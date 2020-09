Sådan bør du gå fra din kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Tænk dig om, før du skrider --

Det er måske nemt nok at sende en sms med ordlyden ‘Jeg sætter dig fri. Tak for kampen - jeg ønsker dig alt godt!’ (Eller: ‘Fuck dig - skrid ud af mit liv’).

Men at forlade et parforhold er alligevel svært, for selv om man ikke længere elsker sin kæreste, vil man heller ikke såre vedkommende.

Det gør man dog uanset, hvordan man afbryder forholdet. Men ved at gøre det på en ordentlig, empatisk og ærlig måde, giver du din partner mulighed komme videre - så han/hun ikke fortaber sig i smertefulde spekulationer om, hvad der er galt med ham/hende.

Her er forfatteren bag bogen ‘Unrequited: The Thinking Woman’s Guide to Romantic Obsession’, Lisa A. Phillips’, bud på, hvordan du bør forlade dit forhold.

Sådan dropper du kæresten - uden at være en nar

Husk: To personer, der engang holdt af hinanden, skylder sig selv og hinanden en ærlig og empatisk forklaring på, hvorfor forholdet ikke længere er tilfredsstillende.

Og nej, selv om det kan virke meget tillokkende for den konfliktsky, er et break up på sms IKKE i orden. Det holder ejheller bare at forsvinde ved at 'ghoste' og ignorere alle kærestens kontaktforsøg (den digitale version af at gå ud efter smøger og aldrig komme tilbage).

1. Tænk...Dig...Om!

Den første regel er måske også den sværeste. Den kræver, at du ser indad for finde ud af, hvorfor du vil ud af forholdet. Hvilke ting i relationen, ved din partner og ved dig selv gør, at du ikke længere kan se en fælles fremtid for dig?

Når du har fundet frem til det, så tænk over, hvordan du vil formulere disse uløselige problemer.

2. Vær modig

Forvent ikke, at samtalen vil blive nem. Forhold og intimitet og følelser er svære størrelser. Det gør ondt. Men alt andet lige vil samtalen være en lettelse. Især på den lange bane.

3. Planlæg

Find passende tid og sted for samtalen, kærlighedsudgaven af en MAS - Medarbejder-Afvikling-Samtale. Sørg for god tid og ro omkring jer. Det kan være en ide at gå en tur, hvor du fortæller kæresten, at det er slut. Den offentlige situation gør, at I begge tvinges til at forholde jer roligt og velovervejet til jeres følelser.

4. Empati

Det er essentielt, at du tager samtalen med al den empati, du kan mønstre. Det betyder, at du drager omsorg for din partner i en situation, som vedkommende uundgåeligt vil såres i.

Det kan forsøges med sætninger som ‘jeg ved, at dette her gør ondt. Du har måske også mærket, at forholdet ikke længere er så godt, der er ikke samme varme. Jeg ønsker, at vi begge får mulighed for at finde intimitet og nærhed, som vi ikke længere har.’

5. Husk det gode

Fortæl din partner om alle de gode ting ved ham/hende, du har beundret og respekteret. Gør det så klart, at selvom du stadig gør det, er dine følelser ikke længere de samme.

6. Forklar hvorfor

Vær ærlig, rolig og betænksom, når du fortæller, hvorfor det ikke længere fungerer for dig. Nævn de ting, du forgæves har gjort, for at få din partner til at ændre sig for dig problematiske adfærd. Lyt opmærksomt, når din partner så svarer.

7. Undgå svinere

Ingen er tjent med, at du sviner din kæreste til. Det sårer, sætter din partner i forsvarsposition og fører til skænderier, der ikke fører nogen steder hen.

8. Fundet en anden

Har du fundet en anden, så sig det.

9. Husk venskabet

Selv uforpligtende forhold forpligter. Man har også følelser i overfladiske relationer. Var det blot et bollevenskab, så husk venskabsdelen.

10. Din rolle

En god KAS (Kæreste-Afviklings-Samtale) giver begge parter vigtig viden, de kan bruge fremadrettet. Så spørg selv ind til, hvad du kunne have gjort bedre, hvad i din adfærd og indstilling, som underminerede forholdet. Var du for krævende, for dominerende, for fjern?

11. Generøs

Slut af med at ønske din eks-kæreste alt godt i fremtiden, hvor han/hun kan blive elsket, som vedkommende fortjener.

12. Brev

Ja, det kan gå helt galt og eksplodere i ansigtet på dig i alle faser af KAS. Det kan slutte med skrål og skænderi, så du ikke får sagt det, du ville. Så skriv et brev, hvor du omhyggeligt og kærligt fortæller det, du ville have sagt.

13. Sociale medier

Unfriend din eks på alle sociale medier. Det er ikke ondt. Det er bare sunde grænser, der tillader jer begge at heale i god ro og orden istedet for at blive hængende i hinanden.

Har forholdet været meget langt med børn og hus og hele molevitten, er én samtale næppe nok. Men udgangspunktet er det samme: At afslutte forholdet på en ærlig og direkte, men nænsom måde.

Virker ovenstående både urealistisk og besværligt, kan du prøve ‘det er ikke dig, det er mig’-finten.

På sms.

