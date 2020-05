Sådan bliver sexlivet efter coronaen

For to måneder siden lukkede det meste af Danmark ned. Vi gik i coronaisolation. Det påvirkede naturligvis danskernes sexliv. Singler måtte nøjes med onlinemøder, mens nogle par drev hinanden til vanvid af for meget samvær, og andre nød roen og mulighederne for fælles intimitetsudforskning.

Men hvordan kommer det coronaforsømte forår til at påvirke vores sex- og datingliv fremadrettet. Vi bad to seksualitetsdebattører om bud på netop det. En ting er de enige om: Coronakrisen forstærker allerede eksisterende tendenser.

Frygt

Forfatter, cuddling-institutleder og intimitets-fetichist Lucy Vittrup, der har brugt onlinemødeværktøjet Zoom gennem hele coronanedlukningen til at få daglig, virtuel intimitet, har dette bud:

- Nogle mener, at der vil komme et babyboom ligesom efter krigen. Det tvivler jeg stærkt på. Coronatiden har bragt kollektiv frygt og vrede til bordet - men også individuel frygt og vrede, og det er ikke et godt afsæt for dejlig sex og drømme om at sætte nye børn i verden.

- Jeg fik selv fire beskeder på samme dag om par, der var i krise og som havde besluttet sig for henholdsvis at flytte fra hinanden og få lidt luft eller at bryde forholdet.

- Den tendens ser jeg mange steder: Hjemmelivet har virket som et forstørrelsesglas for det, som virker og ikke mindst det, som ikke virker.

Vittrup peger på, at ligesom skilsmissetallet og søgninger til parterapeuter stiger efter juleferien, har tvunget 24/7-samvær skabt mere afstand end nærvær for mange.

- Konstant samvær - som for mange sikkert også har inkluderet ‘sommerhustilstande’ med mindre badning, mere joggingtøj og mindre selvpleje - har ikke virket som det afrodisiak, man kunne drømme om. Tværtimod!

Singler

Også singlerne er Vittrup bekymret for:

- Mange har kontaktet mig med meldinger om længsel efter flirt ude i den virkelige verden. Folk har ikke villet tage kontakt på datingapps, fordi de alligevel ikke var trygge ved at mødes IRL - og slet ikke så muligheden for at have sex. Så hellere droppe det helt,

- Det, synes jeg, er ærgreligt, fordi teknologien har mange gaver at give i forhold til at skabe intimitet - måske endda mere, end hvis man mødtes hurtigt og knaldede med det samme. Hvis bare man ved, hvordan man bruger teknologien som ‘intimitets-fremmer', så kan man reelt skabe dybe bånd, som nok i virkeligheden er det, de fleste reelt længes efter.

Det er Lucy Vittrups opfattelse, at befolkningen er splittet mellem de, der synes det hele har været overdrevet hysterisk og som nu for eksempel krammer løs uden forbehold og samler grupper på 15-20 mennesker uanset anbefalinger, og så dem, der stadig holder to meters afstand selv med deres familie, bare for en sikkerheds skyld.

- Det billede kan jeg forestille mig fortsætter på dating- og sexmarkedet. Der vil være dem, som lynhurtigt går tilbage til ‘business as usual’ og dem, som vil gøre en ekstra indsats for at være forsigtige med at holde afstand på første ‘kaffemøde', indtil de er afklarede med, om de vil gå videre eller ej.

En af Vittrups bekendte var chokeret over, hvor uændret aktiviteten var på en utroskabs-app for gifte også i de tidlige coronadage:

- Det giver mening. For de meget seksuelt aktive er sex lidt ligesom, øl er for julefrokostdeltagere. De er ligeglade med konsekvenserne, de SKAL bare have deres sex. Corona eller ej. Det billede tvivler jeg på, at Mette og Søren og Magnus vil have synderlig stor indflydelse på.

- Ligesom corona har sat parforholdets dynamikker under et forstørrelsesglas, så har corona sat singlernes måde at håndtere lyster og længsler under forstørrelsesglas.

- De folk, der føler sex som en fundamental menneskeret, og som bare vil have sex - koste hvad det koste vil - vil nok være i fuld gang med sexdating allerede. De typer, som i forvejen ser sex og kærlighed som en del af livet, der kræver eftertanke og bevidste valg, vil sikkert fortsætte ad den vej, lyder det fra Lucy Vittrup.

Boom

Bastian Larsen, der er sexolog og sexjournalist, mener, at dødsangst plejer at være godt for sexdriften og er således i første omgang uenig med Vittrup.

- Der er ingen tvivl om, at mens vi er lukket inde med vores partner, og foråret har haft sin indmarch, så er der masser af sex bag de lukkede og corona-isolerede døre. Så der vil nok være babyboom til december.

- Men alle singlerne har ikke helt samme muligheder, hvilket man også har kunnet se på datingplatforme.

- Der har været en stigende aktivitet, men til gengæld har der været tendens til, at færre mennesker mødes live. Og det er nok sådan, trenden bliver i den nærmeste fremtid, for Covid-19 påvirker alle elementer af vores liv. Også vores sex- og datingliv, lyder det fra Larsen.

Ifølge sexologen har Danmark status som verdens mest utro nation. En ikke helt videnskabelig undersøgelse peger på, at 46 procent af danskerne har været en partner utro, mens det store SEXUS-studie fra 2019 viste, at knap hver femte har været deres nuværende partner utro.

Bastian Larsen tror dog, at coronaen i første omgang vil have indflydelse her.

- Der vil være tendens til, at folk bliver mere hjemme hos sig selv, hvor de risikerer mindre smitte, mens singlerne nok vil falde i to kategorier: Dem, der holder sig isolerede, indtil der kommer en sikker vaccine eller antistoftest, og nøjes med online- og/eller solosex. Der har været virkeligt gang i sexlegetøjssalget, og det er altid en god måde at lære sin egen seksualitet på.

- Den anden gruppe er dem, der har mere tendens til at smide alle forbehold og knalde løs. Derfor skal man også sørge for at se sig grundigt for på datingscenen. Dem, der overhovedet ingen forbehold har, har sandsynligvis været igennem en del partnere allerede, og sex og kys er en ret sikker måde at smitte hinanden på lige her.

Så fremtiden på dating- og singlesex-scenen kommer nok til at blive delvist dikteret af Mette Frederiksen, ifølge Larsen.

- Desto mere samfundet åbner op, desto mere lukker alt fra swingerklubber til doggingpladser og hele datingscenen også op.

- Der kommer sandsynligvis en eksplosion på et tidspunkt, når folk har følt sig bremset længe nok og bare løber ud for at være sammen med andre mennesker. Vi er ikke skabt til at være isolerede, hverken seksuelt eller bare menneskeligt. Men husk at passe på dig selv, også på datingscenen.

