Seks fejl du hver dag laver i dit forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Test dig selv - dette gør en god kæreste --

Vi kan let fortabe os i kævl og brok og skænderier og alle de små gnidrede detaljer, så man til sidst ikke kan se forholdet for bare bøvl.

Heldigvis har vi psykoterapeuten Tonya Lester, som skærer igennem tågen af irritation, vrede, skyld og smerte og viser, hvad der egentlig er galt med dit forhold - og hvad du kan gøre i stedet. Allerede i dag.

Tre klager fra kæresten du aldrig må ignorere

1. Du vil hellere have ret end at være tilfreds

Du har ikke altid ret, din partner tager ikke altid fejl. Oftest er det to subjektive og forskellige opfattelser af situationen. Men hvis du konstant giver din partner skylden og forsøger at finde beviser for det, modarbejder du nærhed og tillid.

Istedet for at gå til angreb, bør du forklare, hvad du føler, og hvad du forestiller dig, det hele handler om, og hvad du har behov for.

Lad derpå din kæreste gøre det samme.

Læserne: Sådan er den gode kæreste

2. Du forventer, at din undskyldning virker med det samme

Du har fucket op, måske har du overreageret, langet ud, brudt et løfte, sagt noget sårende. Nu vil du gerne gøre tingene gode igen og undskylde, så du bider dine bortforklaringer i dig og siger 'undskyld.'

Desværre reagerer kæresten ikke med et ‘du er tilgivet’ og et kram, men derimod med et vandfald af anklager. For dig føles det som en uretfærdig straf og afvisning.

Men din kæreste er ikke klar til at modtage din undskyldning, før han/hun føler, at du har forstået, hvor meget du har såret vedkommende. Din partners nervesystem er også helt oppe at køre, og det skal lige falde til ro, før hele processen kan gå sin gang.

Så efter du har undskyldt, skal du give din kæreste tid og plads til at fortælle om, hvad din brøde har betydet for ham/hende. Og gentag så med din egne ord, hvad det var, så vedkommende forstår, at du har forstået det.

Og vent med at komme med dine forklaringer på, hvorfor du gjorde, som du gjorde, indtil din kæreste virkelig har følt sig set og hørt. Og måske ikke engang der skal du bortforklare dig. Det kan være bedre at bare komme videre.

Sig undskyld - og få et bedre forhold

3. Du bliver vred på kæresten, fordi han/hun bliver vred på dig

Dette kan komme til udtryk på flere måder:

Din kæreste er sur og ked og fortæller dig hvorfor, hvilket sårer dig så meget, at det ender med, at hun/han trøster dig. Din kæreste fortæller, at han/hun er sur og ked, og i stedet for at gøre noget ved det, brokker du dig over måden, din kæreste udtrykte sine følelser. Din kæreste fortæller, at hun er er sur og ked, og du begynder straks at fortælle ting, som hun har gjort, der er meget værre, og som faktisk kræver, at hun siger undskyld.

Disse ‘angreb er det bedste forsvar’-teknikker er alle destruktive. Prøv at være nysgerrig i stedet for defensiv. Det kan være svært, når der vælter brænde ned, men det er den voksne og modne måde.

Tag tempoet ud af samtalen. Tænk grundigt over dine svar og reaktioner, og sørg for, at du forstår problemet, før du deler din tanker.

Spørg ind til det, så vedkommende kan mærke, du forstår det. Spørg, hvad du kan gøre for at fikse problemet, og undskyld så.

Derfor er du ikke allerede skredet fra det dårlige forhold

4. Du vil hellere skændes end at bede om, hvad du har brug for

Mange overkommunikerer, når vi er vrede og kede af det, og underkommunikerer, før vi kommer dertil.

Det er, som om vi hellere vil skuffes og blive vrede efter en hændelse, end at sætte os selv i den sårbare position, det er, at fortælle, hvad man har brug for først.

Måske er det at sige til kæresten, at du har brug for, at han/hun jævnligt lige tjekker, hvordan du har det, når I er til fest, eller det kan være, at du fortæller, hvordan du ser dit liv og jeres forhold om et par år.

Det at bede om, hvad man har brug for, er ekstremt sårbart. Selv om vreden kan dække over usikkerhed og sårbarhed, kan din vrede føles bestyrkende i situationen. Men over tid ødelægger vreden forholdet.

‘Han burde vide, hvad jeg har har brug for’ og ‘jeg gider ikke at fortælle hende alt, hvad jeg har brug for', kommer man ingen vegne med.

I de fleste forhold ønsker man hinanden det bedste. Og man kan bedre give det til hinanden, hvis man ved, hvad det er.

Fem ting du kan gøre for at redde dit forhold - allerede i aften

5. Du lytter ikke

Din kæreste har gennem længere tid bedt om mere nærvær eller klaget over problemer i forholdet. Småmopset er du gået med på at forsøge at ændre på tingenes tilstand.

Du synes, det er lidt uretfærdigt, og det går jo fint i det daglige.

Indtil din partner siger, at nu er det slut.

Du er i chok, men det er, fordi du ikke lyttede til, hvad han/hun sagde.

Her er den vigtigste grund til krisen i dit parforhold

6. Du tror, at disse råd kun gælder din kæreste og ikke dig

Undskyldninger og bortforklaringer, og ‘det er ikke min skyld, men min kærestes.’ Du falder i fælden, hvor du kun ser din partners fejl og ikke dine egne.

Læs denne liste, og se ærligt på din egen adfærd. Gør det gerne sammen med din kæreste. Tal ærligt om det. På baggrund af det kan I skabe et helt nyt grundlag for jeres forhold og få meget mere intimitet og samhørighed.

I medgang og modgang: Er du gæst i dit eget parforhold?

--------- SPLIT ELEMENT ---------