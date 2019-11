Porno er ikke skyld i intimkirurgi

Ny forskning viser, at de fleste kvinder, der vil have intimkirurgi, peger på en helt anden årsag end pornoens idealer

En lille skare af kvinder ønsker sig at få intimkirurgi, typisk en reduktion af de indre kønslæber. Ofte angives fysiske gener som for eksempel irritation ved cykling som begrundelse, men også æstetiske årsager bringes i spil.

Det sidste har fået mange til at mene, at pornoen med de små barberede barbievaginaer er skyld i, at nogle kvinder føler sig forkerte forneden og derfor søger plastikkirurgen om hjælp.

Leggings

Men nu peger forskning på nogle andre mekanismer.

Yogabukser. De stramme, tynde og til tider afslørende træningsleggings, som mange kvinder ifører sig, når de træner.

Studiet er relativt småt, 124 kvinder som ønsker labiareduktion, og en kontrolgruppe på 50. Undersøgelsen er udført af plastikkirurger, så resultatet er ikke nødvendigvis den endegyldige sandhed om, hvorfor kvinder søger intimkirurgi.

Kvinder, som vil have intimkirurgi, angav langt flere fysiske og æstetiske symptomer end kontrolgruppen. Det fremgik også, at 47 procent af kirurgigruppen aldrig ser porno, mens det samme gjaldt for 42 procent af kontrolgruppen.

Ydermere viser tallene, at 11 procent i kønslæbereduktions-gruppen angav porno som en af grundene til, de vil have mindre kønslæber. Det samme gjaldt for fire procent i kontrolgruppen.

Men fire gange så mange i kirurgi-gruppen pegede på, hvordan deres vagina tager sig ud i yogabukser som et motiv bag lysten til få opereret kønslæberne.

Danmark

Mens den rapporterede stigning af labiareduktionsindgreb i USA er voldsom - seksdoblet siden 2011 - er tallene i Danmark ganske anderledes.



Statistik fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i Danmark ikke er en nogen stigning på kønslæbereduktion siden 2005 . Tallet ser ud til at være rimelig konstant. Det toppede tilsyneladende i 2005 med cirka 390 indgreb med en lille faldende tendens: Cirka 220 i 2018.

Til sammenligning er antallet af brystløftsoperationer og brystforstørrende operationer steget fra omkring 600 til cirka 4000 om året.



I den store sexundersøgelse Projekt Sexus, hvor 60.000 danskere deltog, fremgår det, at lidt flere kvinder end mænd er utilfredse med deres udseende. Det gælder også udseendet af deres kønsorganer.

Især blandt unge kvinder mellem 15 og 34 er der flere, som ikke bryder sig om, hvordan kønslæber og klitoris tager sig ud.



En kønslæbereduktion kan medføre bivirkninger som ardannelse og nedsat følsomhed i kønslæberne.

