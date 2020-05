Nej, du kan IKKE læse din kærestes tanker

Hvis du holder op med at tro, at du kender din kærestes tanker, vil I slippe for mange misforståelser og skænderier

Du kender ham jo ind og ud. Du ved, hvad han kan lide, og hvad der får det til at vende sig i ham. Du ved selvfølgelig også, hvad han tænker og føler - nærmest før han selv gør.

Men det gør du ikke.

Forskning viser, at vi er ret dårlige til at afgøre, hvad der sker ovre i partneren, især under konflikter. Samtidig står det også klart, at det, at man bilder sig ind, at man ved, hvad den anden tænker og føler, kan have negative konsekvenser for forholdet.

Ifølge forskerne bag studiet er vi generelt bemærkelsesværdigt dårlige til at regne ud, hvad hinanden tænker og føler.

Faktisk er den såkaldte empatiske præcision kun mellem 30 og 35 procent for ægtepar. Hvilket altså betyder, at sandsynligheden for, at du tager fejl i forhold til din kæreste, er ganske stor.

Opvask

Det kan komme til udtryk i helt små dagligdags foreteelser. Du fylder opvaskemaskinen, som du plejer, men nu kommer din kæreste og fortæller om en smartere måde, hvor du ikke skal bruge så meget vand, fordi du ikke behøver at skylle tallerkener af først.

Du ser ikke hans forslag som et udtryk for, at han bare vil hjælpe, men snarere som udtryk for at han kontrollerer dig og er bedrevidende.

Snart surmuler I i hvert sit hjørne af køkkenet.

Forskerne fortæller, at vores måde at læse kærestens tanker og følelser i høj grad er påvirket af, hvad man i forvejen synes om forholdet.

Altså: Er du utilfreds med din relation, er der større sandsynlighed for, at du formoder, at din kæreste er ude på at såre dig - hvilket gør, at du i endnu højere grad mistolker, hvad din kæreste føler og tænker, i negativ retning. Med flere konflikter til følge.

Det omvendte gælder også: Kører forholdet på skinner, ser du mere positivt på, hvad han kommer med og ikke mindst på, hvorfor han gør og siger, som han gør.

Heldigvis er lav empatisk præcision, som er fagtermen, ikke ensbetydende med, at forholdet falder fra hinanden. For de medfølgende uenigheder og konflikter kan man også se som muligheder for at afstemme hinandens mål, holdninger og bekymringer.

I det foreliggende studie deltog 316 samboende par. Hvert par skulle tale om et emne, der før havde skabt konflikt, mens forskerne optog samtalerne på video.

Derpå blev hver deltager vist videoen. Den blev stoppet hver 90. sekund, hvor deltageren blev spurgt, hvad vedkommende selv og hvad partneren mon tænkte og følte på det specifikke tidspunkt, og hvorvidt det føltes som trusler mod forholdet.

Forskernes analyser af svarene viste, at cirka halvdelen af tankerne i diskussionen gik på, hvad man troede, partneren følte og tænkte i situationen. Kun en tredjedel af tankerne var om det faktiske emne, som blev diskuteret. 10 procent handlede om at bedømme partnerens adfærd.

Når man formulerede egne tanker under diskussionen, anså deltagerne deres egen tilgang som positiv - men når de tænkte på, hvad partneren mon tænkte på, anså de vedkommendes tilgang som konfronterende eller afvisende. Samtidig tildelte deltagerne generelt også sig selv en mere positiv og problemløsende tilgang end partneren.

Tilmed viste det sig, at der var store negative konsekvenser af at være dårlig til at læse kæresten tanker. Og det uanset om de følelser og tanker var negative, positive eller neutrale.

Fokus

De belgiske forskere konkluderer, at et tegn på dårlig tankelæsning er, hvis dit fokus under en interaktion er et andet end kærestens.

Et eksempel: Du hakker løg, så du får tårer i øjnene, hvorpå din kæreste kommer med et råd, der kan afhjælpe det.

Du fokuserer på, hvor meget du irriterer dig over indblandingen som utidig og kontrollerende, mens han ser den om hjælpende.

Ydermere forholder det sig også således, at hvis du selv synes, du er konstruktiv, men føler din partner styrer tingene egenhændigt, er du også dårlig til tankelæsning. Og det bliver endnu værre, hvis du lader din (u)tilfredshed med parforholdet i øvrigt farve din opfattelse af situationen.

Håb

Heldigvis er der håb ved, at du lader dig inspirere af selve studiets form, så du bliver mere bevidst om din måde at tankelæse. Tag en time out med din kæreste en eftermiddag, hvor der er ro på, og I ikke er i konflikt.

Tag smartphonen frem, og optag så jeres samtale om en typisk konflikt i forholdet. Bagefter lytter I til optagelsen og tager noter hver især, om hvad I følte og tænkte, og hvad I troede, at kæresten tænkte og følte undervejs.

Derpå kan I sammenligne jeres noter og således blive klogere på, hvor I tager fejl, og hvor tingene kører af sporet. Så er I bedre rustet til at undgå de helt store fejltolkninger fremadrettet.

