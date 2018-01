Sådan tænker du dig til et bedre sexliv

Gør 2018 til et mindfulness-år - det kan være nøglen til at øge nydelsen i dine seksuelle oplevelser

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Styrk din seksuelle IQ --

2018 er i gang og med det også monstrøse og fuldstændig uigennemførbare nytårsfortsæt, vilde planer om at blive en bedre version af sig selv, mentalt, fysisk, relationelt, indviklede flagellante kure og hyppige ture i fitness og hvad har vi.

Her på redaktionen har vi et bud på, hvad du som kvinde kan gøre for at blive den bedste sexudgave af dig selv. Helt uden af få sved på panden. Og det bygger endda på to ganske nye videnskabelige undersøgelser:

Vejen til et bedre sexliv går via mindfulness og meditation.

Det første studie, publiceret i Journal of Sex & Marital Therapy, tager udgangspunkt i, at tidligere forskning har peget på, at mindfulness er gavnlig for kvinder, som oplever seksuelle problemer.

Meget kort kan mindfulness beskrives som en evne - tillært eller medfødt - til at være til stede i nuet, til at opleve følelser, sanseindtryk og hændelser uden at fordømme og bedømme dem, mens de sker.

451 kvinder deltog i studiet, der så på sammenhængen mellem meditation og kvinders seksuelle funktioner. De svarede på spørgsmål om erfaringer med meditation, begær, orgasmer, den interoceptive sans (fornemmelsen for hvad der sker i kroppen), helbred og humør.

Ganske belejligt for forskerne viste det sig, at kvinder, der mediterede, rapporterede om bedre seksuelle funktioner (herunder orgasmer, lubrikation) og øget begær, end kvinder, som ikke havde erfaring med at meditere.

Godt mentalt helbred var den mest markante markør for både gode seksuelle funktioner og begær blandt kvinder, der mediterer.

Og det bedste af de hele: Omfanget af mediation så ikke ud til at have afgørende betydning, hvilket understreger, at det aldrig er for sent at komme igang.

Se også: Zen og kunsten at vedligeholde et sexliv

Mindfulness

En af forfatterne bag den ovennævnte undersøgelse er den canadiske sexforsker og mindfulnessfortaler Lori A. Brotto, der flere gange har været på disse sider med sin forskning. Brotto er da også medforfatter på det andet nye studie, publiceret i Journal of Sex Research, under titlen 'Effects of a Mindfulness Task on Women's Sexual Response'.

Her deltog 41 kvinder for at finde ud af, om øvelser i mindfulness påvirker seksualiteten.

Kvinderne var med i to opmærksomheds-eksperimenter i laboratoriet, hvor de hørte en seks minutter lang mindfulnessguide med fokus på kønsdele og erotisk ophidselse eller en visualiseringsøvelse. De så derpå to erotiske filmklip. Deltagerne skulle også angive deres opfattelse af egen ophidselse, ligesom deres genitale ophidselse blev målt, mens de så erotiske film.

Det viste sig så, at de kvinder, som havde gennemgået mindfulnessøvelsen med fokus på kønsdele, rapporterede om større subjektiv ophidselse - men den genitale objektive var lavere.

Det betyder dog primært, at der var større overensstemmelse mellem subjektiv og objektiv ophidselse - hvilket ifølge forskerne netop er en af styrkerne ved ved mindfulness, som fokuserer på her-og-nu fysiske sansninger. Som i sin tur vil føre til bedre seksuelle funktioner.

Se også: Denne finger har givet mange hundrede kvinder orgasme