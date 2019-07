Mænd går på røven - og de gør det som regel alene

Dette er en klumme af mandeterapeut Tomas Friis. Indlægget er udtryk for skribentens egne holdninger.

Du kender statistikkerne: Der er (meget) få mænd på toppen, OG langt de fleste, der rammer bunden, er mænd, uanset om det er kriminalitet, social deroute, selvmord, manglende uddannelse, ensomhed eller tidlig død.

Mange af os er så optaget af at være ‘stærke’, at vi mister evnen til bede om og få hjælp. Derfor bliver vi for alvor svage i en krisesituation. Det er starten på dødsruten, og derfor skal du have et netværk af nære mandlige venner.

Du er ikke mere mand, fordi du vælger at bakse med problemerne alene. Du er ikke mere mand, når du siger; ‘det skal jeg nok klare’ og at ‘der ikke er noget i vejen’. Det er noget, vi har lært og vænnet os til. En rigtig mand ‘kan jo klare det’.

Det er sådan set en god egenskab i mange situationer. Nogle gange er du bare ikke stærk nok til at klare det hele selv; hvis du kunne fixe det, havde du nok allerede gjort det.

Hvis du vil blive en bedre udgave af dig selv, er du nødt til at gøre det sammen med andre mænd: mænd du stoler på. Du skal kunne skifte gear fra ‘kan selv’ til ‘med hjælp fra andre’.

Hvis du har brækket benet, er det let for mange at bede om hjælp til det praktiske. Hvis du har problemer med psyken, er det straks sværere. Hvis du er ked af det, deprimeret, skræmt, forvirret eller angst, er det meget svært for de fleste mænd at sige ‘jeg har brug for hjælp til at komme videre’.

Det er pinligt og svagt og ikke noget en ‘rigtig mand’ gør. For han bliver ved med at holde fast i, at han kan selv. Som regel er dét den værste ‘løsning’. Somme tider skal man(d) erkende sin begrænsning og lade andre støtte og hjælpe. Så kan man komme op og stå igen, hurtigere og bedre og uden at blive helt nedbrudt af krisen.



Mandeterapeut, Tomas Friis. Foto: Jørgen Pedersen

Når krisen kradser

Når du er i krise, har du brug for støtte. Du har brug for mennesker, som du tør vise tillid og åbne dig overfor. Det er desværre helt almindeligt, at mænd ikke har den slags nære relationer. Eller at deres eneste relation, som er så nær, faktisk er deres kone.

Vi ved, at kvinder er meget bedre til at have og vedligeholde et netværk af nære relationer. De færreste mænd er opmærksomme på det. Vi ser i højere grad idealet som den store, stærke, ensomme mand, der kan klare det hele alene - ‘I’m a poor lonesome cowboy.’ Vi opfatter det som maskulint og ‘rigtig mand’. Det er grunden til, at mange mænd ikke ser vejen ud af krisen. De ved ikke, hvor de skal gå hen, og tør ikke indrømme, at de ikke kan klare den selv.

Når en mand er i krise og han kæmper med sin selverkendelse, er det en hjælp, at andre mænd viser, at de stadig anerkender ham som menneske, som ven og som mand; at der er gensidig accept, respekt og anerkendelse. Du ikke er reduceret til ‘halv mand’, bare fordi du ikke kan klare alle livets udfordringer alene.

Taberkombinationen

Mænd skal ikke være sårbare. Mænd skal være så sårbare, som de er; og det er sjældent hele tiden. Først når du kan erkende problemet, kan du gøre noget ved det. Og når du gør noget ved det, så kan du stille og roligt erstatte selvbedraget med den ægte vare. Så kan du bygge dig selv op, blive stærkere og komme ud på den anden side som en voksen mand. En, der ikke bare lader som om, men faktisk er psykisk stærk.

Det er ingen let vej. Du kan ikke bullshitte dig til det. Du kan ikke både bedrage dig selv og blive stærkere. Du er nødt til at blotlægge sårene, for at de kan hele. Mange mænd lader som om de er stærke og usårlige og mange tror selv på det. Mænd konkurrerer om kvindernes gunst og ved godt, at man ikke kan klynke sig til ret meget fisse. Så de spiller ‘alfahan’, selvom de godt ved, at det er de ikke.

Derfor er HUN ikke den gode redningsplanke

‘Jamen det tager jeg med min kone; hun er min bedste (og eneste?) ven’.

Der er ikke noget vejen med kvinder som sådan, men hvad så når problemet er din kone, dit parforhold eller familieliv? Så er hun sjældent den bedste at lukke op overfor. Også fordi I sandsynligvis har en masse gamle ubearbejdede ting imellem jer. Dertil kommer, at hun i sagens natur ikke er en mand; hun kan komme med en kvindes perspektiv. Ikke en mands.

Kvinder kan ikke lide, at en mand er svag. Når de efterlyser, at mænd kan ‘vise følelser’, så er det ikke, fordi de har lyst til, at han sidder og flæber og kommer rendende med alle mulige små-problemer. Det tænder de af på.

De fleste kvinder kan mærke, om en mand er stærk, eller om han bare lader som om; Det er lettere for en gennemsnitsmand at bullshitte sig selv, end at bullshitte en gennemsnitskvinde. Du kan til gengæld ret nemt bullshitte andre gennemsnitsmænd, og så sidder du i fælden, for så er der ikke noget hjælp at hente.

En rigtig mand siger fra - og til

Vinder

Åben og stærk er vinderkombinationen. Når du er stærk nok, skal du være åben overfor at se på hvad det er, der slår dig af pinden. Når du ved, hvad det er, kan du gøre noget ved det.

Du skal være åben, men du skal også være vågen. Det kræver styrke at være åben; du skal kunne forsvare dig selv. Ellers bliver du såret og nedbrudt af processen. Hvis du er usikker, så bliver du truet af andre - som for eksempel kvinder, der vil teste dig, og gennemsnitsmænd, der vil hævde sig selv, på din bekostning.

En ordentlig kvinde elsker en mand, som ikke har gemt alle følelserne af vejen, som har ro i sindet, som kan give udtryk for, hvad han føler - og som har gode mandlige venner. Det giver hende tillid til, at du ikke går og gemmer på tingene. Og det giver hende følelsen af, at den styrke, du viser er ægte, i stedet for tom facade - og at du har nogen, der hjælper, hvis krisen kradser.

En ordentlig kvinde støtter også sin mand i at have og pleje sine mande-venner. Hvis han ikke har nogen, ser hun to muligheder: Den ene er, at han er helt defekt og umulig, siden ingen mænd gider være venner med ham. Den anden er, at hun skal være hans bedste ven (og eneste redningsplanke); Hvis hun synes, dét er en god plan, vil hun i virkeligheden være din mor og have fuld kontrol over dig. God fornøjelse!

Mænd, der har gode venner og som evner at være åbne, er attraktive. Over-følsomme mænd og mænd, der har gemt følelserne helt væk, er ikke. Også derfor skal du finde mænd, der kan rumme dig, både når det hele spiller OG når der er lort i den indre ventilator.

Hvor mange nære mandevenner har DU?

