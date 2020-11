Orgasme-pioner død

Kvinder over hele verden hylder sexpioneren og kunstneren Betty Dodson, der om nogen har sat den kvindelige orgasme på dagsordenen.

I 50 år har Betty Dodson prædiket om vigtigheden af kvinders seksualitet og lært kvinder, hvordan de kan få orgasme.

I utallige hands-on-workshops, hvor kvinder har onaneret sammen, og i medier, bøger og videoer har Dobson været en utrættelig pro-sexfeminist.

Dodson udgav sin første bog i 1974, ‘Liberating Masturbation: A Meditation on Selflove'. Siden har fx 'Sex for One’ og selvbiografien ‘Sex by Design’ vist hendes enorme betydning for kvinders seksuelle revolution.

Hun er da også blevet kåret som en af de ti største sexrevolutionære personligheder i Cosmopolitan og er nummer 43 på Playboys liste over vigtigste sexpersoner nogensinde,

Dybe orgasmer

Så sent som i foråret var hun med i Gwyneth Paltrows sexserie på Netflix ‘The Goop Lab’, hvor hun hjalp sin forretningspartner og kære veninde, Carlin Ross, til en stille orgasme.

Der dog, ifølge Dodson, ofte kan være med dybe gutturale, dyriske lyde og med rystende ben, rystende krop. Noget, hun aldrig ser i porno:

En af Dodson pointer er, at kvinder skal favne deres orgasmer for deres egen skyld, ikke mænds, idet hun mener, at mange kvinder laver show-orgasmer for mandens skyld: Som hun har udtalt:

- Mænd vil ikke se de ægte orgasme, de vil se pornorogasmer. Det er en egoting. De vil se den virkning, de har, på kvinden. En ægte orgasme er - uanset hvor den kommer fra - noget en kvinde tager for sig selv og sin egen skyld.

Dodsons samarbejdspartner gennem mange år Carlin Ross leverede en grådkvalt mindetale:

Den tyske sexforsker Madita Oeming tweeter, at hun vil onanere til Dodsons ære:

Danske orgasmer

Den danske sexolog og orgasmekspert Katrine Berling kender udmærket Dodsons omfattende arbejde og bruger da også nogle af pionerens videoer i sine orgasmekurser på katrineberling.dk:

- Dodson betydning har været stor. Hun har været med til at få kvinder til at tage deres eget ansvar for egen orgasme, så det ikke bare er noget, der bliver leveret, men noget, de selv kan gøre noget ved.

- Hun har været med til at gøre det legitimt for kvinder at have et sexliv med sig selv. Hun har været med til at gøre det ok at bruge en vibrator.

Faktisk har Betty Dodson været drivkraften på populariteten af den klassiske Magic Wand massagestav, der egentlig blev udviklet som massagestav til ømme muskler, mens som altså hurtigt fik andre funktioner også.

Kunstart

I 2012 udtalte Dodson følgende ord, der er sigende for hendes virke og mission:

- Onani er en kunstart. Det handler ikke bare om at gribe fat og rykke. Alle kan lide at gøre det, hvis de ikke kan få sex eller ikke er i et dejligt forhold. Men hvis vi ikke også indarbejder det i vores parforhold, vil vi miste vores sexliv

