Sådan forkæler jeg manden med frækt forspil

Modne Miss Robinson: - Pikken har steder, hvor den er mere følsom end andre. Jeg har fx fundet ud af, at der er noget, det hedder f-punktet

Forspil er en vigtig del af et frækt samleje, også i Miss Robinsons soveværelse. I dette indlæg fortæller Miss Robinson, der er mor til tre og på den frække side af 40, om, hvordan hun nyder at give sin mand nydelse under forspillet:

Jo grundigere vi er, jo mere eksplosiv sex har vi. Selvfølgelig har vi også impulsiv sex uden forspil, når begæret er vildt, og det skal gå stærkt. Makeup-sex eller en hurtig quickie i køkkenet har sjældent et forspil, men engang imellem har forspillet stået på over hele dagen med frække sms’er eller andet forførende.

Forspil findes i mange forskellige variationer, fx et planlagt mindfuck. Men i dette indlæg vil jeg indvie dig lidt i, hvordan jeg forkæler og hygger om Mr. Handy, når der skal tændes op under ham.

Erogene zoner

Forspil med manden i fokus er andet end pik, nosser og analsex. Manden tændes ikke kun visuelt, men skjuler også en masse lækre erogene zoner, som jeg med årene har udforsket og lært at bruge effektivt.

Kroppen er en stor forlystelsespark, også på Mr. Handy. Selvfølgelig er den sikre og fortrolige erogene zone hele området omkring pikken en sikker vinder.

Men pikken har steder, hvor den er mere følsom end andre, som bestemt er spændende at udforske. Jeg har fx fundet ud af, at der er noget, det hedder f-punktet. F = Frenulum, sidder lige under pikhovedet.

Det er den lille streng, der ligger lige under pikhovedet, og som er fyldt med nerveender (mandens klitoris forestiller jeg mig).

Når jeg slikker eller stryger med fingeren op og ned uafbrudt, kan jeg hurtigt forvandle ham til en sprællemand af nydelse. Det er ophidsende at se ham, når jeg forkæler og stimulerer ham lige der.

Det samme gælder r-punktet. Den streng der løber på undersiden af testiklerne. Det ligner en syning, der samler pungen, og når jeg går i krig der, er han tydeligt meget følsom på det område.

Bondage, analsex og prostatamassage

Mr. Handy og jeg ELSKER bondage. Derfor er det også hyppigt, at det forekommer i vores forspil. Specielt, når jeg skal på udflugt i de anale regioner. Kun armene fikseres, for han skal kunne bevæge benene.

Det er vigtigt for mig, at han ikke kan bevæge armene, for ellers kommer de hurtigt til at række ud efter mig, og det må han vente med, til jeg er færdig. Med årene har Mr. Handy virkelig udviklet sig, når det kommer til analsex.

Han er heldigvis i den gruppe af mænd, der elsker det - og tør stå ved det. Rimming, analsex og prostatamassage.

Jeg elsker at forkæle ham med det, for hans sexede lyde er helt anderledes, når de anale regioner er i brug. De bedste orgasmer sidder analt - også hos mænd.

Så når jeg virkelig skal forkæle Mr. Handy og give ham et outstanding forspil, er det prostatamassage, der skal til. Det kan både være med tungen, fingrene eller en praktisk analplug eller dildo med eller uden vibrationer.

Kombineret med forførende oralsex eller et godt blowjob er der gevinst, og Mr. Handy er flyvende.

Blidt

Når det kommer til forspil, er blide kærtegn helt klart også en favorit hos Mr. Handy. Gerne hele kroppen. Han elsker, når jeg kærtegner ham i nakken, på ørerne, halsen og inderlårene.

Jeg elsker at dekorere ham med bodychokolade, karamelsovs, flødeskum eller andet spiseligt, for bagefter at slikke og suge det af ham… LANGSOMT. Brystvorterne, læberne, maven, pikken, nosserne og hvor jeg ellers kan finde på.

Det samme gælder blide kærtegn med fingrene, fjer, flogger, eller hvad jeg hiver frem fra skuffer og knager. Men heller ikke for længe, så falder han i søvn.

Visuelt og verbalt forførende forspil

En anden ting, der kan få Mr. Handy - og sikkert de fleste mænd - helt op, er frækt undertøj og dirtytalk. Mr. Handy ELSKER frækt lingeri og sexede kostumer. Sexet, frækt og forførende undertøj er en sikker visuel vinder.

Men jeg forstår ham og alle andre mænd, for de fleste kvinder ELSKER også at udsmykke sig med blonder, lak og lir. Inklusive Miss Robinson. Sexet lingeri er super frækt og forførende. Specielt når det er skjult, og der skal pakkes ud.

Men han tænder også på min åbenhed og mit engagement. En kvinde, der ved, hvad hun vil have og tør sige det. En kvinde, der spørger ind til mandens lyst og behov, og som tør udleve dem. En kvinde, der fortæller om sine fantasier og som lytter til mandens, uden at blive enten stødt eller fornærmet.

En selvsikker, sexet kvinde fyldt med selvtillid er altid tiltrækkende og forførende for en mand.

Nyt

Jeg behøver vist ikke fortælle dig, at denne modne kvinde kan sætte hak ved det hele, og det er selvfølgelig også en af de ting, der tænder min mand. Jeg har lyst til at prøve nyt i soveværelset og er åben om det. Jeg er nysgerrig og vil vide, om han kan lide det, jeg gør ved ham.

Jeg spørger ham ofte, også når jeg er godt i gang, om det er dejligt, om han vil have det anderledes osv. Det er vigtigt for mig, at jeg rammer rigtigt og IKKE bruger en masse tid på spild.

Det er vigtigt for forspillet, at der prøves nye ting, og at vi udfordrer hinanden. Det booster sexlivet og sexlysten - også som modent par. En ting vi endnu IKKE har forsøg os med, er strip.

Det er simpelthen for grænseoverskridende for mig. Men hvis Mr. Handy drømmer om at se sin Miss Robinson som stripper, ja … så må jeg bide i det sure æble og overskride den grænse også!

YOLO og knus fra

Miss Robinson