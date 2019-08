Lille diller? Her er de bedste sexmoves

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexolog Signe giver de bedste knaldetips til de mindre størrelser --

Ligesom de fleste kvinder bekymrer sig om, hvorvidt deres bryster nu også er store nok, runde nok, bløde nok eller struttende nok, er dillerstørrelses-bekymringer ganske udbredt blandt mænd.

Er den større eller mindre en gennemsnittet, og er den stor og god nok til min partner?

Men faktisk betyder det knap så meget, hvis man ved, hvordan man skal bruge sit udstyr.

Det kan du som kvinde hjælpe din mand med - du skal blot følge denne stillingsguide, som er egnet til par, hvor manden er mindre end gennemsnittet. Eller i hvert fald mindre end det, der normalt er rigeligt til dig.

Vi har fået inspiration af den britiske sexterapeut Tracey Cox og den danske sexolog Signe V. Bentzen, som også uddyber i videoklippet over artiklen.

Videnskaben regner med, at cirka 80 procent af alle mænd globalt set ligger mellem 12 og 16 centimeter. Men faktisk findes der kun få troværdige studier.

Først lige en oplysning til læserne om kvinder og dillere: Nogle kvinder foretrækker mindre versioner, fordi de større kan gøre nas, når de kommer i bund og rammer livmoderhalsen.

Derudover siger man også, at mindre veludrustede mænd er bedre elskere, fordi de kompenserer for den manglende størrelse ved at opgradere på finger- og tungeteknik.

Og så viser en helt ny undersøgelse blandt 64.000 kvinder verden over, at de fleste foretrækker en pik i gennemsnitsstørrelse. Og i øvrigt lægger de mere vægt på et dejligt smil og venligt sind, end hvordan kønsdelene ser ud.

Selvtillid

Selvtillid i sengen er guld og orgasmer værd. Det kan du hjælpe ham med ved dels at forsikre ham om, at hans penis er vidunderlig, og at det, han gør ved dig i sengen, er fantastisk.

Og mind ham i øvrigt om, at penetration for mange kvinder ikke er nok til frembringe orgasme.

Derudover skal du ikke vade rundt i størrelsen, og når han ikke selv kan lade være med bringe den på banen, så slå det hen.

Oralsex

I standardknaldet er penetrationen målet efter lidt pillen og slikken. Det er synd og skam, al den stund at penis-i-skede-sex giver de færreste kvinder orgasme. Så nyd i stedet alt det dejlige udenom før, under og efter. Gør oralsex til hovedmåltidet, lad ham give dig en orgasme med tungen. Klitoris er og bliver vigtigst.

På den måde får han også taget noget af det pres, han føler i forhold til at give dig skedeorgasmer med dilleren.

Og så er en god gammeldags 69’er perfekt med en mindre penis, hvor du ikke risikerer at kløjes i den.

Fingersex

Håndjobbet er ikke kun noget, kvinder giver mænd. Mænd kan skam også gøre håndjobbet til en kæmpe nydelse for kvinden.

Her skal han give sig god tid til at åbne blomsten. Blide strøg, nulre kønslæber, kilde åbningen, drille klitoris, og så langsomt bygge op til den store finale med en g-punktsmassage, der kan give kvinden en fabelagtig sprøjteorgasme.

G-punktet sidder cirka fem centimeter inde i skede, ud mod kønsbenet, og det reagerer på rytmiske tryk, gerne med to fingre som langemand og ringfingeren.

Legetøj

Sexlegetøj er absolut ikke kun til sololeg. Det er yderst velegnet til parret, også hvis han er i den knap så store ende. Alskens vibratorer kan stimulere klitoris i stort set alle tænkelige stillinger og derved øge kvindens orgasmechancer betragteligt.

En buttplug i numsen, mens han penetrerer hende vaginalt, vil give hende en følelse af at blive fyldt ud, og en dildo eller dildovibrator i vagina, mens han kilder klitoris, er for mange kvinder en sikker vej til klimaks.

Et sexklemme som We Vibe, hvor den ene arm stimulerer klitoris, og den anden vibrerer inde i skeden, er skabt til, at penis samtidig penetrerer vaginalt. Han mærker også vibrationerne.

En sexpude, som er en kileformet og hård pude, giver et fast underlag og samtidig fastholder den kvindens underliv i de mest penetrations-fordelagtige stillinger, så han kommer så dybt, han nu kan.

Knibeøvelser

Gør det nu bare. Hver dag.

Bevægelser

I stedet for at den der klassiske ind og ud bevægelse, så vrid og roter. Så falder han heller ikke så let ud.

Analsex

Er du blot lidt nysgerrig på at udforske de anale muligheder, er det praktisk, hvis han ikke er så stor. Den er simpelthen mindre udfordrende mentalt såvel som fysisk. Ikke desto mindre er det stadig en fordel med glidecreme. Ellers kan selv den mindste gør ondt.

Bagfra

Når hun står på alle fire med samlede ben, bliver skeden strammere. Samtidig har han kontrol over bevægelser, så han ikke falder ud. Han kommer også dybere i denne stilling.

Missionæren med et twist

Hvil dine underben på hans skuldre, eller træk benene helt op imod bryster, og lad ham så penetrere dig.

