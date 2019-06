Sådan får du den helt rigtige kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Få succes på første date --

Vær dig selv. Bare vær dig selv.

Ja, det er klicheen over dem alle, når vi får gode råd til, hvordan man får en kæreste.

Men ifølge en amerikansk psykolog er det faktisk sandt. Med udgangspunkt i egen helt nye forskning fortæller Lawrence Joseph på sin blog med det sigende navn 'between the sheets', hvorfor det kan betale sig at være sit eget autentiske selv i datinguniverset.

Her er Josephs fem grunde til, at du skal være dig selv, når du forsøger at score dig en kæreste. Dette kendetegner en person, der er meget autentisk og altså er sig selv:

Er i mere tætte, forpligtede parforhold.

Har større følelsesmæssig intelligens.

Har en datingstrategi, hvor vedkommende tydeligt viser sin interesse

Er følelsesmæssigt tilgængelig.

Er klar og tydelig i måden, vedkommende viser sine følelser.

Josephs forskning viser, at denne ærlighed og tydelighed gør potentielle partnere mere trygge, så de selv bliver ærlige, hvilket resulterer i mindre spil for galleriet OG hurtigere dates.

En autentisk person tiltrækker gerne partnere med samme type personlighed, som heller ikke dyrker spil og gemmer sig og manipulerer. Og lige børn leger som bekendt ofte bedst.

Se også: Dating for dummies: Undgå dette på din datingprofil

Mørk

I modsætning til dateren, der er sig selv, står personen, som har scoret højt på de personlighedstræk, man i psykologien kalder den mørke triade. Vedkommende manipulerer og spiller for eksempel gerne kostbar, altså svær at få. Det drejer sig om disse træk:

Machiavellisme - manipulerende, afstumpet holdning om at målet helliger midlet.

Narcissisme - overdreven selvoptagethed, tendens til selvophøjelse og et ekstremt behov for opmærksomhed fra andre.

Psykopati - mangel på empati, selvkontrol og meget impulsiv.

Man behøver ikke være filmmorderpsykopat for at have nogle af disse træk, og godt nok kan disse træk være effektive på markedet for uforpligtende sex - men man får sjældent et lykkeligt og langvarigt forhold.

Se også: Klar til date: Bliv forelsket på 45 minutter

Udfordringer

Her er de udfordringer, du står overfor i datingen, når du vil være dig selv.

På den ene side skal du være villig til at blotte dig selv for at få et følelsesmæssigt intimt forhold - på den anden side kan du risikere at blive afvist som følge af, at du blotter dig og viser, hvem du er. Og samtidig skal du ikke acceptere bedrag.

Online dating giver os mulighed for at fremvise os selv på en måde, som vi mener, er mere tiltrækkende end vores ægte jeg. Strategien er i så fald at tiltrække tilstrækkelig mange, som du så kan vælge imellem. Og så håbe på, at vedkommende når at falde for den skønmalede fremstilling, før han/hun indser, at du har snydt på vægten.

Skal du for eksempel lave en datingprofil, der er 100 procent ærlig, med den mulige konsekvens, at du skræmmer nogle potentielle partnere væk? Lægger kvinden et lækkerhedsfilter på sit foto ud fra en tanke om, at mænd går efter et smukt ungt ydre? Puster manden sin jobstatus og højde op ud fra en tanke om, at kvinder går efter høje mænd med magt?

Dating: Vi går efter dem, der er 25 procent mere attraktive end os selv

Ideal

Lawrence Joseph påpeger, at der er endnu et problem ved at præsentere idealiserede og forskønnede, ja falske versioner af sig selv: Man tiltrækker gerne folk, som gør det samme og som også spiller et spil. Så det er også dig, der køber katten i sækken.

Altså: To fakes tiltrækker hinanden på falske forudsætninger, og begge bliver skuffede og bitre.

Joseph foreslår, at du går efter kvalitet fremfor kvantitet, fordi din ærlighed og ligefremhed vil afskrække alle de typer, der går efter bling bling i bogstavelig og overført betydning. Og det er helt fint, at din profil fungerer som et filter, der sorterer skidtet fra, nemlig de overfladiske og de falske.

Sådan spotter du om han er værd at date

Afvisning

Det gør ikke noget, at du så vil opleve afvisninger fra disse typer, for du skal jo også kun bruge en, som vil have dig for den, du er, og som du vil have som kæreste: En der ikke er overfladisk, en med bund og ærlighed som ikke spiller spil. Som du kan stole på, som du kan være dig selv med, og som du kan bygge et følelsesmæssigt tæt forhold fuld af sårbarhed og intimitet sammen med.

Se også: Seks grunde til at hade dating

Naiv

Godt så. Du skal altså bare være være totalt gennemsigtig og sårbar? Ja, mener Lawrence Joseph. Autentiske personer kan være lidt naive, fordi de forventer, at andre er lige så ærlige og ligefremme. Og det har vi jo lige vist, at alle ikke er.

Denne naivitet kan resultere i, at du så bliver såret, afvist eller manipuleret med. Men det er stadig en lav pris at betale for at slippe for at være sammen med en uautentisk falsk person, som spiller spil. På lang sigt er det bedre at blive afvist af den forkerte end at blive valgt af vedkommende.

For nu er du fri til at finde sammen med en partner, som også er ægte og autentisk.

Dating - der er bare noget, vi leger