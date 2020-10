Sådan får du en kæreste, når barerne lukker kl 22

Corona har gjort svært at quickfixe dit datingliv - men coach mener, det er godt for dig

Hvad gør man, når man ikke længere kan få sit scorefix klokken kvart i to i en megabrandert?

Den danske kærlighedscoach Marie-Louise Bregendahl fra recreateyou.dk har nogle bud, der gør, at du skal gentænke hele dit mønster omkring dine scoringer.

Marie-Louise har i løbet af coronaperioden oplevet en helt ny tendens. Både under hele lockdownen af landet og nu, fordi så meget er lukket ned, og vi skal tidligt hjem fra byen, kan folk simpelthen ikke ‘quickfixe’ deres kærlighedsliv med en ny diller/gina hver lørdag, og det har medført en del selvindsigt.

- Mange har under nedlukningen ryddet op i kælderen eller på loftet, men mange har også fået tid til at rydde op indvendigt. Det er en kæmpe fordel, fordi gamle vaner og dårlige mønstre simpelthen betyder, at vi dater de samme mennesker igen og igen og tilmeld begår de samme fejl.

- At barerne lukker kl 22, er en oplagt mulighed for at tænke ud af boksen, når vi skal vælge, hvem vi vil lære at kende, siger kærlighedscoach Marie-Louise Bregendahl. Foto: Sara Roland

Alene

Mange af de kvinder, Bregendahl arbejder med, følte sig meget alene under corona-lockdownen, fordi de ikke kunne mødes med veninderne eller gå på en ny date og få en følelse af at være eftertragtet.

- Men det betød, at de i stedet begyndte at se dybere ind i deres egne mønstre, fordi der ikke rigtig var andet at gøre. For eksempel var de interesserede i at finde ud af, hvad årsagen var til, at de ikke har den mand/kvinde, som de længes efter til at dele livet med, siger Bregendahl.

- På grund af den tid til eftertanke der opstod, fik de visket deres tavle ren og ryddet op i deres mønstre, så da man igen kunne gå på date, kunne de gøre det uden at please og undertrykke deres egne behov, men bare være sig selv.

Problem

- Hvorfor er det et overhovedet problem at quickfixe en pik/fisse?

- At quickfixe virker aldrig! Hverken når du skal tabe dig, når du skal male paneler og heller ikke, når du gerne vil finde drømmemanden eller -kvinden, siger Bregendahl.

- Lige så snart du løber fra den ene til den anden mere eller mindre tilfældige mand eller kvinde, så er du i virkeligheden bare i gang med at fylde et hul et sted i dig. Måske er det længslen efter at blive elsket, at høre til, at have betydning, som får dig til det. Den følelse kender vi alle - behovet for at føle sig set.

Men det virker ikke, ifølge kærlighedscoachen, for i stedet for at føle dig set, vil du formentlig føle et endnu større tomrum efter et sådan møde med en tilfældig fra en bar.

- For godt nok havde du betydning for ham/hende i et kort øjeblik, men efterfølgende kan du risikere at sidde tilbage med følelsen af at have givet meget af dig selv uden at få noget tilbage, og det gør længslen efter det ægte endnu dybere.

Dates

- Hvad skal man så gøre i stedet, når man skal nå at score før 22?

- Skal man nå at score før 22? Hvad nu, hvis vi så barernes nye lukketider som en kærkommen lejlighed til at lære hinanden at kende i dagslys - uden en masse forceret smalltalk, inden vi hiver tøjet af hinanden.

- Jeg tænker, at alt det smukke i at møde et nyt menneske kan blive forstærket af den uvante situation. Det er gået op for mange, at det ikke er så sjovt at sidde alene derhjemme.

- Og det har givet mange lyst til at skabe relationer, som er dybere og dermed også mere langtidsholdbare. At barerne lukker kl 22, giver en oplagt mulighed for at tænke ud af boksen, når vi skal vælge, hvem vi vil lære at kende sådan rigtigt, fordi vi måske i mindre grad ender med at gå hjem med en eller anden tilfældig klokken tre om natten.

Det kan du gøre i stedet for at quickfixe Råd 1: Mærk efter, hvilke behov du (ubevidst) håber på, at denne mand/kvinde, som du længes efter, skal opfylde (fx følelsen af lykke, glæde, tryghed), og begynd så at opfylde dette behov selv. Dette vil generere mere af den ønskede følelse i dig, og når du har det i dig allerede, bliver din jagt ikke så desperat, og det bliver nemmere for dig at tiltrække det, du virkelig længes efter. Råd 2: Stop op og se dig selv og dine egne problemer i øjnene, når et forhold slutter i stedet for at løbe forvildet videre til det næste one-night-stand. Det virker (stadig!) ikke, og det er bedre at bruge tiden på at finde ud af, hvad der gik galt i forholdet, fordi det forbereder dig på, hvad du kan gøre anderledes i dit næste forhold. Råd 3: Kig på din fortid. Den allertidligste af slagsen. Vi genskaber nemlig den kærlighedskodning, vi fik som børn. Hvis du fx havde en mor, som du følte ikke prioriterede dig, så vil din underbevidsthed også ‘hjælpe’ dig til at finde en mand/kvinde, som også underprioriterer dig, fordi din hjerne tror, at det er sådan ægte kærlighed ser ud. Eller hvis du havde en far, som var altid talte ned til dig og ikke så dine behov, så vil du med stor sandsynlighed også have tendens til at tiltrække en mand/kvinde, som giver dig den samme følelse af mindreværd. Vis mere Luk

