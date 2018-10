Parforholdet tørrer langsomt kvinden ud

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Efter tur i swingerklub - nu bliver hun kun våd af fremmede mænd --

Mens dokumentarer på både TV2 og DR viser, at en del danskere prøver at åbne deres forhold, med større eller mindre succes, så mener fagfolk, at monogami i sig selv er skyld i, at mange parforhold drænes for erotik og tilsidst dør.

Senest har vi skrevet om den amerikanske forfatter Wednesday Martins seneste bog ‘UNTRUE: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity is Wrong and How the New Science Can Set Us Free.’

Martin, og andre eksperter som parterapeuten Esther Perel, mener, at kvinder har brug for variation, nye ting og seksuelle eventyr mindst lige så meget som mænd, hvis ikke mere.

Og hvis de ikke får det, lukker de ned.

- Især kvinder kæmper med de institutionaliserede kønsroller og sexoller og hjemlig hygge mindsker deres begær.

Martin mener, at hele diskursen omkring, hvad der er ‘naturligt’ for mænd og kvinder er fejlagtig:

- Vi er ikke naturlige på nogen måde, når det handler om sex. Og der er ikke en slags sex, som vi er udviklet til at foretrække. Vi er udviklet til at være yderst fleksible seksuelt og socialt. Det er jo netop en grundene til, at jomo sapiens er så en succesfuld som art, siger Martin, der så mener, at mange forskere er begyndt at forstå seksualitet som både biologisk, kulturel og kontekstuel.

- Når vi virkelig indser, at den kvindelige seksualitet finder sted, hvor klitoris møder kultur, vil vi være bedre til at forstå alle dens mange varierede udtryk.

Biologi

Den danske sexolog Bastian Larsen, der i mange år som journalist har bevæget sig i swingermiljøet, mener, at monogami er mindst lige så svært for kvinder, som det er for mænd, hvis ikke endda sværere:

- Jeg mener, når vi ser på vores biologi, så er mænd egentligt designet til at have sex, der varer gennemsnitligt syv minutter, mens kvinder er designet til at kunne have sex i timevis. Så det giver ingen mening at tænke det monogame topersoners forhold som den naturlige måde at leve på.

- Der er mange forskere, som Christopher Ryan, (https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_at_Dawn) som der mener, at vi har fungeret seksuelt mere som dværgchimpansen, også kaldet bonobo-chimpansen, vores nærmeste slægtning i naturen. Her er sex i høj grad et socialt bindemiddel i gruppen.

Mono

Larsen mener, at grunden til, at vi har myter om, at mænd vil have sex hele tiden, og kvinder aldrig vil have sex, er, at vi har en cirka 10.000 år lang tradition for at kontrollere kvinders seksualitet, da vi overgik fra jæger/samler il landbrugssamfundet, hvor det pludselig fik betydning hvis børn, der kom ud af kvinden:

- I dag hvor vi egentligt burde have seksuel ligestilling, er kvinder bare blevet deres eget sexpoliti og undertrykker deres sexdrive. Vi er lavet til at have sex, og nok ikke med den samme partner hele livet. Desuden er den tryghed og ensformighed, vi oplever i parforholdet, meget dræbende for vores sexdrive.

- Der er også en grund til, at kvinder, der har et onenightstand udenfor parforholdet, pludselig bliver gravide i et hug. Kroppen reagerer simpelthen på det nye og spændende, siger Larsen, der mener, at kvinder har lige så meget brug for god sex som mænd.

- Forskellen er tit, at når de ikke får det, så lukker de ned seksuelt og får ry for at være frigide. Men kvinder begynder at tage ansvaret for deres egen seksualitet, og så småt er den ligestilling ved at snige sig i vores sexliv. Men det går langsomt.

Utro

Ifølge Larsen er vi af de mest utro nationer i verden:

- Vi er jo utroligt tryghedssøgende, og blandt andet derfor er det desværre stadig nemmere at være sin partner utro, end det er at lukke op for posen og rykke rammerne lidt for det traditionelle sexliv.

- Det behøver jo ikke være enten eller, man kan godt have trygheden i parforholdet samtidigt med, at man af og til går ud og prøver noget spændende og fremmed.

- Men det kræver, at man har modet til at tale med sin partner om det og bryde tabuet, om at sex altid hører til i soveværelset lørdag aften. I stedet for blindt at tage udgangspunkt myten om den evige parforholdslykke, så kan man jo prøve at mærke efter, hvad det er man har brug for og så være loyal overfor det.

