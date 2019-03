Mindst hver fjerde mand på 45 har problemer med potensen

-- Over artiklen SEXPERT-TV fra arkivet: Sådan styrker du potensen --

En mand på 45 er på toppen af sin karriere og ydeevne. Men allerede her viser mange sig at have store problemer med at yde i sengen.

Et stor tysk undersøgelse blandt 45-årige viser nemlig, at mindst hver fjerde har problemer med potensen.

Det kan endda være et endnu større tal, idet kun seksuelt aktive mænd deltog i undersøgelsen, som var med 10135 tilfældigt udvalgte hvide, heteroseksuelle mænd.

Hver anden af de potensudfordrede mænd havde moderat til svær impotens.

Forskerne testede for diverse sygdomme og kendte risikofaktorer. Depression, diabetes, for højt blodtryk, vandladningsproblemer, og klassiske livsstilsfaktorer som rygning, overvægt, fysisk inaktivitet og selverklæret dårligt helbred.

Og ja. Erektil dysfunktion var forbundet med alle de nævnte faktorer, bortset fra overvægt, hvor det snarere handlede om stor livvidde end høj BMI.

Jo flere af disse, mændene havde, jo større sandsynlighed var der for, at de havde potensproblemer:



Blandt mænd med alle de nævnte risikofaktorer, var hele 68,7 procent impotente og de fleste endda i moderat til svær grad.

Depression

De mest markante sammenhænge potensproblemer var med depression, dårligt helbred og diabetes.

44,6 procent af mænd med depression var udfordret på potensen, men kun færre end 25 procent af mænd uden en depression. Kausaliteten er her uklar, idet impotens både kan være et symptom på depression og en medvirkende årsag til depressionen, ligesom det er kendt, at antidepressiv medicin kan påvirke potensens negativt.



Tidligere studier har peget på en sammenhæng mellem en sund livsstil og potens, og det viste denne undersøgelse også:

Blandt fysisk aktive mænd med en sund livsstil og uden de angivne risikofaktorer og sygdomme var blot 14,4 procent potensudfordrede. Hvilket er mindre end de 25 procent, som er gennemsnittet - og endnu mindre end blandt mænd, der lider af en eller flere af disse ting.

Men at der alligevel er så relativt mange sunde, 14,4 procent, som melder om potensproblemer, tyder på, at der er flere faktorer på spil end de undersøgte, såsom præstationsangst og parforholdsrelaterede problematikker.

De fleste faktorer, såsom rygning, manglende motion, højt blodtryk, tyk mave er jo relateret til kredsløbssygdomme, hvor man ved, at impotens kan være symptom på.

6 grunde til din potens svigter - og et par løsninger

Tre-fire ting du selv kan gøre

Med andre ord: Du kan selv gøre en del for at undgå potensproblemer. Det kan du læse om herunder:

Et videnskabeligt studie peger på, at frugt og grøntsager holder penisdoktoren fra døren.

Flavonoider, som findes i citrusfrugter, æbler, abrikoser og bær, i peberfrugter, persille, tomater, løg, broccoli, grønkål, spinat, bladselleri, auberginer og sojabønner - og kaffe og grøn te, ser ud til at være den afgørende faktor.

I det græske studie deltog mere end 300 mænd i alderen 18 til 40 år. De udfyldte et spørgeskema om deres potens, samt et om deres ernæring med særlig fokus på flavonoidholdig mad og drikke som kaffe og frugt.

Deltagerne blev inddelt i en gruppe med potensproblemer og en kontrolgruppe uden.

Det viste sig, at gruppen med svigtende potens havde et lavere månedligt indtag af flavonoider. Forskerne regnede ud, at 50 mg flavonoid formindskede risikoen for impotens med 32 procent.

Kontrolgruppen rapporterede om et større indtag af frugt og grønt samt lavere indtag af mælkeprodukter og alkohol og så røg de også mindre.

Mere mad

Du skal spise, som de gør omkring Middelhavet, hvis du vil bevare din potens, Det drejer sig om den såkaldte Middelhavskost, som er grøntsager, olivenolie, fisk, skaldyr, nødder og fuldkorn - det giver angiveligt en optimal sammensætning af proteiner, vitaminer, fedtstoffer og kulhydrater.

Et såkaldt metastudie, der gennemgår tidligere forskning på området, konkluderer, at Middelhavskost hænger sammen med færre potensproblemer end såkaldt vestlig kost. Vestlig kost defineres i studiet som meget forarbejdet kød og rødt kød, mælkeprodukter, hvidt brød, sukker og salt samt et mindre indtag af grønt, fisk og fuldkorn.

Udover de allerede kendte mulige risici ved vestlig mad, som hjertekarsygdom, blodpropper, diabetes og fedme og visse kræftformer, viser det nye studie, at middelhavskosten som minimum udsætter potensproblemer, der kommer med alderen, og måske også direkte styrker potensen.

Knib dig op

Så har du fået styr på kosten. Næste og meget lettere trin er træning, bækkenbundstræning.

For videnskaben påpeger, at mænd burde træne deres bækkenbundsmuskler hyppigt for på den måde at booste sexevnerne. Forskerne bag et metastudie, der gennemgår de seneste års forskning på området, fremhæver, at det længe har været kendt, at knibeøvelser har positiv effekt på kvinders seksuelle funktioner.

Og nu mener de også, at der er tilstrækkeligt med beviser til, at man kan konkludere, at også mænd med fordel kan stramme op.

Fordelene ved at styrke sine bækkenbundsmuskler er store, simple, men omfattende, ifølge forfatterne: Øget kontrol over udløsningen og hårdere og længerevarende erektion.

Er du i tvivl om, hvordan du spænder op? Det er de muskler, du bruger til at stoppe strålen, når du tisser, og til at trække anus sammen.

Motion

Efter mad og knibeøvelser er turen kommet til motion. Det er også godt for potensen.

Det fremgår blandt andet af et studie, publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift 'Journal of Sexual Medicine'.

Her så forskerne på sammenhængen mellem motion og seksuel dysfunktion hos 295 amerikanske mænd.

Mere motion var forbundet med bedre potens. Og jo mere motion, desto bedre: Mænd, der hyppigt dyrkede en eller anden form for motion (alt fra en gåtur til hård træning), der sætter pulsen og forbrændingen i vejret, havde signifikant bedre potens.

