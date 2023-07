Kun i Ekstra Bladet

Hej Amanda

Mit problem er berøringsangst, sådan har det været siden min teenagealder, og nu er jeg i den tredje alder.

Altså har jeg haft svært ved at bryde isen og tage initiativet, når jeg gerne ville lægge an på en af det modsatte køn. Det har været et af de største problemer gennem livet, fordi jeg er gået glip af utrolig meget.