Sådan siger unge ja og nej til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Vis din lyst på denne måde --

Samtykke har i den grad været på agendaen, siden #metoo skyllede henover os for to år siden.

Hvordan siger man ja og nej til sex?

Det viser sig ikke overraskende at foregå på mange måder.

For i langt de fleste situationer er det ikke et mundtligt jatak/nejtak, som unge tager i brug. Det fremgår af et nyt videnskabeligt studie blandt canadiske og amerikanske studerende.

Se også: Samtykke - som det bruges i det virkelige sexliv

Kompleks

Forskerne bag mener, at undersøgelsen viser, hvor komplekst det seksuelle forløb er.

Hvilket er super vigtigt at huske, fordi megen samtykke-debat tager udgangspunkt i en forenklet eller idealistisk forestilling om, at man bare skal sige entusiastisk ja eller tydeligt nej - eller sikre sig disse - ved sex fra start til slut.

Men enhver, der har haft sex, ved, at det en glidende proces med masser af subtile indirekte og kropslige signaler.

- Kampagner, der handler om, at man skal sige klart og tydeligt ja og nej, trænger ikke igennem til unge. De synes, de er akavede og ubehagelige, lyder det fra Tiffany Marcantoni, som er medforfatter på studiet.

Tre grunde til at samtykke er super sexet

Sådan afviser de

De 615 studerende oplyste i undersøgelsen, hvordan har har afvist sex.

53 procent af afvisningerne inkluderede en eller anden version af ordet ‘nej.

Nogle var meget ligefremme og fortalte partneren i ord, at de ikke have lyst. Andre løj ved for eksempel at sige, at de ikke havde et kondom, eller at de havde menstruation.

Atter andre skubbede fysisk partneren væk eller stivnede og blev helt stille.

En svarede: ‘Jeg prøvede at være ekstremt distanceret', mens en anden skrev: ‘Jeg viste tegn på ubehag.’

Flere, der ikke havde lyst til sex, forsøgte sig med handler, såsom som at tilbyde et blowjob i stedet.

Derfor kan det være godt at dyrke sex, selv om du ikke er kamp-liderlig

Ægte

37 procent af alle afvisninger indeholdt undskyldninger eller ikke-mundtlige tegn. Og ifølge forskerne er det meget vigtigt at anerkende, at den slags subtile signaler både er ægte og helt legitime.

- Når du oplever, at din partner skubber dig væk, eller at du ikke kan få øjenkontakt, eller at vedkommende ikke reagerer på dine handlinger, er det tegn på, at din partner er ubekvem eller utryg, og derfor skal du spørge ind til, hvad der sker, forklarer Marcantoni.

Forskerne fandt også ud, at kærester var mere trygge ved at udtrykke deres følelser klart og eksplicit, i modsætning til personer i uforpligtende relationer såsom bollevenner og engangsknald. Her er de unge mere indirekte. De skubber partneren væk eller flytter sig eller går.

- Måske vi burde lære mere om at respektere og virkelig lytte til en partners samtykkesignaler. Disse intime situationer kan være meget tvetydige, og derfor skal vi ikke bare antage, at misforståelser og overgreb sker, fordi folk ikke forstår hinanden.

Og nu tror du måske, at ovennævnte kun gælder kvinderne, men det er ikke, hvad forskerne kom frem til. De unge mænd afviser sex på samme måde som kvinder.

Swingere lærer dig om samtykke