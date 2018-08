Sådan spotter du om han er værd at date

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan ved du, at det er true love --

Er du også fanget i datingfælden, hvor du efter et par dates tænker, at nu er der vist, ham satser jeg på? Og så viser det sig efter et stykke tid, at det skulle du sgu ikke have gjort alligevel.

Hvis du fremadrettet vil undgå flere af disse dødfødte forhold, så følg blot disse instrukser, som vi har fundet hos sexterapeuten Tracey Cox, briternes svar på Joan Ørting.

For hvis du har øjnene åbne, vil du nemlig lynhurtigt - i løbet af max tre dates - kunne se tegnene på, at fyren ikke er noget for dig.

De fleste er jo den bedste udgave af sig selv, når man er på date. Derfor kan man lade sig forblænde. Men hvis du er følsom overfor de små signaler, der afslører, om manden er kærestemateriale ej, er meget vundet.

Drama - skænderier og vilde op og nedture kan være svære at undgå i lange parforhold, men hvis I allerede efter et par dates har været i totterne på hinanden, er det et faresignal af de helt store. I er næppe kompatible. Det er rart at være i et rart forhold, det er nederen at skændes konstant.

Jalousi - viser han tegn på jalousi på anden date, når du fortæller om din eks eller lige viser ejerfornemmelser, hvis du møder en mandlig bekendt på kaffebaren? Så kan du godt regne med, at hans jalousi vil slå ud i lys lue, når I er blevet kærester.

En eks-kæreste - hans ekskæreste fylder stadig en del. Enten bitcher han over hende konstant og giver hende skylden for forholdets deroute, hvilket viser, at han ikke er klar til at se indad og tage ansvar. Eller også tikker der hele tiden sms’er ind fra hende, fordi hun slet ikke kan slippe ham (og han hende), måske har han lige lyndroppet hende. Og så kan det også ske for dig.

Er du i forsvarsposition - føler du, at du skal forsvare dig, undskylde for hvor hvem du er og hvad du siger, er han sandsynligvis både arrogant, humørsyg og passiv-aggressiv. Og dit selvværd vil lide under det, hvis I bliver kærester.

Underprioriteret - kommer han for sent til de tre første date? Så ved du, at han er ustruktureret og/eller underprioriterer dig. Og det vil han blive ved med som kæreste. Det samme gælder, hvis han er slave af sit job og udskyder jeres dates pga. af det.

Ged i familien - alle familier har issues, men hvis han taler grimt om den eller undgår at svare på spørgsmål om den, skal du regne med, at der fremadrettet vil dukke et væld af psykologisk shit op, som kan forpeste jeres forhold. Og det kan være et faresignal, hvis han er ekstremt tæt knyttet til fx sin mor. Så er der nok ikke plads til dig.

Druk - er han allerede småfuld, når I mødes, hælder han en flaske vin ned i løbet af daten, selv om du kun nipper til dit glas? Prøv da at sætte ham i scene på en date, hvor der ikke er mulighed for alkohol. Så vil du kunne mærke om han bliver utidig og har et potentielt alkohol-problem.

Op og ned - denne viser sig nok først rigtigt efter en del dates, men hvis det føles, som om du er blevet sat på en koldt vand/varmt-vandskur, hvor du det ene øjeblik fryses ude, han er kold og uopnåelig, ubehagelig, og du er klar til at droppe ham, og hvorpå du kurtiseres efter alle kunstens regler, er der fare på færde.

Du elsker hans opmærksomhed og store ord, men det meste af tiden lider du under hans uberegnelighed. Jo længere tid der går, jo mere fanget bliver du i denne onde cirkel.

Stadig forvirret om ham du dater for tiden er den rigtige? Så har Tracey Cox et lille trick, der kan afgøre det for dig:

Forestil dig din bedste veninde beskrive sin nye dates opførsel, som din date opfører sig. Vil du så synes, at han virker som en god potentiel kæreste? Hvis du ikke synes din veninde fortjener den mand, er han næppe dig værdig heller.

Fem tegn på at dit forhold holder evigt