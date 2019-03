Samtykke - som det bruges i det virkelige sexliv

Samtykke er i den grad kommet på dagsordenen. De fleste, selv nettets piksvingende trolde, kan være enige om, at det er til alles bedste, når begge parter i en seksuel situation er med på legen.

Ja betyder ja. Men er alt andet så nej? Hvordan kommer samtykke reelt til udtryk, når unge kaster sig ud det der sex?

Forskere fra USA har talt med 707 mandlige og kvindelige collegestuderende om deres tanker om og erfaringer med aktivt samtykke for at belyse, hvordan man giver udtryk for samtykke.

Kønsdele

Det viser sig, at deltagerne har forskellig tilgang til, hvilken form for samtykke, der bliver anvendt i forhold til de seksuelle handlinger, berøring af kønsdele, modtage oralsex, give oralsex, penetration med penis i skede samt analsex.

De unge mænd og kvinder blev fx bedt om at tænke tilbage på sexoplevelser, hvor vedkommende havde lyst til penis-i-skede sex og dyrkede det. Hvordan gav man så udtryk for, at man gerne ville have det?

Og det samme skulle deltagerne så fortælle i forhold til de andre seksuelle handlinger.

Desuden angav de også, om de var kærester, bollevenner eller andet med den aktuelle partner.

Signaler

Forskerne delte de forskellige former for samtykke signaler op således: De verbale eksplicitte, direkte som ‘skal vi knalde?’ og det ligeså direkte svar: ‘Ja'.

De mere implicitte verbale: 'Skal vi flytte ind i soveværelset?’ med det passende svar 'Ja'.

De eksplicitte non-verbale signaler fx ved at gramse på kønsdele og nikke bekræftende på seksuelle forslag.

De implicitte non-verbale signaler, der mere indirekte og underforsået viser sexinteresse, som at tage tøj at uden at spørge først, smile og blinke på en seksuel måde eller forlade et offentligt sted for at gå til mere private gemakker.

Signaler uden respons: En tilsyneladende lyst til sex uden at vise verbal eller fysisk modstand mod sex. Som i vedkommede sagde ikke nej eller modsatte sig.

Fig: Willis/International Journal of Sexual Health

Forskel

Det viste sig, at der selvfølgelig er stor forskel på, hvilke signaler, der bliver brugt hvornår:

Allermest tydelige er deltagerne omkring analsex: Her sørger 80 procent for, at få eksplicit verbal samtykke. 57 procent gør det ved almindeligt samleje, 44 procent ved modtagende oralsex, 43 procent før de giver og 22 procent ved manuel berøring af kønsdele.

Med andre ord; Jo mere intim den seksuelle handling anses for at være, desto større sandsynlighed er der for, at man er klar i mælet omkring samtykke.

Derudover fandt forskerne frem til, at det er mere sandsynligt, at mænd bruger de eksplicitte verbale signaler end kvinder - hvilket også hænger sammen med, at det ofte der mænd, som tager initiativet til de fleste handlinger.

Indirekte

Undersøgelsen viser også, at personer er mindre direkte og mere implicitte ved uforpligtende forhold. Det kommer lidt bag på forskerne, idet anden forskning har vist, at unge er meget samtykkebevidste ved uforpligtende sex (mange amerikanske universiteter har de seneste år gjort meget ud af info omkring samtykke), ligesom man gerne hviler mere på indirekte signaler i det langvarige forhold, hvor kender hinanden bedre.

I det foreliggende studie bad man deltagerne om at tænke på en seksuel situation, hvor de var villige og gav/bad om samtykke til sex. Det kan betyde, at de i højere grad har valgt situationer, hvor de brugte eksplicitte signaler. Hvilket altså kan give et skævt billede af de faktiske forhold.

Derfor håber forskerne, at fremtidige studier vil dykke ned i, hvordan samtykke eller manglende samtykke tager sig ud, når den ene IKKE har lyst til sex.