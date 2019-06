Ny medicin skal hjælpe kvinder uden sexlyst

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Hendes liderlighed går op og ned --

Medicinalindustrien har ledt efter stof, der kan gøre Viagra kunsten efter: Udfylde et hul i markedet og tjener milliarder - denne gang er målet kvinder med lav sexlyst og ikke mænd med potensproblemer.

For fire år siden godkendte amerikanske Food and Drug Administration, Medicinalstyrelsen, pillen Addyi med det aktive stof flibanserin, som branchen havde store forventninger til.

Den skuffede fælt. Få fik den udskrevet af lægen, færre meldte om mærkbar effekt.

Nu er der så lige kommet et nyt præparat, Vyleesi, hvor det aktive stof er bremelanotid. Det injiceres i fedtvæv i lår eller mave cirka 45 minutter før forventet sexaktivitet og kan snart udskrives af amerikanske læger til kvinder, som lider af manglende sexlyst.

Hylton Joffe, en leder fra forskningsafdelingen i Food and Drug Administration udtaler ifølge Washington Post:

- Der er kvinder, som uden nogen påviselig grund lider under manglende sexlyst og som kan hjælpes med sikker og effektiv farmakologisk behandling. Dagens godkendelse giver kvinder endnu et behandlingstilbud for denne lidelse.

Julie Krop fra AMAG Pharmaceuticals Inc. som laver Vyleesi, forklarer, at stoffet aktiverer nøglereceptorer i det seksuelle system ved at begrænse hæmninger og øge, hvad man kalder neural ophidselse.

- Det er ikke kun et spørgsmål om lav sexlyst, men om hvordan det påvirker patientens parforhold og livskvalitet. Disse kvinder lider virkelig.

Selvom FDA har godkendt Vyleesi, erkender de, at man ikke helt præcis kan forklare, hvordan det virker. Brugerne rådes da også til at kun tage en dosis i døgnet og ikke mere end otte gange om måneden.

Dette vækker kvinders sexlyst

Lyst

Før du tænker, ‘nådada, jeg er ikke helt så liderlig, som jeg var, da jeg mødte min kæreste, det stof skal jeg da ha', det skal jeg da ha', giv mig noget’, så er Vyleesi tænkt til kvinder, der decideret lider af såkaldt hypoakiv seksuel lystforstyrrelse. Altså kvinder som så godt som aldrig har lyst til sex eller har lystfulde tanker om sex - og som føler, det er et stort problem.

Hvor Viagra og Cialis virker på potensen og ikke på lysten bag, går Vyleesi i princippet ind og behandler selve lystfraværet. Men da netop lyst og manglende lyst er multifacetteret - biologiske, psykologiske og sociale faktorer indvirker - er spørgsmålet, om farmakologi nu også er vejen frem.

Samtidig er lav sexlyst i nogen grad et definitionsspørgsmål: Lav sexlyst i forhold til hvad? Derfor er der også uenighed om, hvor udbredt fænomenet er. Nogle mener, at omkring ti procent af alle kvinder lider af det, andre melder om 30 procent, atter andre om langt færre.

Kritik

Kritikere anfører også, at det ikke er en sygdom ikke at have lyst til sex. Andre peger på en uklædelig sammenhæng: De læger, som har udarbejdet den seneste definition på hypoakiv seksuel lystforstyrrelse, var også del af den rådgivende komite i Sprout Pharmaceuticals, som skabte Addyi.

Diana Zuckerman, leder National Center for Health Research, synes, det er godt, at Vyleesi ikke skal tages hver dag som Addyi, men:

- Den dårlige nyhed er, at offentligheden ikke kan stole på, at stoffet er sikkert, fordi vi ikke har adgang til information om langtidseffekterne.

De studier, der ligger bag godkendelsen, var to randomiserede, dobbeltblindede, placebo-kontrollerede forsøg over 24 uger med 1200 kvinder, der ikke var kommet i overgangsalderen.

De fleste brugte Vyleesi to-tre gange om måneden. 25 procent meldte om øget sexlyst, men det gjorde 17 procent af placebokvinderne også. 35 procent meldte om mere sexstress, hvilket 31 procent af dem, der fik placebo, også gjorde. Hyppige bivirkninger var hovedpine, rødmen og kvalme.

Se også: Derfor siger Christiane tillykke til mænd og kvinder uden sexlyst

Mekanisk

Den danske sexolog Signe V. Bentzen ryster på hovedet: Dels over sammenblandingen af roller blandt læger, forskere og medicinalindustrien og myndigheder, dels over man på baggrund af så små forsøg godkender præparatet:

- Og så er der hele spørgsmålet om at blive ved med at insistere på at gøre manglende lyst til en ‘mekanisk’ dysfunktion, når vi ved, at over 90 pct af alle seksuelle udfordringer er symptomer på andre udfordringer i livet.

Bentzen påpeger, at en del kvinder, især i menopausen, i perioder har svært ved at opleve lyst eller at blive våde, eller at de har tørre slimhinder, der gør det vanskeligt at have samleje. Men en ‘vidunderpille', der gør kvinden ‘klar’, er ikke løsningen.

- Lysten, eller rettere den manglende lyst, er ikke blot kemi i kroppen. Det er det også, men for mig at se ligger løsningen i at samarbejde med kroppen og med psyken og med relationen mellem kvinden og hendes partner.

- For som regel ligger guldet der - i udfordringerne, som kræver, at vi bliver klogere på os selv, vores kroppe og på hvad hinanden har brug for. Ikke bare mekanisk-seksuelt, men emotionelt, oplevelsesmæssigt og i hverdagen for, at vi føler os dragede til hinanden og har LYST til at være intime med hinanden. Med eller uden samleje i øvrigt.

Psykolog skyder myte om kvinders sexlyst ned

Intimitet

Sexologen mener, at det i det hele taget er en meget ensporet måde at anskue kvinders udfordringer/manglende lyst til at have sex som noget, der kan medicineres væk.

- Der er så mange ting, der kan gøre, at en kvinde ikke har lyst til sex. For det første røvkeder mange kvinder sig i deres relation. De er selvansvarlige for det, så det er ikke mandens skyld/ansvar alene.

- Men hvis man ikke tager aktivt ansvar for at gøre samlivet levende og spændende, så visner intimiteten og kvindens lyst, selv om det seksuelle måske stadig foregår et stykke tid. Så skal der ikke meget til; tørre slimhinder, voldsom menstruation og så videre - og sex stopper helt.

- Lyst for kvinder er ikke som at gå på toilettet eller drikke vand. Hun, hendes krop, hendes arbejds-, familie-, venne-, og kærlighedsrelationer skal plejes og være godt tunet for, at hun overhovedet er i nærheden af ‘lyst,’ siger Signe V. Bentzen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA plejer at følge FDA’s beslutninger, så det er givetvis kun et spørgsmål om tid, før Vyleesi kan fås på recept herhjemme.

Glem piller og penis: Her er løsningen på kvinders lystproblemer