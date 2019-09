Nanna har opfundet gæt og grimasser for dillere: - Veninderne elsker at spille Pik

- Hej, det er Nanna med pikken, siger den 43-årige sociolog og spiludvikler, da hun ringer tilbage til Ekstra Bladets sexkorrespondent for at fortælle om at spille Pik.

Hun har sammen med sin mand, Bue, og en god ven, Thomas, lavet Pik. Et selskabsspil med fotos af dillere af alle slags, og som kan beskrives som en kombination af Gæt og Grimasser, Margretheskål og billedlotteri.

Nanna har altid elsket at lege og spille spil og gøre ting, når hun er sammen med veninderne, og sådan begyndte pikspillet da også.

- Til en af venindegrupperne gik jeg i gang med de første forsøg, hvor jeg fandt penisbilleder nettet og printede dem ud, mens reglerne langsomt tog form. Og få af veninderne har nogensinde sagt nej til at spille Pik. Alle har grinet og moret sig.

Man spiller typisk fire personer eller fire grupper, hvor hver har en spilleplade med billeder af ni unikke penisser. Det gælder om at få fuld plade. Så skiftes man til at trække et kort, som er et foto af en af disse 36 dillere. I første runde må man beskrive den med så mange ord, man vil, anden runde kun med et ord, og i tredje skal man mime den.

Nanna og hendes mand Bue har haft en fest med at udvikle spillet i alle dets faser. Foto: Tomas Roar

Direkte

- Er du lidt pikfikseret?

- Haha, det synes jeg ikke, men jeg er ikke så formel - og ret direkte. Jeg har ikke tabu om særlig mange ting, og jeg sætter lidt en ære i at kunne tale om det meste. En tissemand er en tissemand, det er jo ikke så farligt, det er da bare sjovt, siger Nanna, der ellers har opdaget, at tissemænd faktisk godt kan være problematiske.

For eksempel må de ikke reklamere for spillet på facebook, men heldigvis tager de fleste imod Pik med et smil.

- Jeg gav et spil til bøssebaren Centralhjørnet i København, og der grinede de også over Pik. Tissemænd er åbenbart bare sjove, lyder det fra Nanna.

Til spillet måtte Nanna på jagt på nettet efter egnede dick pics, for hun har denne afsløring:

- Jeg har faktisk aldrig nogensinde fået tilsendt et dick pic, siger Nanna med et grin og fortæller, at hun i sin research fandt sitet showyourdick.org, hvor mænd fra hele verden oploader fotos af, ja, deres diller.

Til den første prøveversion af spillet printede Nanna en masse fotos, hun havde fundet på nettet. Foto: Tomas Roar

God kvalitet

Så udvalgte hun fotos ud fra tre hovedparametre. De skulle være af god kvalitet, ikke have for meget forvirrende baggrund, og penisserne skulle også være forskellige, store og små, sorte og hvide, med og uden forhud og hår, stive og slappe.

- Ikke kun for at vise verden, at penisser er forskellige, men også fordi spillet kræver, at hver penis kan beskrives, så man kan gætte, hvilken det er.

Nanna tog kontakt til mændene bag de mange dick pics, og kun et par stykker ville ikke være med i spillet:

- Mange blev beærede og glade over at blive spurgt. De fleste kan godt lide at vide, at der er nogle, der ser dem. Det er jo derfor, de er på sitet i første omgang. Nogle tilbød at sende flere fotos og ville gerne vide, hvorfor jeg valgte lige dem.

Nanna har lige modtaget en sending af Pik, som skal stuves af vejen i villaen, før de skal med på sexmesse. Foto: Tomas Roar

Pik lige kommet

Første version af spillet ramte markedet sidste år, og nu kommer Pik 2.0. Faktisk er kasserne med spillet lige ankommet, da Ekstra Bladet dukker op for at spille Pik.

Det gør vi så. Til stor morskab for Nanna, hendes mand Bue og Ekstra Bladets sexkorrespondent.

- Det er ikke et erotisk spil, det er først og fremmest sjovt. Og så det er bare morsomt at sige til veninderne 'skal vi drikke vin og spille Pik?' siger Nanna, der nu glæder sig til at vise Pik frem på sexmessen i Valby til oktober.

Der præsenterer Nanna og Bue også et lille vendespil, Flip the Dick, med 24 dillere. Og så har de fået fat i en fotokabine.

- Vi vil gerne lave et lignende spil med bryster - til de personer, der bedre kan lide den slags - så vi håber, der er kvinder, som er med på at få fotograferet deres bryster til det kommende brystspil.

Læs mere på spilpik.nu.

