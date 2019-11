Kvinder får også præstationsangst: Sådan tackler du den

Mandens pres på, at kvinden skal levere en orgasme, mindsker chancen for at få den. Vi guider dig udenom

Så ligger du der og får den vildeste oralservice på denne side af frække Michelin-stjerner. Han ved, hvad han laver. Det er let og legende, når det skal være, målrettet og præcist til andre tider. Alt er helt rigtigt.

Men komme, det kan du ikke. Du føler nemlig, at du skal kvittere hans mundarbejde med en orgasme.

Du har præstationsangst.

Mens mandens præstationsangst typisk handler om at skulle præsentere en kampklar erektion, drejer kvindens sig oftere om at skulle levere en orgasme.

Begge dele hæmmer lige præcis evnen til at få det, man skal præstere.

I det følgende fokuserer vi på kvindens orgasmedræbende angst for ikke at få orgasme.

Ond cirkel

Typisk er det en ond og selvfødende cirkel, hvor hun er bange for, at han synes, det tager for lang tid. Hun begynder så at jage orgasmen, mens hun samtidig frygter, at hun ikke kan komme.

Imens hovedet svirrer af disse bekymringstanker, forsvinder orgasmen længere og længere væk fra kroppen, der er blevet fyldt af hormonet kortisol, som vi udskiller ved stress, forklarer sexologen Gloria Brame.

- Når man er bekymret, udløses kortisol, der hæmmer de gode hjernekemikalier, der ellers aktiveres under seksuel ophidselse. Og selv om der trykkes på alle de rigtige knapper, vil denne flygt eller frys-reaktion forhindre dig i at mærke de erotiske sansninger i kroppen, siger Brame.

Gør dette

Hvad kan du så gøre ved din præstationsangst?

Indse, at præstationsangst ikke kun er noget, mænd oplever. Selv om den jo er tydeligst hos mænd, idet erektionen bare udebliver, har mange kvinder de samme forstyrrelser i det seksuelle system, hvor tanker og følelser hæmmer ophidselsen, forklarer sexunderviser Chris Rose.

Det er meget almindeligt, ja, nogle vil endda mene, at er det reglen snarere end undtagelsen, at kvinden får en snert af præstationsangst med en ny partner.

Hovedet koger over af tanker: 'Er jeg lækker nok, hvad kan han lide, lugter jeg', alle mulige tanker, som kulminerer med den ultimative orgasmedræbertanke, når han lægger an til den store omgang: Mon jeg kan få orgasme?'

Foto: Shutterstock.com

Den dårlige trekant

Så når du opdager, at du befinder i den der dårlige trekant med dig, din partner og din præstationsangst, skal du rette dit fokus mod dit åndedræt og trække vejret langsomt og dybt.

Det vil løse op i spændingerne og få dig til at koncentrere dig om dine sansninger i stedet for dine tanker.

Tempo

Et andet brugbart middel mod dine bekymringstanker er at sætte tempoet heeeeelt ned.

Det er helt almindeligt at have en fast rækkefølge i sexen, men det kan være en fordel at blive i forspillet i lang tid, så liderligheden bygges op, og du kan følge med i, hvad der sker i kroppen.

Nærvær

I afslappethed tilstand er du bedre til at være tilstede i øjeblikket.

Selv om seksuel ophidselse og seksuel nervøsitet er i familie, er der også forskel. For når du er seksuel ophidset, er du også lidt afslappet. Men når du er lidt bange, bliver du anspændt i forhold til ophidselse, din vejrtrækning bliver overfladisk og anspændt, og du begynder at tænke for meget fremad.

Andre bekymringstanker, der forhindrer nærvær og medfølgende orgasme, kan være, at du er bange for at få en kønssygdom eller blive gravid. Tal med din partner om, hvad I skal gøre på sikker-sex-fronten, hvor et kondom ofte er løsningen.

Nogle kvinder kan ikke få orgasme, fordi hovedet er fyldt med tanker om, hvorvidt de er lækre nok, sexede nok, gode nok. Nå du synes, at din mave er for dellet, dine bryster for små og det hele hænger på den forkerte måde i den der stilling, så er orgasmen langt væk.

Her skal du slutte fred med dit kropsbillede. Erkend, at tankerne er der, og sæt dem så til side, i stedet for at lade dem køre på repeat for fuld styrke.

Det handler om at berolige følelserne og tankerne og koncentrere sig om sansningerne og om den der tunge mellem benene.

