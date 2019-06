Så ofte knalder de mest sextilfredse

-- Videobilledtekst: Sexpert-tv fra arkivet: Sexlogen giver sit bud på den optimale sexfrekvens --

Et godt sexliv kan ikke bare gøres op i, hvor ofte man har sex, hvor lang tid det tager og hvor mange orgasmer man får. Det er selvfølgelig andre kvalitetsparametre som intimitet og samhørighed og alle de der svært målbare ting.

Omvendt er det lidt lettere at kvantificere det gode sexliv, som folkene på online apoteketet Superdrug.com har gjort, hvor cirka 1000 mænd og kvinder i parforhold udfyldte spørgeskemaer om deres sexvaner.

Svarene peger på, at der er en sammenhæng mellem sexfrekvens og sexglæde.

De mest tilfredse mænd har sex ni gange om måneden, kvinder otte.

Der er dog ikke voldsomme udsving, for mænd, der har sex seks gange om måneden, er slet ikke tilfredse, og det samme gælder for kvinder, som knalder fem gange månedligt:

Pudsigt nok er gennemsnittet for par otte gange om måneden, mens det foretrukne antal månedlige skrald er cirka 50 procent højere, nemlig 13 for mænd og 12 for kvinder.

Tid

Sexlængden og ikke mindst tiden til orgasmen hænger tilsyneladende også sammen med, hvor tilfreds man er med sexlivet. Her er visse kønsforskelle, men mest i den korte ende.

Mænd, der er meget eller ekstremt tilfredse med sexlængden, har en kæreste, som kommer efter 11,6 minutter. De meget tilfredse kvinder har en kæreste, der holder næsten det samme, nemlig 11 minutter rent.

I den anden ende af skalaen viser kønsforskelle sig tydeligt.

Mens de mest utilfredse mænd har en kæreste, som kommer efter 10,2 minutter, er de mest utilfredse kvinder sammen med mænd, som kommer allerede efter 6,8 minutter.

Så det bekræfter andre undersøgelser, der viser, at kvinder normalt skal bruge længere tid end mænd for at få orgasme, og at de foretrækker en mand, der holder længere.

Stress

Stress er en vigtig faktor, som påvirker sexlivet negativt i de fleste moderne parforhold, hvilket alverdens sexologer jævnligt fortæller.

Det fremgår også af denne undersøgelse. De ekstremt stressede har gennemsnitligt sex seks gange månedligt. De slet ikke stressede knalder 50 procent oftere, nemlig ni gange på månedlig basis.

Og når man ved, at sex og orgasmer er stressreducerende, handler det i nogen grad om at have en god eller dårlig cirkel her.

Stillinger

Hvilke stillinger skal man så satse på for at få de der eftertragtede ogasmer? Her har apoteket stillet sig selv en lidt særpræget opgave ved at gøre det hele lidt bagvendt: Deltagerne er blevet spurgt, hvilke stillinger, de holder længst i (hvilket som bekendt ikke nødvendigvis er en dårlig ting).

Her er de klassiske og elskede stillinger også de mindst effektive: Næsten hver anden kvinde nævner missionæren som den, det tager længst tid af få orgasme i, Også flest mænd peger på den, 36,5 procent.

Derefter følger bagfra, som godt og vel hver ottende mand og kvinde holder længst i. Ridning er så åbenbart lidt bedre for mænd i forhold til at holde længere, idet 14,1 procent af mændene nævner den, mens det kun gælder for 7,3 procent af kvinderne.

At stående figurerer som den stilling, der kun får tre-fire procent til at holde længere, kunne så også betyde, at den dermed er den stilling, der giver flest mennesker orgasme med det samme. Men det er næppe sandsynligt. For så burde den jo alt andet lige fungerere som en favortistilling blandt flere. Her er der noget ugennemtænkt i måden, hvorpå apoteket har gennemført undersøgelsen.

Glæde

I og med at sexglæde i nogen grad korrelerer med at holde i længere tid, er det interessant at se på, hvilke teknikker deltagerne bruger i de knald, som varer længere end 13 minutter.

Stop-start-teknikken, som både kan bruges i onani og under sex (hvor man lige før orgasmen kortvarigt stopper al aktivitet, hvorpå man går i gang igen, når kontrol over kedlerne er opnået), er den mest anvendte for mænd, 18,3 procent. 15,1 af kvinderne bruger den også - for at hjælpe manden med at holde længere, tænker vi.

Andre populære hold-længere teknikker blandt begge køn er at tænke på noget usexet, sætte tempoet ned og skifte stilling samt tage en pause.

Sørgeligt nok bruges knibeøvelser, der af mange eksperter anbefales som grundteknik til at holde længere, kun af tre procent af mændene, og hver tiende kvinde.

Desværre viser undersøgelsen kun, hvilken teknik, der er deltagernes foretrukne, og ikke om de anvender flere.

Fake

Det er meget muligt, at orgasmer ikke er det vigtigste ved sex, men det ser ud til, at en ting omkring orgasmen har afgørende betydning for, hvor tilfreds man er med sit parforhold: At fake en orgasme.

Dobbelt så mange kvinder som mænd har faket, næsten hver anden kvinde. Blandt de parforholds-tilfredse mænd og kvinder er det kun hver fjerde, der har faket, mens det er hver anden af de mest utilfredse, som har snydt i sengen:

Efterspil

Nu skal man ikke tro, at det hele er slut, når den fede dame har sunget/den lille fede har sprøjtet. For efterspillet har også stor betydning.

Tre ud af fire mænd og otte ud af ti kvinder, der typisk har efterspil med kys, kram og kærtegn, er meget eller ekstremt tilfredse med sexlivet. Og dem, der nusser mindre efter sex er tilsvarende mindre glade for sexlivet.

Ud over de allerede påpegede mangler ved undersøgelsen skal man også huske på, at det hele bygger på gennemsnit, som ikke tager højde for afgørende ting som alder, hormoner eller familiesituation. Der er store forskelle på behov, lyster og adfærd hos et ung par i 20’erne, småbørnforældre og pensionister.