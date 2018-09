Mænd skal ikke hånes for Usian Bolt-knald

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Mandeterapeut giver holdbarhedsråd til One Minute Kasper --

En stor del af mandens selvværd sidder i pikken, alligevel håner og latterliggør vi mænd, der kommer for hurtigt eller har små dillere eller er dårlige knald.

Alene sidste uge er der to eksempler på denne mandebashing, hvis lige man ikke ser i forhold til kvinder.

Forleden så ekstrabladet sig nødsaget til at fortælle om, at en ung mand har haft sex og kom uhensigtsmæssigt hurtigt. Med udskamning til følge.

Kasper udveksler kropssekreter med en ung kvinde, Michelle, i reality-showet 'Ex in the Beach.'

At det samme skete for ham i 'Paradise Hotel' for to år siden viser blot, hvor svært det er at komme gøre noget ved for tidlig sædafang.

Efter Usian Bolt-knaldet udtaler Michelle, ifølge ekstrabladet.dk:

- Der var du fandeme hurtig. Hold da kæft mand, siger hun skuffet og tilføjer, da kameramanden får hende på tomandshånd.

- Han kommer ret hurtigt. Det er jeg selvfølgelig super irriteret over.

Måske forståelig reaktion, men også både nedladende og uproduktivt:

Når for tidlig sædafgang, som klinisk set er udløsning indefor tre minutters penetration, omtales populærkulturen, bliver det næsten altid morsomheder, spot og hån. Manden er simpelthen mindre mand. Og det får han at vide. Uden at nogen kommer ham til udsætning.

Og da for tidlig sædafgang kan være en slags præstationsangst, der føder sig selv, forværrer latterliggørelsen tilstanden. Angsten for at komme sætter gang i udløsningen. 'Åh bare jeg ikke kommer med det samme - ups, jo det gjorde jeg så.'

Se også: Sexolog-hjælp til Paradise-Kasper: Sådan holder du længere

Feminisme

Lad os lige vende den om. Det tilsvarende syndrom for kvinder er ikke lynorgasmer, men manglende orgasmer eller problemer med at opnå dem.

Forestil dig en mand i et reality-show dyrke sex med en kvinde i en halv times tid, hvor hun ikke får orgasme. Og forestil dig så manden udtale dette bagefter:

- Fuck hvor er hun langsom. Det’ normt irternde. Jeg er skuffet - hun er jo frigid.

Og forestil dig så den stabel feministisk brænde på størrelse med en svensk granskov, der vil vælte nedover manden.

Han vil få at vide, han bare er en dårlig elsker. At han er en ækel og overfladisk mandschauvinist, når kritiserer en kvindens seksuelle evner, og at han er et billede på patriarkatets ensidige fokus på orgasmen som succesparameter for sex.

Og kvinden ville i hvert fald ikke blivet hånet og latterliggjort.

For tidlig sædafgang, manglende rejsning, indbildt lille diller kan være invaliderende for mange mænds selvværd, I sengen, i livet.

Skam

Det er så min påstand, at hver gang der grines af problemet i en kultur med stigende fokus på sex som præstation, bliver mænd, der lider af disse selvværdsproblemer, en smule mindre.

For tidlig sædafhgang er forbundet med fornemmelsen af at skylde, af at ikke slå til, af at skuffe, og det går ind og skubber til nogle helt fundamentale følelser af det at være en Mand.

Nogle vælger at trække sig væk fra situationer, der kan resultere i endnu en fiasko-oplevelse. Med skam og ensomhed til følge.

Derfor synes jeg, at vi skal bestræbe os på droppe denne mandebashing og latterliggørelse af mænd, som fyrer kanonen af i utide.

Trump

Der er så lige tikket endnu et eksempel på denne udskamning af en mands seksualitet ind. Pornostjernen Stormy Daniels fortæller i ny bog om Donald Trumps pik. Og det er ikke pæne ord, den får med på vejen. Hans evner som elsker få også en ordentlig sviner,

Uagtet præsidentens kvaliteter eller mangel på samme som menneske og politiker er det ret ufint af Daniels og ufint af alverdens medier at viderebringe hendes syn på præsidentens penis.

Jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor medier vil være med på at nedgøre en navngivens kvindes kønsdele. Om det så er en kendis eller en politiker.

Hvis nu Helle Thornings tidligere elsker stod frem i en bog og skrev, at Helles fisse er lidt slap og ligner en svamp og at hun i øvrigt er et virkelig ringe knald, ville det så nå Ekstra Bladet forside? Næppe.

Og hvis det gjorde, ville det være ledsaget af fordømmelser om, at sådan må man om kvinders seksualitet og udseende.

Se også: Ny one minute man: Paradise-Lenny 'kommer' i trist klub

Mandens selvværd

Jeg tog fat i mandeterapeut Jakob Kærgaard, der påm kurser lærer mænd at holde længere i sengen. Han er delvist enig med mig;

- Det er helt klart en ting, som kan gå rigtig meget ud over en mands selvtillid, specielt hvis det bliver et tilbagevendende problem. Jeg oplever mange mænd, der kommer og føler sig utilstrækkelige og skamfulde på den ene eller den den anden måde.

- Det vigtige at vide er, at man kan gøre noget ved det. Den metode, jeg underviser i, løser langt de fleste tilfælde af for hurtig udløsning. Uden brug af piller, cremer og andre remedier. Det er et spørgsmål om mental og kropslig kontrol, og det kan trænes med de rigtige teknikker, hævder Kærgaard.

Omgivelsernes reaktion på tidlig udløsning kan være meget forskellige, mener terapeuten:

- Jeg synes, jeg hører, at en del kvinder er meget forstående, hvis det lige sker en enkelt gang, men hvis det bliver et tilbagevendende fænomen, kan de selvfølgelig godt blive frustrerede. Hvilket jo er rimelig nok.

Lynkineseren Casper: Jeg holder højst fem minutter

Potens

Jeg har også taget fat i seksualrådgiver Michael Loua, der ikke er helt på linje med mig:

- Jeg ved sgu ikke om mandens selvværd sidder i pikken... Det vil nok kræve nogle store undersøgelser, som belæg for at kunne fyre en så bastant påstand af. Carl-Mar tør sikkert godt sige det, jeg tør ikke, siger Loua.

- Jeg tænker, at der sidder en del maskulin identitet i den erigerede penis, hvilket formentlig er en af grundene til, at rejsningsproblemer er et af de hyppigste problemer i sexologisk rådgivning. Det erigerede lem er en synlig manifestation af potens (latinsk: at kunne) og er mytologisk forbundet med alt muligt.

Problemet med tidlig sædafgang er ifølge Loua ikke er den hurtige udløsning - det kan jo være, at han er HELT klar, når han eksploderer:

- Problemet er den hurtige slaphed, som indtræder efter orgasmen. Og at han derfor trækker han sig tilbage. Min tilgang som kropsterapeut er at hjælpe manden med at nyde den orgasme som er - frem for at fokusere på 'nederlaget' og så arbejde kropsligt med seksuel spænding og nærhed. Lære ham at tage ejerskab over den orgasme som kommer, brøle den ud, og hvis partneren vil have mere, så må han jo bruge fingrene, siger Michael Loua.