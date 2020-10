Nu er længe ventet datingapp fra Facebook her

Facebook Dating har været testet 20 lande, heriblandt USA, men det er først nu, appen launches i Europa. Og altså Danmark.

Den fungerer som en separat facebookprofil og minder om tinder og andre datingapps.

Appen matcher dig med andre profiler, som fx har samme interesser, går til samme events og og er medlem af samme grupper.

Man kan også gå på virtuelle dates i videosamtale i appen.

Tre grunde til at elske moderne dating

Brug af appen kræver, at du signer op på facebook.com/dating appen, idet man ikke automatisk er tilmeldt via sin almindelige facebook-profil.

Du skal gennem en relativt omstændelig oprettelsesproces, når du laver din profil - en proces der på mange måder minder om dengang, du oprettede din almindelige facebook-profil.

Dating: Vi går efter dem, der er 25 procent mere attraktive end os selv

Det måske mest interessante ved Facebook Dating er, at man kan udvælge op til ni af sine facebook- eller insta-venner som hemmelige crushes. Og hvis de også har udvalgt dig, er der et match. Hvis ikke, får de ikke at vide, at du har dem i kikkerten.

Angiveligt har testfasen siden 2018 genereret 1,5 milliarder matches.

Ifølge Facebook har de fokus på sikkerhed, tryghed og privatliv, og de oplyser, at det er nemt at melde og blokere profiler og at hindre folk i at sende fotos, links, og videoer i beskeder.

Og den måske vigtigste tilføjelse:

‘Vi vil ikke foreslå nuværende facebookvenner som matches og ej heller fortælle dem, at du nu har har tilmeldt dig Facebook Dating.’

Her en den uartige dating-app, hvor du kan være helt anonym

Vi spurgte sexolog og datingekspert Bastian Larsen om, hvorvidt Facebook, der har 2,7 milliarder brugere, med Facebook Dating kan disrupte datingmarkedet i stil med, hvad Tinder gjorde for otte år siden.

- Først og fremmest kan man sige, at den giver nogle gode muligheder for diskret at kærestehenvende sig til nogle mennesker, man i forvejen har brugt Facebook til at komme tæt på - men jeg tror ikke, at det kommer til at påvirke online datingmarkedet så meget i øvrigt.

- Læren i dag er, at folk ikke vælger fra, de vælger til, og her er så bare endnu en mulighed for at flirte og score, som folk opretter sig på. Men det vil måske være nemmere for nogle af Facebooks 2,7 milliard medlemmer at komme ind på datingscenen, hvis de har været generte før.

Grænser

Der er i forvejen masser af folk, der allerede bruger Facebook til at date med, forklarer Larsen.

- Ligesom alle de andre sociale medier bliver brugt til at flirte, score og finde partnere til leg eller livstidsprojekter. Grænserne mellem de sociale medier og datingsiderne har længe været flydende, og selv på platforme som Linkedin, der jo skulle være et seriøst netværkssted, bliver der også flirtet på livet løs, siger Larsen.

Dansk score-app tager kampen op mod tinder

Strategi

Men Bastian Larsen mener også, at det strategisk virker som en rigtig god idé at dele tingene op, for mange mennesker har brug for at have forskellige rum til forskellige aktiviteter.

- Fordi vi i forvejen lever en stresset tilværelse, hvor vi hele tiden føler, at vi skal være til rådighed, kan det føles som et ekstra pres, at der er også er flirt i luften, når vi sidder og skriver med kolleger eller familiemedlemmer.

Hvornår skal du slette din datingapp?