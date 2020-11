Kvinder ser skævt til egne kønsdele

I gamle dage havde kvinder (og mænd) intimbehåring, og man gik i bad med andre, f.eks. efter sport, så man kunne se, hvordan deres kønsdele var skabt.

Sådan er det ikke mere.

Med redigerede billeder på Instagram, gratis porno, frække selfies og en stadig stigende skønhedsfiksering er jorden gødet for det, man i fagkredse kalder dårligt genitalt kropsbillede.

Altså at man ikke bryder sig om, hvordan ens kønsdele ser ud.

I udlandet får flere kvinder opereret deres indre kønslæber mindre af kosmetiske årsager, men også herhjemme melder sundhedsmyndighederne om kosmetiske intimoperationer. Dog ser intimkirurgi ikke ser ud til at være i stigning.

Og nu viser amerikansk forskning, at mænd og især kvinder har et forskruet billede af, hvordan den 'normale' vulva ser ud.

4500 mænd og kvinder skulle bedømme 16 fotos af kønslæber. De skulle angive, hvor normale kønslæberne så ud, hvad de selv syntes om dem, og hvad andres/'samfundets' syn på dem var.

Hvad deltagerne ikke vidste var, at det ikke drejede sig om 16 forskellige vulvaer, men om otte, der havde gennemgået intimkirurgi - så fotos var fra før og efter operation.

Før og efter

Både mænd og kvinder mente, at kønslæberne på efter-billederne var de pæneste og mest normale og dem, som andre også ville vælge.

Især kvinder var dog mere negativt indstillet til kønslæbernes udseende, både på før og efter-fotos.

Det får forskerne til at konkludere, at kvinder er de værste kritikere af kvindekroppen. Det kan skyldes, at de har overtaget samfundets billede af den 'normale' vulva, idet vi sjældent ser, hvordan de også ser ud.

Desuden viste undersøgelsen, at det tilsyneladende ingen effekt havde på deltagernes syn på kønsdelene, om de så porno eller ej.

Og det er jo ganske interessant, fordi man fejlagtigt giver porno skylden for intimkirurgi og lede ved egne kønsorganer.

Leggings

Et andet studie fra sidste år viste, at de kvinder, som søgte intimkirurgi, angav flere grunde til, at de ville have det.

Kun 10 procent pegede på porno, mens langt de fleste angav, at de følte, at deres kønslæber så forkerte ud i deres stramme leggings.

