Sådan bliver jeres forhold langtidsholdbart

Cirka hvert andet ægteskab går i stykker. Det er en ret høj risiko for fiasko på den lange bane. Men I kan faktisk gøre noget aktivt for at langtidsikre jeres forhold. I skal ‘blot’ gøre som parterapeut-guruerne John og Julie Gottman foreslår i deres nye bog ‘Eight Dates'.

Igennem 40 år har Gottman-parret arbejdet med par og kærlighed, hvilket har givet dem så meget erfaring, at de nu tør sige, hvordan man får succes som par.

Hvad skal man gøre for at skabe en kærlighed, der både vokser og holder?

Svaret er: Prioritér partid, og hold aldrig op med at være nysgerrige på hinanden.

Og hvordan gør man så det i praksis?

Man arrangerer følgende otte dates. De vil reducere konflikterne og styrke jeres forhold, og I vil måske blive helt forelskede igen.

Hver date har et tema, som Gottman har fundet frem til, er de mest afgørende for de fleste par: Tillid og forpligtelse, konflikter, sex, penge, familie, sjov og eventyr, udvikling og spiritualitet og drømme. Man skiftes til at arrangere hver date.

Nogle af temaerne vil være næsten irrelevante for lige jer, men tag dem op alligevel, for der kan gemme sig udfordringer i dem, som I ikke har været obs på.

Tillid og forpligtelse

Den allerførste date, der skal arrangeres, handler om tillid og forpligtelse. Det er vigtigt, at stedet giver ro og privatliv, så I kan have en ærlig samtale.

I skal spørge hinanden, hvad forpligtelse/commitment betyder. Er det seksuel troskab eller at værdsætte og elske kæresten og kærestens særheder og svagheder uden forbehold?

Spørg: Fortæl om en gang, hvor du ikke stolede på mig? Hvad kunne jeg have gjort for at ordne det? Hvad har du brug for for at stole mere på mig?

Konflikt

Anden date kan være et fredfyldt sted, hvor I tidligere har haft gode oplevelser. Daten skal handle om konflikter - og det bedste tidspunkt at tale generelt om konflikter er ikke, når man står midt i en!

Man skal huske, at ikke alle konflikter kan løses, og at man kan lære at leve med dem. De kan give store muligheder for udvikling og større intimitet. Når I finder ud af, hvad der ligger bag jeres problemer, lærer I noget værdifuldt om hinanden.

Hold så vidt muligt i hånd, når samtalen er ekstra svær. Og skift mellem at være taler og lytter. Vælg tre konflikter, men fokusér ikke på konfliktemnerne, men på, hvordan I tackler dem, når de opstår.

Spørg: Hvordan blev konflikter håndteret i din barndom? Hvordan kan jeg bedst støtte dig, når du er vred? Hvordan vil du gerne have, vi bliver venner igen efter et skænderi?

Lidenskab

Tredje date handler om sex. Forskning viser, at par, som kan tale om sex, har mere og bedre sex. Arranger daten på en romantisk restaurant eller i en rolig park, og tag tøj på, som du ved, din partner synes er sexet. I kan også lave daten hjemme i sengen.

Tal om jeres bedste fælles sexoplevelser og beskriv dem. Fortæl hinanden, hvad I tænder på. Hold tonen let og humoristisk.

Spørg kæresten: Hvad er den bedste måde, jeg kan give udtryk for, at jeg gerne vil have sex med dig? Hvilken tid på døgnet vil du helst have sex og hvorfor?

Penge

Penge er et tilbagevendende konfliktområde i mange forhold, så denne date skal være så billig som muligt. Men temaet er ikke budgetter og pengeproblemer.

Det er derimod at finde ud af, hvad penge og arbejde betyder for jer.

Spørg: Hvordan har du det med dit arbejde for tiden? Hvordan, tror du, det ser ud i fremtiden? Hvad kan jeg gøre for at få dig til at være tryg, når du bekymrer om finanserne?

Familie

Opdragelse og svigerfamilie kan være konfliktfyldt for mange par. Så her finder daten sted på en plads, der kan give lykkelige barndomsminder.

Tal om familiemedlemmer, som er tæt på jer. Fortæl, hvorfor du elsker dem. Tal om, hvilke træk jeres børn har fra jer.

Spørg: Hvad vil du gøre for at få et tættere forhold til familie/venner? Hvad kan du lide ved at være forælder med mig?

Eventyr

Par, der leger sammen, bliver sammen. Det er sjovt at have det sjovt. Denne date må gerne være både spontan, sjov og overraskende. Måske laver I daten i badet. Det handler først og fremmest om at gøre noget nyt og anderledes.

Tal om vilde eller eventyrlige oplevelser, I har haft. Tal om nye, I kunne prøve - og begynd at planlægge dem. Lav ønskelister for ting, I vil prøve, før I dør.

Spørg: Hvordan legede du som barn? Hvad er det sjoveste, du har prøvet i år? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at få det sjovt igen?

Gamle samme

De eneste sikre i et forhold er, at det ændrer sig. Nøglen er, at forholdet skal kunne rumme, at man udvikler sig sammen og hver for sig.

Placer daten et smukt sted i skoven eller på stranden eller i et galleri.

Før daten svarer I på følgende ja/nej spørgsmål, og på daten sammenligner I svar:

Vi deler mange af de samme mål for vores fælles liv?

Min partner værdsætter mine præstationer?

Min partner værdsætter mine personlige mål, der ikke har med forholdet at gøre?

I weekenden gør vi ting sammen og hver for sig, som vi kan lide?

Jeg føler, min partner elsker mig og drager omsorg for mig?

Jeg ser frem til og nyder vores ferie og rejser?

Spørg: Hvad hjalp dig igennem din største krise? Hvordan finder du ro? I hvilket årti udviklede du dig mest og hvordan?

Drømme

At drømme sammen og støtte hinandens drømme er vigtigt. Date et sted, der inspirerer jer, for eksempel havet ved solopgang, en smuk udsigt over byen eller landskabet eller blot under stjernerne i haven.

Bed din partner om at beskrive sine drømme om fremtiden. Modsig eller nedgør dem IKKE, sig IKKE, at det aldrig vil ske. Dette handler ikke om praktikaliteter.

Spørg: Hvordan vil du føle det, hvis din drøm gik i opfyldelse? Hvordan kan jeg hjælpe dig med at opfylde den? Hvad drømte du om som barn? Tror du, at dine forældre får deres drømme opfyldt?

