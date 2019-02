Sådan ændrer singlerne krav til daten

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan er den gode kæreste --

Formuleret eller ej har du en række krav til en potentiel partner:

Han skal helst være højere end dig, se godt ud, have humor og et godt job, være kærlig. Og så videre.

Din potentielle partner har så på sin side også en række kvalitetskrav til dig, du skal helst være intelligent, omsorgsfuld og have store bryster.

Så er det da klart, at der er så mange singler.

Folk har store krav, høje standarder for den kommende kæreste - men måske sænker man dem med alderen, efterhånden som man bliver klogere eller får færre muligheder.

Se også: Fem grunde til du stadig er single

Kræsen

Et nyt videnskabeligt studie ser nærmere på, hvordan singler ændrer partnerpræferencer med alderen.

Bliver man mere kræsen med tiden, fordi man bliver mere bevidst om sine behov, og er man blevet lidt for selvkørende og særlig og sær - eller bliver man netop mere åben, fordi man har erfaret, at verden er mere nuanceret end som så?

Man kan for eksempel forestille sig, at unge er mest kræsne, dels fordi de har tiden for sig til at vælge den perfekte partner, og dels fordi de har højere standarder, idet deres erfaringsgrundlag er småt, og at de derfor har urealistiske forventninger.

Således kan man tænke, at man vægter forskellige karaktertræk forskelligt over tid. Måske bliver det vigtigere med alderen, at den potentielle kæreste er venlig og omsorgsfuld, mens det gode udseende triller ned ad listen.

Tiltrækkende

738 singler mellem 18 og 40 deltog i studiet. På en skala fra 1 til 4 skulle de angive, hvor vigtige 16 forskellige træk ved en potentiel partner var: For eksempel fysisk tiltrækkende, venlig, udadvendt, ambitiøs, økonomisk godt stillet. Svar 1 var: Det er fint for mig, hvis personen er gennemsnitlig på dette træk. Svar 4: Jeg foretrækker, at person er meget over gennemsnittet på dette træk.

Med andre ord gik forskerne ud fra, at alle i et eller andet omfang anser ovennævnte træk som gode.

Drop din ide om at være den perfekte partner

Resultater

Analyser af svarene viste, at ældre singler (og især mændene) simpelthen var mindre kræsne i forhold udseende, status og endda også personlighed.

Og så var der særligt én ting, som de voksne singler var ret ligeglade med: Om den potentielle partner er godkendt af vennerne og passer ind i deres sociale netværk.

Forskerne undersøgte nogle faktorer, som kan påvirke deltagernes standarder: Generthed og hvor mange potentielle partner der er adgang til.

Generte personer kan have sværere ved at indgå i forhold, og således sænker de måske deres krav.

Og folks opfattelse af, hvilke og hvor mange potentielle partnere der er, kan have indflydelse på, hvilke krav de stiller:

Hvis du tror, at der er masser af muligheder derude, føler du også, at du kan være kræsen.

Det viste sig, at begge dele betød noget for kvinderne i studiet. Så en genert kvinde, der ikke tror, at der er mange mulige kærester i farvandet, sænker sine krav.

Med andre ord: De ældre kvinder, som havde lavere krav på status og personlighed, var netop de generte, som ikke mente, der var mange datingmuligheder.

Læserne: Sådan er den gode kæreste

Alt i alt peger studiet på, at singler blive mindre kræsne med alderen - men også at det delvis (især for kvinder) kan handle om, at de er generte og ikke tror, de har mange muligheder.

Forskerne påpeger desuden, at hvis man nyder sit singleliv, kan det også have indflydelse på, hvor store krav man stiller. Man føler, man kan vente på den helt rette - og hvis man omvendt føler sig ensom, sænker man sin standard.

Single-Tina er til stor diller

Sex

Den amerikanske undersøgelse så slet ikke på seksualitet. Det har en anden gjort før, hvor det fremgår, at netop krav om god sex stiger med alderen:

For et par år siden lavede datingsiden 40plus.dk et brugerstudie, der slog fast, at partnersøgende, modne singler ikke lader sig spise af med hvad som helst, når det kommer til det seksuelle.

Specielt lader kvinderne sig ikke nøje.

Jo ældre vi bliver, jo mere tæller det altså også på kontoen, at det svinger i sengen.

Sitets medlemmer blev spurgt om følgende: Betyder det seksuelle i et forhold mere for dig i dag, end da du var yngre? - og svaret er ret entydigt:

Det seksuelle betyder kun mere og mere med alderen! Dog klart mest for kvinderne, mens modne mænd i højere grad hælder til, at det seksuelle hverken betyder mere eller mindre, end da de var helt unge.

På spørgsmålet svarede kvinderne:

Ja - i høj grad: 41,96%

Ja - i nogen grad: 24,11%

Nej - det samme: 19,64%

Nej - det betyder mindre: 14,29%

På spørgsmålet svarede mændene:

Ja - i høj grad: 29,35%

Ja - i nogen grad: 21,74%

Nej - det samme: 35,87%

Nej - det betyder mindre: 13,04%

Sexolog Vivi Hollænder kommenterede undersøgelsen:

- Med alderen finder man kun mere og mere ud af, hvor meget det seksuelle betyder for par- og samlivet. Når man når en vis alder, har de fleste gjort sig både gode og mindre gode seksuelle erfaringer. Derfor ved man også, hvad man vil have - og hvad man i hvert fald ikke vil have.