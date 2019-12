Sådan siger kvinder nej til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Lav en Sexkontrakt --

En afvisning er ikke kun svær at håndtere for modtageren. Det er nemlig forbundet med skyld og skam og dårlig samvittighed, når man siger nej til sex med kæresten.

Så hvordan håndterer kvinder så at afvise seksuelle tilnærmelser fra partneren, hvordan bevæger de sig igennem minefeltet, hvor et simpelt nej kan såre uforholdsmæssigt meget?

Det har amerikanske forskere forsøgt at finde svar på ved at dybdeinterviewe 20 kvinder.

Studiets sigte er bredt: Hvordan tackler de 20 kvinder (gennemsnitsalder på 35) lystdiskrepans i forholdet, hvilke følelser og tanker har de omkring lystforskelle?

13 af kvinderne oplever oftest, at de har mindre lyst end partneren, fire at de har mere lyst.

Næsten alle har erfaret, at lystforskelle har skabt konflikt og negative følelser, og at der er dårlig kommunikation med partneren om det. Herunder er nogle af temaerne, som forskerne fandt i kvindernes fortællinger.

Sådan siger kvinderne nej

Tre kvinder fortæller, at de bare siger nej, når de ikke har lyst, og en kvinde, som angiver, at hun har god sexkommunikation med partneren, siger således til ham:

‘Ved du hvad, hvad med senere i aften, eller prøv at vække mig, når du går i seng. Jeg vil ikke afvise det, men lige nu er ikke så godt et tidspunkt.’

En anden kvinde udtaler: ‘Det er svært sommetider, hvis jeg ikke rigtigt er i humør til det. Men så føler jeg skyld, for jeg ønsker ikke, at hun føler, at jeg ikke er tiltrukket af hende.’

Kvinderne i denne gruppe har ganske vist følelsesmæssige udfordringer (skam, skyld) ved at afvise sex, men de føler også, at de har ret til at sige nej - og går ikke med på sex for at undgå konflikt.

Har sex på trods af manglende lyst

Fire af de 20 kvinder angiver, at de sommetider har sex, selv om de ikke har lyst.

En kvinde fortæller, at sex er en kedeligt pligt, som hun påtager sig for syns skyld, mens en anden går med til sex for at ‘undgå en masse lort fordi jeg hellere vil sove.’

To andre kvinde beskriver sex som en pligt overfor deres partner, sex som de vel at mærke ikke får nydelse ud af.

Press

Seks kvinder beskriver pres som en del af deres sexliv, enten ved at de oplever partnerens pres, eller at de selv lægger pres.

En kvinde fortæller, at partnerens for tydelige og direkte lyst til sex tænder hende af:

‘Det irriterer mig, og tænder mig af - jeg ville måske gerne have sex med dig, hvis du var lidt mere cool omkring det, men fordi du er mærkelig og creepy, har jeg ikke lyst.’

En anden kvinde ærgrer sig over, at hendes mand stadig efter mange års ægteskab vil have sex med hende hver dag, mens en tredje biseksuel kvinde kun oplever pres fra mandlige partnere.

Kvinderne i denne gruppe oplever altså ofte sex som en kampplads, men når lysten er større hos kvinden end manden, bliver det mere legende og mindre anspændt og tungt. I hvert fald i kvindernes optik. Måske lægger kvinderne mindre pres på end mænd og er mere obs på ikke at få manden til at skamme sig over sin manglende lyst.

Skuffelser

Fire kvinder rapporterer, at de undertrykker deres sexlyst, er frustrerede og utilfredsstillede, men de siger ingenting til partneren.

En kvinde siger: ‘Jeg har ofte mere lyst end mine partnere. Det har været så frustrerende, for mænd, der ser porno, siger bare, at de skider, men i virkeligheden sidder de på toilettet og ser porno og onanerer, Det er uretfærdigt.’

Kvinderne i denne gruppe føler sig ofte skuffede og afviste og klager over, at de ikke føler sig begærede og attraktive. De er også generelt mindre tilfredse med sex og samlivet, dels på grund af for lidt sex og dels på grund de forhandlinger, de må indgå omkring sex.

Sexforskelle

Tre af kvinderne har kommunikation med partneren om lystdiskrepansen - med varierende grader af succes.

En kvinde, der er i et forhold, hvor lystforskellen svinger mellem de to, taler med kæresten om det og finder frem til et kompromis, som nogle gang er sex, andre gange søvn.

En anden kvinde angiver, at hun prøver at få manden til at oppe sig, når hun ikke er i humør til det. Så for at undgå at gå med på pligtsex, forsøger hun at få ham til at gøre sig mere umage med forførelsen og forspillet.

En tredje kvinde giver sin mand lov til at have sex med andre for at tage noget af presset på sig selv og for at give ham mulighed for variation. Hun må dog ikke være sammen med andre, selv om han har fået potensproblemer.

Alt i alt viser studiet, at lystforskelle i parforhold er svære at håndtere, uanset køn og uanset, hvem der har lyst, og hvem der afviser.

Den danske psykolog Frej Prahl, der har udgivet bogen ‘Tændt', fortæller her, hvordan afvisninger kan blive en positiv ting i sexlivet:

