Ny teori: Derfor falder kvinder i søvn efter sex

Så ligger I der i missionæren og nyder hinanden, indtil han ejakulerer, hvorpå I falder i søvn.

Helt almindeligt, helt naturligt. Men hvorfor egentlig?

Evolutionspsykologer fra blandt andet State University of New York i Albany med navnkundige Gordan G. Gallup i front ville finde ud af, hvad sandheden er bag mundheldet ‘sex er naturens sovepille’.

Den nye undersøgelse kommer med en teori, der forklarer, hvorfor sex og søvn tilsyneladende hænger sådan sammen.

Orgasmer

Forskerne fik 316 mandlige og kvindelige studerende til at udfylde en række spørgeskemaer om sex, onani, kondombrug, orgasmer og søvn, og mange sindrige analyser senere konkluderede de følgende:

Som mange andre studier har peget på, viste undersøgelsen, at kvinder får langt færre orgasmer under samleje end mænd.

Desuden er der større sandsynlighed for, at kvinder falder i søvn lige efter sex end mænd. Dog gælder det for begge køn, at orgasmer fremmer søvnsandsynligheden yderligere.

Kvinder, som får sæd i vagina, melder om søvn lige efter.

Teorien

Godt så.

Nu kommer så teorien om, hvorfor søvn følger sex, og især for kvinder.

Kvindens vagina, livmoderhals og livmoder er ikke optimerede til at holde på sæden, i og med mennesket går oprejst på to ben: Tyngdekraften trækker den nedad og ud.

Således er der større sandsynlighed for graviditet, hvis kvinden ligger ned efter endt samleje, hvor manden har ejakuleret i hendes vagina. Og det sikres ved, at hun falder i søvn lige efter.

Altså: Kvinden falder i søvn efter sex, fordi det øger hendes chance for at blive gravid, ifølge den evolutionspsykologiske teori.

Missionæren

At forøge chancen for befrugtning skulle også være en af evolutionære forklaringer på, hvorfor mennesket så ofte vælger missionæren. Stillingen sikrer i højere grad end andre, at sæden ikke løber ud med det samme.

Undersøgelsen indikerer da også, at kvinder, som rent faktisk fik sæd i vagina under samlejet, havde større sandsynlighed for at falde i søvn lige efter.

Det får forskerne til at spekulere i, om sæden indeholder søvnfremmende stoffer, så kvinden falder i svøn. Hvilket skulle have den effekt, at manden øger sin chance for at sprede sine gener, fordi kvinden ikke render ud og finder en anden mand, der kan gøre hende gravid.

Sove sammen

Derudover mener forskerne også at kunne forklare evolutionært, hvorfor mænd og kvinder i forhold har en tendens til at sove sammen

Det er ikke kun for at sikre befrugtning, at hun ligger ned og sover efter samleje. Det kan også fungere som en slags partnersikringsstrategi. Det sikrer manden mod, at konkurrerende hanner besvangrer hende.

Og samtidig kan det også sikre kvinden mod, at manden finder andre hunner at gøre gravide. Især det sidste har andre studier peget på: Kvinder initierer ofte fælles overnatning med fast partner.

