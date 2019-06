Sådan hjælper du kæresten uden lyst

Hjælp til selvhjælp: Har du større behov for sex end din partner, kan du prøve det her

Forskel på lyst er et af mest udbredte og største problemer i langvarige parforhold. Den ene har lyst til og behov for sex oftere end kæresten. Det er ganske naturligt, at man med tiden opdager, at man er forskellige. Også seksuelt.

Ikke desto mindre kan man som den, der har større sexlyst, have lyst til at hjælpe kæresten med at genfinde den der buldrende liderlighed fra den første vilde tid.

Men kan man det?

Vi spurgte sexolog og parterapeut Christiane Meulengracht.

- Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, at der findes et universelt svar. Men der er noget, som vi kan gøre, både for os selv og for at støtte den anden, siger Meulengracht.

- Først og fremmest skal jeg understrege, at der findes ikke en ‘rigtig’ sexlyst. Vi mennesker er forskellige - det er vores måde at sanse og opleve verden også. Ligeså vel som nogle er mere til yoga og havearbejde, er andre mere til motorsport eller maraton. Så vi kan altså i udgangspunktet også have forskellig sexlyst.

Christiane Meulengracht forklarer, at kønshormonet testosteron, som mænd har mest af, er den største 'driver' af liderlighed og sexlyst:

- Det, og at mænd i det hele taget er mere i kontakt med deres lem og seksualitet end mange kvinder, gør ofte, at mænd har et mere naturligt stort forhold til sex, libido og seksualitet. Og det betyder, at det oftere i langvarige parforhold er manden, der har den mest vedholdende store lyst.

Opvækst

Ikke desto mindre er der også en række andre faktorer end de rent biologiske, som påvirker negativt og positivt, ifølge parterapeuten:

Hun peger på vores opvækst: Den måde vi har lært at håndtere følelsesmæssige konflikter og vores selvværd. Tidlige seksuelle oplevelser, særligt samspillet mellem skam og følelsen af begejstring.

- Her er det primært os selv, der kan hjælpe os selv. Vores personlige indre konflikter har meget at sige om, hvordan vi håndterer de krav, der kommer udefra, og konflikter med andre.

- Det er også i opvæksten, vi påvirkes til, om vi tillader os selv at være løsslupne, liderlige, mærke efter i kroppen, eller om vi har lukket helt af dele af os selv.

Mange af de kvinder, Meulengracht taler med, har helt sat det feminine og det vellystne i skyggen, fordi de ubevidst forveksler det med underkastelse, svaghed og at være billig.

- De har derimod lært, at det er velset at være selvstændig, målrettet og kontrolleret. Det er også godt - bare ikke når det handler om lyst og liderlighed i parforholdet.

Ifølge Christiane Meulengracht kan vi også bære rundt på skam omkring nogle tidlige seksuelle oplevelser - for eksempel at blive opdaget af de voksne og få skældud - som gør, at vi har lært at skamme os over vores køn, seksuelle fantasier eller andet.

Kontakt

Vores følelsesmæssige oplevelse af kontakten og kommunikationen med vores partner, dynamikken i parforholdet, er afgørende for lysten:

- Det handler også om polariteten mellem maskulin og feminin. Her kan vi hjælpe hinanden. Vi kan blive bedre til at kommunikere klart om behov og blive bedre til at være nærværende med hinanden, så begge føler sig set og mødt. At være mere åben end dømmende. At være der for hinanden. Og turde være henholdsvis Maskulin og Feminin. Er I blevet unisex, er der ingen seksuel tiltrækning, siger terapeuten.

- Vi kan lære, at en afvisning af sex ikke handler om partneren personligt, men nærmere om, at ‘det har jeg ikke lyst til lige nu’ - lidt som at blive tilbudt en flødebolle. Du kan godt lide flødeboller, men der er tidspunkter, hvor du bare ikke har lyst.

Kommunikation

Vi kan gøre noget for at forbedre kommunikationen, så begge i højere grad føler sig set og mødt, mener Christiane Meulengracht:

- Mennesker, der er pleasere, ønsker at gøre alt for at gøre andre glade. Men en dag er bægeret tomt, og der er ikke mere at give. Så skal vi lade os selv op. Det kan partneren støtte op om.

Vi kan gøre det hyggeligt og rart i det seksuelle møde, forklarer hun:

- Vores hjerne er gearet til at foretrække de kortsigtede belønninger. Hvis den ene part ikke føler denne ‘belønning’ gennem intimiteten, fordi den er blevet for pligt-agtig, for kedelig, for ligegyldig eller at det altid foregår på tidspunkter, hvor vi er trætte, er det nemt, at børnenes behov og oprydning bliver prioriteret højere.

- Her kan vi kan hjælpe hinanden ved at sætte fokus på det, som gør os glade og giver os nydelse. Ved at flirte og skabe gode grin sammen og dyrke det maskuline og feminine.

Stress

Det punkt handler i høj grad om, hvordan vi har indrettet hverdagen. Her kan vi også hjælpe hinanden, mener Christiane Meulengracht;

- Der er alt for meget, som vi siger, at vi ‘skal.’ Men vi skal ingenting. ‘Burde’ og ‘skal’ er store stress-faktorer. Og libidodræbere. Naturen har to formål med os: at vi reproducerer os selv og overlever. Heldigvis er vores kroppe indrettet sådan, at vi kan nyde det undervejs. Hvad kan skæres fra i privaten? Er der noget i jobbet eller den daglige logistik, der skal ændres?

- Når adrenalin, (som er det sunde stresshormon) bliver til kortison (som er det usunde stress hormon), får vi ikke produceret nok oxytocin - det hormon, som både bekæmper kortison og som også bliver kaldt kærligheds-hormonet.

- Det får os til at føle os forbundet med andre og skaber ro i vores nervesystemer. Oxytocin udløses i kroppen bl.a. gennem berøring, kys, øjenkontakt, orgasmer og i det hele taget følelsen af at høre til, siger Christiane Meulengracht.