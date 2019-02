Monogami er værst for kvinder

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Derfor er turen i swingerklubben fræk og farlig --

Alle undersøgelser peger i samme retning: Kvinder mister hurtigere sexlysten i det langvarige forhold.

Forklaringerne på dette tragiske fænomen er mange:

Kvinden bliver træt af det heteronormative standard-knald med lidt kort forspil og så penetration og udløsning.

Kvinden har mindre af kønshormonet testosteron end mænd, og hendes sexlyst falder således til det naturlige leje, når forelskelsen klinger af.

Kvinden har svært ved at kombinere karriere og morrolle med at være en lidenskabelig elskerinde.

Kvinden keder sig i det monogame parforhold, for hun i større grad end mænd brug for eventyr, fare og nye tiltag end manden.

Ingen af de forklaringer er gensidigt ekskluderende, snarere peger de alle sammen i samme retning: Kvindens lyst lider i det faste forhold.

Hold liv i lysten: Det siger videnskaben

Prominente

Flere prominente eksperter er af denne overbevisning:

Parterapeutguruen Esther Perel har skrevet flere bøger med det som baggrundstæppe, og for nylig udgav den amerikanske forfatter og kulturkritiker Wednesday Martin bogen ‘Untrue: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity is Wrong and How the New Science Can Set Us Free,’ som er en kritisk gennemgang af vores forestillinger om parforhold, utroskab og monogami.

Wednesday, der har en ph.d fra prestigiøse Yale University, gennemgår her en række af sine analyser og påstande, der bygger på egne erfaringer, forskning og samtaler med blandt andet psykologer og sexologer.

Her er nogle højdepunkterne - eller lavpunkterne, om man vil:

Både mænd og kvinder står foran det faste forholds store udfordring og paradoks: Trygheden, man længes efter, og som man bygger op med tiden, kvæler samtidig begæret.

Som Martha Meana, en af de kendte sexforskere, udtalte i 2017:

- Længerevarende forhold er hårdt for begæret, især for kvinders begær.

Og det står jo lidt i kontrast til den myte, der hersker om, at kvinden kræver putteri og kram og følelser og omsorg og hele parforholdspaletten for at folde sit sexliv og lyst helt ud.

Britisk

Et britisk studie fra 2017 med 11.500 deltagere viste, at flere kvinder end mænd mistede sexlysten allerede efter et år i parforhold, ligesom nedsat sexlyst også korrelerede for kvinder, der boede sammen med kæresten.

Et canadisk studie fra 2012 viste, at i takt med at forholdet bliver længere, falder kvindens lyst til sex. 170 canadiske mænd og kvinder mellem 18 og 25 deltog i studiet. De havde været i parforhold mellem en måned og ni år.

Forskerne kunne konstatere, at kvindernes lyst til sex helt konsekvent faldt måned for måned. De scorede 0,02 point lavere på Female Sexual Function Index (FSFI) for hver måned, forholdet varede.

I undersøgelsen faldt mænds lyst til sex ikke henover tid.

Nedtur

Flere tyske studier, der fulgte par over flere år, har påvist, at mange kvinder melder om et dramatisk fald i begæret i løbet af 90 måneder, mens mændene var nogenlunde stabile. Og kvinder, som ikke boede sammen med kæresten, oplevede ikke samme massive nedtur.

I 2016 pegede finske studier, som fulgte 2000 kvinder i syv år, på, at kvinders libido er afhængig af parforholdsstatus. Kvinder, som var i samme forhold hele perioden, meldte om mindre sexlyst, mindre ophidselse og mindre tilfredshed. Og det havde ikke noget at gøre med, om de havde fået børn eller ej.

Ofre

Så der er altså af masser af data, der peger på, at parforholdet er skidt for kvinders sexlyst, og det kan da også være en af årsagerne til, at man historisk set har antaget, at kvinders grundlyst er lavere, og at den kun kortvarigt flammer op som følge af forelskelsens hormonboost.

Kvinder og mænd i længerevarende forhold tror måske, at kvinden er holdt op med at kunne lide sex, men det handler angiveligt om, at de er holdt op med at kunne lide sex med samme person igen og igen.

Og det får så Wednesday Martin til at påstå, at kvinder ikke er monogamiens vogtere, men derimod dens stakkels ofre.

Løsning?

Men hvad er så løsningen - hvis der er en?

Ofte prøver kvinder og par med at krydre tingene lidt med nyt legetøj og frækt undertøj, men det virker ikke i længden, hvorpå mange kvinder lukker af eller begynder at flirte med andre eller være utro.

En mulighed er ifølge Wendesday at åbne forholdet lidt, og hun refererer en samtale med en terapeuten Andrew Gotzis, som har et par i terapi:

Parret, der havde kendt hinanden i 20 år, dyrkede sex flere gange om ugen, og alligevel var de frustrerede over deres sexliv. Hun over, at hun ikke fik, hvad hun havde brug for, udover orgasmer og hyppig sex, han over, at ikke kunne gøre hende tilfreds.

Hun drømmer om at begære sin mand og blive begæret som i begyndelsen af forholdet. Så hun foreslår blandt andet at åbne relationen lidt. Det er der, de står nu, og deres terapeut, Gotzis, er ikke sikker på, at de vil overleve som par: Det kan se ud som om. kvindens lyst til eventyr og hendes kampe med monogamien vil drive en kile ned i forholdet.

I hvert fald kræver der noget nyt for, at kvinders lyst kan klare monogamiens kedsomhed. Mænd har altid kunnet flirte med gråzonemonogami i form stripklubber og lapdances og erotisk massage og så videre - måske er det tid til at kvinder også finder deres gråzoner.

