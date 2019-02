Så mange kvinder har en back-up kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv: Er det true love? --

Går du rundt med en forsikringskæreste i baglommen, en fyr der kan være din back-up partner, hvis det går i ged med din nuværende?

En plan B for romantikken?

Sådan en kan man have, bevidst eller ubevidst, for sit kærlighedsliv, hvor man sørger for - eller i det mindste overvejer - at der er en anden mulig partner på bedding, hvis og når den nuværende Mr. Right bliver Mr. Wrong.

Med baggrund i at tidligere forskning har peget på, at to ud af tre unge amerikanere har en back up kæreste i baghovedet, er en ung psykolog Nicole Wedberg gået videre og har opfundet termen partnerforsikring samt et skema til at måle den. Det kalder hun 'Plan B Proclivity Scale', og det belyser kvindens hang til at have en back up kæreste.

Kærlighedscoachens bedste råd til at finde den eneste ene

Udsagn

Her er nogle af skemaet bestanddele:

I forhold til nære mandlige venner skal deltageren være enig eller uenig i udsagn som ‘jeg er ret sikker på, at denne person ville date mig, hvis han fik muligheden’ og ‘jeg taler om personlige emner med denne person.’

Deltageren bliver også bedt om at svare ja eller nej på mere direkte spørgsmål som ‘har du en heteroseksuel mandlig ven, som du betragter som din plan B?’

Ifølge forskerne giver det god mening, i evolutionært perspektiv, for en kvinde at have en plan B-kæreste. Alt andet lige er det hårdt at være mor, så derfor kan en forsikringspartner være hensigtsmæssig, for at hendes afkom kan overleve, hvis A-kæresten forsvinder af den ene eller anden årsag.

Forskerne har fundet formlen på det perfekte passionerede sexliv

Tegn

Hvilke ting er så tegn på, at man har en back up kæreste?

Det fremgår af Wedbergs arbejde, at en kvinde, der er utilfreds med sit forhold, har større sandsynlighed for at have en plan B kæreste.

Også kvindens socio-seksuelle orientering er ikke overraskende en markør for at have en plan B. Socio-seksualitet handler om personens holdninger til og adfærd omkring uforpligtende sex. Og det viser sig, at en kvinde med en åben socio-seksualitet (hun er åben overfor uforpligtende sex) typisk også har venner af det modsatte køn, som også har en åben socio-seksualitet.

Personlighedstræk har selvfølgelig også noget med sagen at gøre: Det ser ud til, at kvinder, som er mere manipulerende, mindre empatiske og overdrevent selvoptagede, har større sandsynlighed for at have en plan B - hvilket understøtter, at den såkaldte Mørke Triade er forbundet med lyst til uforpligtende sex.

Den mørke Triade defineres ud fra tre træk: Psykopati (manglen på empati) narcisisme (overdreven selvoptagethed) og Machiavellisme (at målet helliger midlet).

Ifølge Nicole Wedberg har unge kvinder større sandsynlighed for at have forsikringskæreste. At modne kvinder ikke har en plan B i samme omfang, kan skyldes menopausen, for når kvinden ikke længere kan reproducere, er det ikke ligeså nødvendigt med en back up kæreste.

Det kan også bare skyldes, at kvinder med tiden vokser fra behovet, eller at unge kvinder er mere prøvende i deres tilgang til kærester.

Alt i alt fandt forskeren ud af, at hver femte kvinde i fast forhold har en plan B.

Find den eneste ene

Den eneste ene. Den Perfekte. Den Store Kærlighed. I Hollywodfilm ser det så let ud, jaja, de slås lidt begyndelsen, men inderst inde ved de godt, at det bare skal være dem.

Ude i den danske virkelighed kan man godt komme i tvivl, om den person, man lige er begyndt at kæreste rundt med, nu også er den heeelt rigtige.

Men der er faktisk et par spørgsmål eller tolv, du kan stille dig selv, så du kan finde ud af, om din nuværende kæreste også skal være den fremtidige.

Det mener sexterapeuten Tracy Cox, som har udarbejdet denne liste. Kan du svare ja på mindst 8-9 stykker, er du på rette vej:

1. Støtter din partner dig i nye projekter og planer?

2. Kan dine venner og familie lide ham/hende?

3. Siger dine venner og familie, at han/hun har en god indflydelse på dig?

4. Siger han/hun tak, når du gør noget godt for vedkommende?

5. Tilgiver han/hun dig uden at bære nag?

6. Føler du, at han/hun virkelig ser dig for den, du virkelig er?

7. Har han/hun et højt selvværd uden at være egoistisk?

8. Beundrer du ham/hende?

9. Lægger han/hun ikke så meget mærke til andre attraktive personer?

10. Føler du dig stolt, når andre taler om ham/hende?

11. Kan han/hun lide forpligtelser snarere end at føle sig kvalt af dem?

12. Åbner han/hun sig og fortæller, hvordan vedkommende har det?

