Kvinder skal gøre denne ene ting, hvis de vil have sexorgasme

Ligger du der som en komatøs søstjerne og venter på, at din partner giver dig en orgasme med sin penis?

Så kommer du til at vente længe, for som ny forskning viser, er der meget større chance for at opnå orgasme under penis-i-skede-samleje, hvis du som kvinde bevæger dit underliv frem og tilbage.

Ja, den slags ser forskere skam også på. I studiet ‘Body Movement is Associated With Orgasm during Vaginal Intercourse in Women’ deltog 1239 kvinder.

Forskerne ville på, hvilke af følgende to teknikker gav størst orgasmechance under samleje.

A: At kvinden kører sit underliv frem og tilbage i en svingende bevægelse.

Eller B: At hun ligger stille med kroppen og får/giver sig selv specifik stimulation af klitoris. Her handler det ligge stille som et bevidst valg på en måde, som er forbundet med muskelspænding og præcis stimulation af klitorishovedet. Herefter kaldet klit-stim.

Penetration

Forskerne påpeger, at cirka hver tredje kan få orgasme med vaginalsex uden klit-stim, ligesom andre studier peger på, at en kombination af vaginalsex og klitorisstimuation forøger orgasmefrekvensen for de fleste kvinder,

Ligeledes er der mange kvinder, som foretrækker og ‘kun’ kan få orgasme ved klitorisstimulation. Og de har sandsynlgivis svæverere ved at opnå orgamse under samleje med klit-stim, idet de måske føler penetrationen mere som en distraktion for den meget præcise klit-stim.

Forskernes teori er, at flere pres- og friktions-følsomme områder i skeder aktiveres og stimuleres, når en kvinde bevæger sit underliv frem og tilbage, hvilket så er med til at give hende orgasme.

Bevægelse

Kvinderne i alderen 18 til 75 fra Schweiz, Tyskland og Østrig udfyldte online spørgeskemaer om deres sex- og onanivaner.

De skulle blandt andet angive, hvor enige eller uenige de var i påstande som:

‘Når jeg er meget ophidset og prøver at få orgasme under sex med en partner, har jeg behov for at bevæge mig mere og bevæger mit underliv i frem og tilbage i flydende bevægelser.’

Og: ‘Når jeg er meget ophidset og prøver at få orgasme under sex med en partner, har jeg behov for at ligge stille og stimulere et specifikt område, fx klitoris, meget præcist fx med hænderne.’

Kvinder angav også, hvor ofte de fik orgasme under sex med og uden klit-stim.

Konklusion

En masse statistik og analyse senere konkluderer forskerne følgende:

Helt overordnet får kvinderne oftere sexorgasme, mens der samtidig er klitstim - i forhold til samleje uden klitorisstimulation. Og samtidig viser data også, at bevægelse af underlivet under penetration var forbundet med orgasmer - med og uden klit-stim.

‘As hypothesized, the frequency of orgasm during vaginal intercourse with simultaneous clitoral stimulation was positively associated with a preference for body movement during arousal, but not with a preference for precise rubbing with an immobilized body. Body movement was also associated with a higher frequency of orgasm during vaginal intercourse without simultaneous clitoral stimulation.

In line with previous studies, women were more likely to report a higher frequency of orgasm with simultaneous clitoral stimulation during vaginal intercourse in comparison to vaginal penetration alone. This finding might be attributed to the higher total amount of receptors elicited in combined clitoralvaginal stimulation.’

Ikke overraskende mener forskerne således, at forklaringen på, hvorfor bevægelse er forbundet med orgasme, er, at skedevæggene, det indre af klitoris, altså klitorisben og -svulmelegeme, samt muskulaturen i underlivet, herunder bækkenbundsmsklerne, stimuleres mere, hvilket mindsker behovet for stimulation af selve klitorishovedet.

Medvirkende til det er også, at musklerne i området skiftevis spændes og afslappes, hvilket dels øger blodtilførslen, dels mindsker en mulig rigiditet, som den mere krampagtige ‘ligge stille og stimulere klitoris’ kan medføre.

Dette er ifølge forskerne den optimale underlivsbevægelse under penetrationssex: ‘The pelvic swing:’ Underlivet trækkes tilbage med sammentrækning af bækkenbundsmusklerne og skubbes frem med afslapning af bækkenbundsmusklerne i en flydende frem og tilbage svingende bevægelse.

Forskerne mener, at denne viden kan bruges af terapeuter, som vil give klienter brugbare tips til at øge deres orgasmechancer.