Sanselighed: Tænd med duft, smag og massage

Erotik handler om at bruge alle sanser. Og det afspejles på markedet for erotiske hjælpemidler

Sunde og grønne glidecremer, massageolier tilsat feromoner og geler, der enten højner eller lægger en dæmper på følelsen mellem benene, bruges i højere og højere grad i forbindelse med frække forspil og sanselige sexlege, fortæller sexblogger, 43-årige JoanB til Ekstra Bladet.

- Noget af det, der særligt sprang i øjnene i forbindelse med forårets erotikmesse i Valby Hallen, var det store opbud af stande med lækre erotiske cremer, velduftende æteriske massageolier, diverse former for sexgeler og økologiske glidecremer mv, siger sexlegetøjstester JoanB, der har arbejdet med området i 20 år.

Hun mener, at denne sansetendens er super positiv:

- Flydende sexlegetøj kalder jeg denne her type af erotiske produkter, der booster føle- og duftsansen i forbindelse med erotik. Lige som fx en god gang kropsmassage, der langsomt, men sikkert udvikler sig til noget mere frækt, og hvor olien er lækker og velduftende, er noget af det bedste og mest frække forspil, man kan opdrive, siger JoanB.

Hun har testet en større serie af ekstra juicy glidecremer, hvor føle-, dufte- og ikke mindst smagssansen kommer i spil. Og til forskel fra for 10-15 år siden, hvor denne type af glidecremer ofte smagte syntetisk, så smager de her nye glidecremer rent faktisk af den frugt, man nu har valgt, mener testeren.

Det er også muligt at mikse sin helt egen favorit-cocktail, inden man giver sig i kast med at give kæresten en ekstra juicy og sanselig omgang oralsex. JoanB’s egen favoritsmag er ananas-varianten.

Øko

Sexlegetøjseksperten glæder sig desuden over, at flere og flere af de sansefremmende olier og cremer, der i dag benyttes i forbindelse med diverse former for erotiske udfoldelser, både er økologiske og veganer-venlige.

- For her spiller det mentale lige så meget ind som det fysiske. For når man ved, at den olie, klitoris-gel eller glidecreme, man benytter vaginalt og/eller analt, er økologisk og måske endda også sund for kroppen, gør det, at man bedre kan nyde og slappe af med den onani eller sex, man nu engang dyrker.

JoanB ser intet galt i et hurtigt knald, inden man skal ud af døren, men det er vigtigt at stresse ned:

- I en tid, hvor de fleste af os har en super travl og stresset hverdag, og hvor det erotiske desværre sjældent prioriteres højt, er det indimellem vigtigt, at vi sætter god tid af til at forkæle hinanden seksuelt. Ved fx at give partneren en lækker og fræk omgang helkropsmassage, hvor følesansen, for både den givende og den modtagende part for alvor kommer i spil, siger Joan.

Danmark

Testeren mener, at vi i Danmark er langt fremme, når det kommer til at udvikle grønne og sunde produkter, også når det kommer til cremer og olier, der benyttes i forbindelse med sex. Joan peger på Mathilde fra danske Sinful.dk, der står bag den grønne og Svane-mærkede erotiske plejeserie Kaerlig der består af både glidecreme, massageolie og orgasme-gel. Der er dog flere andre på markedet:

- Danske Danica Skincare, som jeg mødte på sexmessen i Valby Hallen, gør sig ligeledes i sunde, økologiske og 100 procent dansk fremstillede olier og cremer.

- Ved at mikse forskellige typer af æteriske olier, er firmaet blandt andet er kommet frem til en massageolie, der efter sigende fremmer ens udholdenhed/stamina. Så man efter massagen er klar til den helt store omgang i sengen, fortæller sexlegetøjseksperten.

Hun er overbevist om, at der fremadrettet vil komme endnu flere erotiske produkter til, som er både sunde og grønne.

