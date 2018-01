Sådan er den gode kæreste

Selvoptimering.

Ifølge fremtidsforsker er en af tidens tunge trends, at man vil forsøge blive en bedre version af sig selv.

Det gælder både i og uden for sengen og i og uden for parforholdet. Derfor er det på sin plads at finde ud af, hvornår man er en god og dårlig kæreste, så man kan arbejde henimod at blive den bedste kæreste

Vi har spurgt to sexologer og parterapeuter, Signe V. Bentzen og Bastian Larsen, om, hvornår man typisk føler sig som en elendig kæreste.

Bentzen mener, de fleste af os føler os som rigtigt dårlige kærester, når vi ikke lever op til vores egne forestillinger om, hvad vi burde være i stand til at præstere:

- Hvis vi fx ikke gør det, vi har lovet, så kommer den sorte samvittighed, måske skammer vi os oven i købet. Men lidt sort samvittighed skal man ikke være ked af. Følelser som skyld og skam skubber til os, fordi det jo næsten føles ubærligt at føle sådan. Det får os til at stramme os op og tage os sammen til at være bedre udgaver af os selv. Hvis altså vi ikke bliver vant til dem, ignorerer dem og undlader at handle på dem, så vi gør det lidt bedre næste gang.

Krav

Det kan også blive for overvældende, mener Bentzen, hvis kravene, vi skal leve op til, bliver for høje - fordi vi glemmer at mærke efter, om det ligger indenfor det rimelige og det, vi kan magte at præstere, når vi lover kæresten eller os selv noget.

- Så giver vi op i stedet for at stramme os an. Så bliver det nemmere bare at vænne sig til at være i 'bad standing,' og så kan vi faktisk gå hen og blive rigtigt elendige kærester og måske heller ikke særligt fede mennesker.

Ifølge Bentzen kan man også skuffe sig selv, hvis man kommer til at 'pille kæresten ned,' som regel fordi man ikke selv har overskud eller føler sig særligt fed, smuk, dygtig etc.

- Øv, det er en rigtig dum følelse at have i kroppen; at vide at kæresten ikke fik det hun/han fortjente, fordi man selv var i underskud. Men så er der kun en ting at gøre. Undskylde og gøre det bedre næste gang.

Hvornår føler du sig som en god kæreste?

- Jeg føler mig som den gode kæreste, når det, jeg gør, får min kæreste til at 'shine' endnu mere. Fx når jeg støtter ham i de drømme, han har. Eller når jeg giver mig god tid og giver ham min fulde opmærksomhed, når noget går ham på.

- Bedst af alt måske: at være helt nærværende og autentisk, så begge får en fantastisk oplevelse ud af sex, hvilket får begge til at føle sig som vildt gode kærester - på samme tid. What's not to like? lyder det fra Signe V. Bentzen.

Test dig selv: Er du en god kæreste?

Energi og selvværd

Bastian Larsen har disse bud på den gode og den dårlige kæreste:

- En af de mange ting, man ofte glemmer, når man er i et parforhold, er, at det ikke kun er vigtigt at føle, at ens kæreste giver en det, man har brug for. Man har faktisk også brug for at føle sig som en god kæreste. Det styrker ens selvværd og giver en bedre energi i parforholdet. Så måske skal du bruge lidt tid på at tænke over, hvad det er, du har brug for at gøre for at føle dig som en god kæreste.

Det har taget Bastian Larsen mange år at lære, hvad der får ham til at føle sig som en god kæreste.

- Men endnu længere at forstå, at det faktisk er vigtigt for mig overhovedet at være en god kæreste. Måske ikke en særlig maskulin måde at tænke på, men omsorgsfuldhed og kærlighed er ikke kun for kvinder.

- For mig er det de små ting i hverdagen. Når min kæreste ikke ved, hvor hendes mobil er, så har jeg spottet, hvor hun lagde den sidst. Når hun lige har sat sig og glemt, at hun egentligt ville lave te, så er jeg på vej for at sætte vand over. Når hun har haft en lang dag, så har jeg allerede fat i skulderen på hende og går i gang med en massage-seance, siger Bastian Larsen.

Fem typer du IKKE skal være kæreste med

Anerkendelse

Sexologen mener, at kvinder mere end mænd brug for at blive hørt og ikke at få fikset deres problemer for dem, men bare lyttet til og anerkendt:

- Det kan være svært, fordi man jo gerne vil fikse deres problemer for dem, men prøv at slappe af og bare lytte, foreslår Larsen, der erkender, at dette ikke ikke noget, man kan gøre hele tiden.

Måske heller ikke særligt maskulint, men hvis man bare en gang imellem er opmærksom på sin partners behov og anerkender dem og ligefrem dækker dem, så får man den energi igen tifold, man har givet ud, og så føler man sig som en god kæreste, mener Larsen,

- Store gaver og dyre oplevelser er fint nok, men det er ikke det, der får hverdagen til at fungere. Det er de små ting. Så prøv at finde ud af, hvad du har brug for at gøre for at føle dig som en god kæreste. Og det gør du typisk ved at finde ud af, hvad der er vigtigt for din partner.



Dårlig kæreste

Der er naturligvis også tider, hvor man føler sig som en dårlig kæreste, ifølge Bastian Larsen:

- Det handler typisk om det samme som før, bare omvendt. Når man er uopmærksom på sin kæreste i længere tid, begynder hun at blive sur, irriteret eller ligefrem ulykkelig.

- Når jeg ikke har givet min kæreste opmærksomhed i længere tid, men bare tager hende for givet og fx ikke bemærker, at hun kæmper med noget på arbejde eller andre steder, og træder udenom hende eller på hende, så kommer der afstand imellem os. Enten eksploderer hun, eller også bliver hun ked af det.

- I begge situationer ender jeg med at sidde og føle mig som en dårlig kæreste, hvis jeg da har overskud til at se, hvad der foregår bag scenen. Det kan jeg naturligvis ikke altid, og så er der masser af skænderi, der giver masser af dårlig energi.

Se også: Ved du hvordan din kæreste vil elskes?

Kommunikation

Hvis man ifølge Larsen løfter blikket og ser vejen derhen, hvor man er endt, så kan man også se, hvad der er sket:

- Der kan hentes utroligt meget god energi i et parforhold, hvis man passer det ordentligt, men der kan også være utroligt meget sort energi, hvis forholdet er ude af balance.

- Måden at vedligeholde sit parforhold på er først og fremmest kommunikation. Og det er ikke kun mellem hinanden, men også at finde ud af, hvem man selv er, og hvad man har brug for. Så bliver det nemmere at forstå, hvem kæresten er, og hvad der skal til for at få det hele til at fungere.

Bastian Larsen mener, at det er i vores kærlighedsliv, at vi finder størstedelen af vores grundlæggende energi:

- Hvis forholdet er i ubalance, påvirker det alle andre dele af vores liv, og hvis det fungerer, så giver det overskud og god energi alle andre steder. Så måske er det værd at prioritere på mindst samme niveau som arbejde og træningen.