når han kommer hjem. Hop ind i bruseren til ham. Væk ham med et blowjob. Giv hans diller en kærligt klem.

Ikke lyst i aften? Sig nej til sex på denne måde

4. Giv plads

Hvis din kæreste er uvant med, at du er en frækkert og tager initiativ, opfatter han måske ikke dine signaler, eller måske har han bare ikke lyst - og du kan føle dig afvist, usexet og udskammet på en gang, så du tænker: ‘Hvis du ikke vil have det, kan du også bare være fri.’

Og den onde cirkel kender vi kun alt for godt.

Men tænk på, hvordan du selv har haft det, når han har lagt op, og du ikke har lyst. Hvordan ville du ønske, han reagerede?

Gør så det samme selv. Vær respektfuld og overbærende. Og du kan endda vælge at se hans nej som en udfordring, en leg, en dans om den varme grød.

Her kan det være en fordel at udvikle en fælles kode for ‘har du lyst til sex?’, der giver jer begge mulighed for at sige ja og nej, uden at nogen taber ansigt eller føler sig presset.

Lær at sige nej til sex - og få et bedre sexliv