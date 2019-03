Se, hvem der får mest ud af sexsamtaler

Forskerne har fundet ud af, at der kun er fordele ved at tale om sex med kæresten

Samtaler om sex forbedrer sexlivet - især for kvinder.

Det er hovedkonklusionen på et nyt stort metastudie, hvor forskere har gennemgået tidligere undersøgelser på området.

Her er det vigtigt at påpege, at seksuel kommunikation ikke kun handler om at tale om de problemer, man måtte have i forholdet - sexsamtaler kan også være at fortælle om (og lytte til) erfaringer og oplevelser, behov og lyster samt holdninger til seksualitet.

Og her er også sex-frekvensen og følelsen af, at man kan tale om både negative og positive dele af det seksuelle samvær med partneren vigtige parametre.

Alt andet lige er det ret sikkert, at et par ikke er fuldstændig i fase i forhold til både sex-frekvens og seksuelle lyster. Og derfor er det selvfølgelig logisk, at man ved at åbne op for godteposen og ærligt fortælle sin kæreste, hvad man kan lide og ikke lide, både i generelle og specifikke vendinger, giver partneren viden, som han/hun så kan omsætte til handlinger.

Så får man sandsynligvis mere af det, man tænder på, og mindre af det, som ikke virker.

Den anden hovedgrund til at seksuel kommunikation har en positiv effekt på sextilfredsheden er, at det at åbne sig øger intimiteten og samhørigheden i relationen, hvilket så øger lysten til at dele seksuelle tanker og bekymringer - og en god cirkel er skabt.

Gør din elsker bedre

Og når par IKKE har en tilfredsstillende sexkommunikation om lyster og dislikes etc, går der kludder i den ovennævnte proces - hvilket fører til seksuelle problemer.

Konklusion

Forskerne bag det nye studie gennemgik altså en lang række tidligere sammenlignelige undersøgelser, hvor sexparametre som orgasmer, lubrikation, potens, ophidselse og lyst samt generel tilfredshed med sexlivet indgik.

Her er nogle af konklusionerne:

Seksuel kommunikation hænger positivt sammen med alle områder af seksuelle funktioner for både mænd og kvinder:

Mere lyst til sex, større ophidselse, bedre erektioner, mere lubrikation, bedre og flere orgasmer og færre problemer med for tidlig eller for sen sædafgang og mindre smerte.

Derfor skal du dele dine sexproblemer

Køn

Der er dog visse kønsforskelle: Især i forhold til begær, sex og orgasmer bonner sexkommunikation ekstra godt ud for kvinder. Ligesom det omvendte også er ekstra tydeligt for kvinder: Har man svært ved at tale om sex i forholdet, har hun også mindre lyst til sex.

Den sammenhæng forklarer forskerne med, at kvinders seksualitet i nogen grad er mere responsiv end spontan (altså at noget skal sætte lysten i gang, snarere end at den dukker op af sig selv) - og det kræver mere kommunikation først, om ikke andet så i forhold til, at kæresten har fået at vide, hvad vedkommende skal gøre for at sætte fut i bålet. Og så kører hele den gode cirkel, vi nævnte ovenfor:

‘This receptivity may lead to positive emotional and physical outcomes, which increases motivation and receptivity to future sexual encounters. Sexual communication facilitates this cycle, as women who are more likely to respond positively to their partners’ advances may also be more comfortable discussing sexual topics within the context of the relationship.’

Intimitet

På samme måde giver det god mening, at især kvinders orgasmer boostes af sexkommunikation. Dels helt lavpraktisk: Hvad skal kæresten gøre for, at hun får orgasme, og dels den mere psykologiske side af sagen, hvor intimiteten i sexsamtaler øger hendes hendes tryghed og derved evnen til at give sig hen til orgasmen.

Det viser sig også, at jo længere forholdet varer, desto vigtigere er sexsamtaler for sexlivet.

Fremadrettet håber forskerne, at flere studier vil fokusere på manden og mandens seksuelle funktioner, idet langt de fleste har kvinden som primært omdrejningspunkt.

Desuden efterlyser de flere undersøgelser med homoseksuelle par - og så håber forskerne, at eksperimenter med forskellige former for kommunikation hos par vil kunne identificere de helt specifikke sammenhænge, hvor den og den type sexsamtale forbedrer det og det seksuelle område.

Indtil da: Fortæl din kæreste om gode seksuelle erfaringer, tal om et par dislikes, løft sløret for nogle fantasier - og husk at lytte interesseret, når kæresten gengælder. Det kan næsten ikke gå galt.

Tone og ordvalg

Den amerikanske terapeut Ari Tuckman giver her to eksempler på sexsamtaler:

Hvordan gør man sex til en fantastisk oplevelse for hinanden? Det kan kræve, at man er uhyre specifik i sine udtalelser, og at man spørger ind til partnerens præferencer.

Her er både ordvalg og tone vigtig; Måske efterspørger din partner noget i den samtale, som I ikke har prøvet før, fx blid bondage, hvor du binder ham til sengen og giver blindfold på. Her kan du komme til at spørge 'hvorfor tænder det dig, hvorfor kan du lide det?' i en forkert tone - anklagende, bebrejdende, hånlig humoristiskt, passiv-aggressivt, frygtsomt etc. - og så er det sandsynligt, at din partner lukker helt ned fremadrettet.

Spørg i stedet for med nysgerrighed og åbenhed, og derefter kan du dele dine tanker og følelser om det.

Husk på, at ingen af jer er tvunget til at gøre det, partneren har lyst til. Det handler først og fremmest om at vise en villighed til at forstå hinanden og hinandens perspektiv. Ægte intimitet kræver, at man er ok med, hvad man afslører overfor hinanden, især når man ikke er samme sted seksuelt.

I sengen

Og så tror du måske, at sexsamtalen endelig er slut, når tøjet er kommet af, og I er i gang. Men også her er klar kommunikation afgørende. Hvad virker, hvad virker ikke. Her er feedback på en positiv og ikke-dømmende måde vejen frem - du skal både evne at give og modtage den.

Du skal gøre en indsats for at læse din partner og for at bede om feedback, når du bliver usikker, ligesom du skal arbejde på at ikke reagere skræmt eller negativt, hvis du opfatter feedbacken som kritik.

Her skal ikke gives skyld for noget - fx er det uhensigtsmæssigt, hvis du ikke modtager feedbacken ordentligt og virker ked af det, for så får din partner skyldfølelse og tør ikke åbne sig fremadrettet.