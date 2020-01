Lider du også af valgpanik på Tinder? Her er løsningen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Lige scoret? Det tænker kvinden under første knald --

Januar er datingtid. I årets første måned søger flere singler end ellers mod allehånde datingplatforme, hvor de håber at finde en kæreste eller noget, der ligner.

Her oplever de tilsyneladende en overflod af valgmuligheder.

Udbuddet af potentielle partnere på for eksempel Tinder kan virke så stort, at man kan går i afvisningsmode, hæver sine krav og bliver bange for at vælge forkert.

Det viser en ny undersøgelse, hvor forskere over flere delstudier så nærmere på, hvordan mange valgmuligheder virker på singler.

Ja eller nej

I første del simulerede forskerne oplevelsen på en datingapp som Tinder. Deltagerne skulle klikke ja eller nej til en række fotos af potentielle kærester.

I begyndelsen klikkede deltagerne ofte ja, men ret hurtigt begyndte trætheden at melde sig, så de sjældnere var positivt stemt. I den del af eksperimentet indtrådte afvisningstilstanden allerede efter 12 fotos - i et andet følgende på et virkelig datingsite begyndte afvisningerne at stige efter 30 billeder.

Det viste sig, at det afgørende her ikke så meget var antallet af valg, men snarere den akkumulerede mængde af afvisninger, der bevirkede, at man gik i afvisningsmode. Altså når man først havde nået at afvise et givent antal (som var forskelligt fra person til person), knækkede filmen så at sige, og så var man i mental afvisningstilstand.

Generelt viste det sig, at kvinder afviste oftere, mens mænd hyppigere tog kontakt, og det skal man ikke have været på mange datingapps for at kunne nikke genkendende til. Ydermere gik kvinderne i studierne hurtigere i afvisningsmode og blev mere og mere kræsne med tiden/antallet af valgmuligheder.

Frygt

Tidligere studier har vist, man faktisk foretager dårligere valg, når der er mange muligheder, fordi man tilsyneladende er mindre observant over for de enkelte profiler, og derfor risikerer man at fravælge gode matches.

Ydermere har andre undersøgelser peget på, at det ikke så meget er selve valget, der er forkert, som vores tilfredshed med det givne valget. På grund af det store udvalg frygter vi, at vi har taget det forkerte valg.

Det fremgik blandt andet i et eksperiment med studerende. De skulle vælge mellem enten seks profiler eller 24. Da de valgte var begge grupper lige tilfredse, men allerede en uge efter var gruppen, som havde valgt fra den store pulje, mere utilfredse med deres valg.

Råd

Her er forskernes tre råd til dateren, der vil undgå at falde i den der pessimistiske afvisningstilstand overfor de mange valgmuligheder.

1: Begræns dig selv - begræns dit tidsforbrug på appen eller sitet, eller sæt en øvre grænse for, hvor mange profiler du vil scrolle dig igennem i hver omgang.

2: Sæt strammere søgekriterier - du kan begrænse dine valgmuligheder ved at opsætte strammere søgekriterier i forhold til afstand, alder, uddannelse, etc - hvad din platform nu giver dig mulighed for,

3: Vær bevidst om, hvad faldgruberne omkring de mange valgmuligheder er - hold op med at swipe, hvis det frustrerer eller irriterer dig, eller når du mærker afvisningstilstanden nærme sig.

