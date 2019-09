Michala og Rasmus: Derfor bruger vi kassevis af sexlegetøj

Det unge kærestepar Michala og Rasmus krydrer sexlivet med erotiske bokse, der åbner døre til nye typer af sexlege for parret.

I snart to år har den danske sexlegetøjsbranches svar på skønhedsbranchens månedlige beautybokse, L’Amourbox, hver anden måned spyttet nye erotiske bokse med sexlegetøj ud til par i alle aldre.

Michala og Rasmus havde ingen erfaring med sexlegetøj, før de meldte sig til, men efter to år ser de frem til at få disse bokse.

- Spændingen og overraskelsen ved at åbne en ny kasse, ofte med produkter over et nyt tema, giver et kick i sig selv, siger Michala, der føler, at sexlegetøjet åbner døre til helt nye former for lege.

- Vi har været kærester i nu fire år, og selv om vi ikke nødvendigvis skal have sexlegetøj med i sengen hver gang, vi er sammen, så gør det helt klart noget positivt for vores sexliv, at vi med jævne mellemrum får de her nye, spændende og ikke mindst overraskende erotiske input.

Indimellem modtager parret legetøj, de har fået tidligere, eller måske indeholder den nye boks et produkt, de ikke er til. Men så er det jo godt, at man kan give det videre til andre.

- Veninderne vidste godt, at vi modtager de her erotiske bokse, og at jeg havde taget ‘frække’ spillegaver med til julefrokosten, og dem var der altså pænt stor rift om, siger Michala.

Billig måde at booste sexlivet på

Ifølge sexlegetøjstester JoanB, som har abejdet med sexlegetøj i 20 år og skrevet om det på egen blog i seks år, er pakker med sexlegetøj ikke noget nyt:

- Det kunne man også få for 20-25 år siden. Forholdsvis nyt er det derimod, at producenterne i højere grad vælger at komme kvalitetsprodukter i deres bokse. Det skyldes nok, vi forbrugere generelt ikke lader os spise af med hvad som helst, siger Joan B.

En anden årsag til at boks-konceptet er så populært i dag, er ifølge bloggeren uden tvivl prisen.

- Kvalitet koster, også når man handler dildoer, vibratorer og så videre. Men køber man en håndfuld produkter på samme tid, samlet i en temaboks for eksempel henvendt parret, der ønsker at gøre sig erfaringer med s/m og bondage, så får man som regel produkterne til en helt anden og meget, meget billigere pris, end hvis man nu skulle købe sexlegetøjet enkeltvis.

JoanB mener, at det giver god mening at investere i en tema-boks, hvor sexlegetøjet kan benyttes på kryds og tværs af hinanden.

- Så har man som par nemlig rigtig meget at gå i krig med fra første sekund - og skulle man være så uheldig, at et af produkterne i pakkeløsningen rammer helt ved siden af skiven, så er udgiften under alle omstændigheder økonomisk til at overkomme, siger den danske sexlegetøjsekspert, hvis anmeldelse af sommerens juni/juli udgave af L’Amourbox, du kan læse her.

Skaberen af konceptet L’Amourbox, Kristoffer Hjerrild, der fik 1,2 millioner i støtte i programmet Løvens Hule på DR, fortæller, at brugerne er rigtigt glade for produktet.

I gennemsnit vurderede medlemmerne, at kvaliteten på deres sexliv var 7 ud af 10, før de blev medlemmer, og efterfølgende 8 ud af 10. Samtidig medførte det, at parrene gik fra at have sex 7,5 gange om måneden til efterfølgende at være oppe på 8,6.