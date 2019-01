Med på en lytter: Danske par får terapi på podcast

Sexolog-shaman Robert Lubarski gør det på Radio24syv, psykolog Frej Prahl gør det på Alt for damerne, sexkendis Jakob Olrik gør det på sin egen side og sørme om ikke også sexologlegende Joan Ørting gør det.

De giver danskere terapi for åbne mikrofoner, hvilket så giver os andre mulighed for at komme ind i det terapeutiske rum via podcasts.

Du kan møde danske par og singler, som i samtaler med terapeuterne blotlægger problemer og følelser som præstationsangst, jalousi, ensomhed, manglende sexlyst, lystforskelle og længsler.

Unge piger er stadig sluts, når de er seksuelt udadvendte

Rum

Til alt.dk fortæller psykolog Frej Prahl om sit motiv til at deltage i podcasts, hvor han hjælper par igennem klassiske kriser som jalousi, skænderier og manglende overskud:

- Jeg er sikker på, at det kan være med til at rykke noget ude i befolkningen hos alle dem, der lytter med, som forhåbentlig vil føle sig mindre alene med deres egne følelser og udfordringer, siger Prahl, der er dybt imponeret over klienternes mod til tage med ham og resten af Danmark ind i dette personlige rum.

- Jeg håber, at lytterne kan lære en masse om dem selv og deres eget parforhold. At de lærer at tage hånd om deres følelser, før følelserne får taget for meget hånd om dem. For det er helt OK at være fyldt op af jalousi eller mangle lysten til sex.

- Vi skal bare lære at tale åbent og ærligt om det, så det bliver mindre farligt og lettere at håndtere. Det håber og tror jeg på, at Parterapi-podcasten kan være med til at sætte skub i, siger Prahl, der også giver eksempler på praktiske øvelser, lyttere selv kan udføre derhjemme.

Udvikling

Jakob Olrik håber at inspirere lytterne til personlig udvikling, og nogle af programmerne følger op på, hvad deltageren har lært i den foregående terapitime.

Formålet for Joan Ørting og hendes podcasts er at åbne for den side af livet, som til stadighed holdes i skyggen. Håbet er, at hun ved at kaste lys på de svære temaer vil give både klienten og lytteren ny inspiration og løsninger.

For Robert Lubaksi, som er vært sammen med sin partner Camille Rishøj i programmet Lubarskimetoden, handler det om at lære andre par at gøre som dem - hvilket vil sige at følge hjertet.

Så ikke bare kan du lure ind i danskerens helt intime liv, du får også et indblik i, hvordan de forskellige terapeuter arbejder

Dramaturgi

Vi spurgte sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen, om hun også har terapipodcast på vej:

- Næ, det har jeg faktisk ikke overvejet. Men jeg synes, det er en udmærket ide at give folk indblik i, hvordan terapi kan se ud, siger Bentzen.

- En fare er dog, at tempoet, som terapi-sessioner foregår i, kan være for kedeligt til radio. Det betyder, at man måske vælger klienter og emner og ikke mindst tempo, som er mere dramaturgisk lækre, end en typisk session ville være.

- Og oftest er terapi jo noget. som ikke bare ‘fixer’ et problem, som var det en vandskade, men som er komplekse processer, hvor både folks psyke, krop, livssituationer OG relationer spiller ind.