Nu kan du snart gå ind i Vagina… Museet

Penismuseet i Island er verdensberømt, den dansende penismur får os til at fnise, og kunstnere laver collager af dick pics.

Penis får masser af opmærksomhed.

Ser vi bort fra porno, står det tilsyneladende anderledes sløjt til med vaginaen. Det vil kvinderne bag Vagina Museum gerne ændre på.

For tiden forsøger de at indsamle midler nok til at åbne et fysisk museum i Camden Market i London, England, hvor nysgerrige besøgende skal lære vaginaens mysterier at kende, kunsterisk, gynækologisk, historisk og politisk.

Foreløbig er der indsamlet næsten 50.000 pund, cirka 400.000 kroner, til det godgørende formål, som er det første af sin art i Storbritannien med ordet vagina i sin titel.

Feminisme

Og som du nok har gættet, ligger der en feministik tankegang bag Det store fi…, undskyld, Vagina-museum, som hverken kalder på lumre smil eller høje grin:

Vagina-viden skal deles og tabuer omkring vagina skal nedbrydes, og så skal hun hyldes i stedet.

Holdet bag museet fortæller, at unge britiske kvinder har svært ved at tage ord som vagina og vulva i munden, og hver tiende kvinde op til 35 år tør ikke tale om gynækologiske problemer med egen læge.

Samtidig er antallet af intim-kirurgiske indgreb steget med 500 procent på 10 år. Det skyldes, hævder Vagina Museet, at medier kun viser en slags vulvaer, hvilket giver folk et begrænset syn på, hvordan den slags kan og skal se ud.

Og det er ikke kun kvinder, der er museets målgruppe. Mænd har også brug for at vide lidt mere om vaginaen:

‘Museer bruges af samfundet til at vise, hvad man anser for vigtigt: Lande har museer dedikeret til vigtige industrier, kunst og historie. Hvis vi som samfund vil have den gynækologiske anatomi respekteret og elsket, bliver vi nødt til at komme med et budskab om, at vi værdsætter den.’

I øvrigt er det selvfølgelig patriarkatet, der holder vaginaen nede. Ifølge Vagina Museet.

Portal (2019) by Tina Maria Elena Bak pic.twitter.com/4eq7c3MBGR — Vagina Museum (@vagina_museum) July 13, 2019

Indtil der er indsamlet de fornødne midler, hvilket er omkring 300.000 pund, holder museet masser af arrangementer, talks, foredrag, digtoplæsninger, stand ups, udstillinger og events rundt omkring i England.

Her er alt fra Vagina-broderier og Vulvaens kunsthistorie til Gynækomedier og onani-konferencer.

Men hvorfor Vagina og ikke for eksempel Vulva museum? Det forklares med, at museet skal fokusere på hele den gynækologiske anatomi og dens placering i kulturen og historien.

‘Vulva er de ydre dele, kønslæber, klitoris og åbningen - ikke livmoder og æggeleder og så videre. Så et Vulva museum ville ikke dække bredt nok, for eksempel hverken livmoderhalskræft, mange former for prævention eller endda graviditet. Vagina er heller ikke det mest præcise, med det er det bedste, vi har.’

Epigenetic Nacre Noire (2019) by Doreen Garner pic.twitter.com/DPZuGwxDsi — Vagina Museum (@vagina_museum) July 3, 2019

